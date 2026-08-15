La firma comienza una nueva etapa con una apuesta de gran escala que pone el foco sobre uno de los sectores más importantes de la economía estadounidense

La operación es el primer gran movimiento de Greg Abel, que prioriza compras estratégicas pese a tasas hipotecarias.

La compra de la constructora, con 350 comunidades, refuerza su apuesta por el mercado de viviendas de EE.UU.

La compra de Taylor Morrison Home por parte de Berkshire Hathaway se convirtió en la primera gran decisión estratégica adoptada durante la gestión de Greg Abel al frente del conglomerado estadounidense.

La operación no solo sobresale entre los acuerdos corporativos más relevantes del año, sino que además permite identificar cuáles serán algunas de las áreas prioritarias para la compañía.

Detrás de la transacción aparece una señal clara sobre el rumbo elegido por la nueva conducción, que busca fortalecer su exposición al negocio inmobiliario y residencial en Estados Unidos.

Una apuesta millonaria para dominar el mercado inmobiliario

Con el visto bueno de los accionistas de Taylor Morrison, Berkshire Hathaway avanzó sobre una transacción valuada en u$s8.500 millones de valor empresarial, incluyendo aproximadamente u$s6.800 millones correspondientes al capital accionario.

La constructora pasará a operar fuera de los mercados bursátiles luego de aceptar una propuesta que fijó un valor de u$s72,50 por acción para concretar la adquisición.

Esa cifra representó una prima del 24% frente a la cotización previa al anuncio, un diferencial que facilitó el respaldo de los inversores a la operación.

Más allá del contexto desafiante que enfrenta la vivienda por las elevadas tasas hipotecarias y la menor accesibilidad al crédito, Berkshire considera que las necesidades habitacionales seguirán sosteniendo oportunidades de expansión durante las próximas décadas.

La compañía adquirida posee una presencia relevante dentro del sector residencial estadounidense mediante más de 350 comunidades distribuidas en 12 estados y 21 mercados de distintas regiones.

Su actividad abarca desarrollos destinados a compradores que adquieren su primera vivienda, familias consolidadas, jubilados y también proyectos de alquiler impulsados a través de la marca Yardly.

La incorporación encaja con otros negocios ya controlados por Berkshire, incluyendo Clayton Homes y diversas firmas vinculadas a materiales, insumos y productos para el hogar, fortaleciendo una estrategia de integración residencial.

El desafío inicial del heredero de Warren Buffett

La adquisición funciona como la primera gran demostración del estilo de conducción de Greg Abel desde que reemplazó oficialmente a Warren Buffett y marca una nueva etapa de Berkshire Hathaway.

Para analistas de Wall Street, el acuerdo confirma que el ejecutivo está dispuesto a desplegar parte del efectivo acumulado por la compañía, superior a u$s370.000 millones, cuando identifica oportunidades estratégicas relevantes.

El respaldo público de Warren Buffett también resultó significativo, ya que destacó la rapidez con la que Abel llevó adelante la negociación y avaló el criterio aplicado durante todo el proceso.

La operación llega mientras numerosos inversores mantienen una postura prudente hacia el negocio residencial debido al elevado costo del crédito y las restricciones que todavía afectan la demanda.

Sin embargo, Berkshire sostiene una visión contraria y apuesta a que la demanda estructural de viviendas terminará impulsando una recuperación del sector cuando las condiciones monetarias recuperen mayor estabilidad.