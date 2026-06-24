La plataforma permite centralizar la gestión de eventos infantiles en un único espacio digital, con un costo de $9.000 por invitación

La digitalización ahora también llegó a la organización de cumpleaños, desde la creación de invitaciones hasta la coordinación de regalos.

Cada vez más familias buscan herramientas que simplifiquen tareas que históricamente se resolvían mediante mensajes, listas informales y múltiples aplicaciones.

En este contexto surgió Festup, una startup corbobesa que desarrolló una plataforma para centralizar la gestión de eventos infantiles en un único espacio digital. La propuesta busca simplificar la experiencia tanto para quienes organizan el festejo como para los invitados.

A través de una aplicación, madres y padres pueden crear un evento y compartir un enlace personalizado con todos los asistentes. Desde ahí, los invitados pueden:

Acceder a la información del cumpleaños

Confirmar o rechazar su asistencia

Agendar el cumpleaños en Google Calendar

Participar de regalos colaborativo

Acceder a la tarjeta digital desde cualquier dispositivo

Uno de los servicios más destacados es el sistema de regalos colaborativos, que permite reunir aportes de varios invitados para la compra de un obsequio a través de Mercado Pago. Según la empresa, esta herramienta ya movilizó cerca de $3 millones desde su lanzamiento, hace dos meses.

El modelo de negocio combina el cobro por evento generado con una comisión sobre las contribuciones realizadas a través de la plataforma de pagos. Actualmente, la creación de una tarjeta digital tiene un valor de $9.000, mientras que el primer evento es gratuito para los usuarios.

Festup ya fue motor de más de 300 cumpleaños creados con más de 8.000 invitados

Festup apuesta por la gestión integral de los salones

A partir del crecimiento de su plataforma para la organización de eventos, la startup desarrolló Festup Nube, una solución de gestión basada en inteligencia artificial orientada a profesionalizar la administración de salones y espacios de festejo.

"Festup Nube no es solamente un software de administración. Funciona como un socio estratégico que centraliza la gestión de reservas y eventos, desde la elaboración de presupuestos hasta la finalización de cada celebración", detalla Nicolo Pisano, CTO del proyecto.

La herramienta permite configurar servicios y paquetes con precios actualizados, administrar cobros de señas y saldos pendientes, y calcular la rentabilidad de cada evento contemplando costos operativos, personal y servicios contratados.

Además, incorpora un asistente virtual que organiza las tareas diarias y un módulo de análisis de datos que identifica los servicios con mejor desempeño, detecta oportunidades de mejora y genera recomendaciones basadas en tendencias del mercado.

Actualmente, Festup Nube tiene un costo de $29.000 mensuales por salón adherido. Si bien se trata de una solución recientemente lanzada, ya es utilizada por tres establecimientos en Córdoba.

Según sus fundadoras, la digitalización de estos procesos permite optimizar la gestión comercial y mejorar significativamente la rentabilidad de los espacios de eventos.

a través de un enlace, los invitados pueden confirmar su asistencia al evento

Los próximos pasos: inversión y expansión regional

"Hoy Festup es una startup en plena etapa de crecimiento. Entendemos que el éxito depende de una clara división de roles: mientras el equipo técnico trabaja en la escalabilidad y la seguridad de los datos, las fundadoras preservan la visión y el propósito original del proyecto", remarca Pisano.

Como parte de su estrategia de crecimiento, la empresa busca captar nuevas inversiones que le permitan acelerar el desarrollo de producto y expandirse hacia otros mercados de la región.

En ese marco, mantiene conversaciones con inversores ángeles e incubadoras con el objetivo de obtener una ronda de financiamiento cercana a los u$s50.000.

Según la firma, la propuesta se diferencia por integrar en una sola plataforma la gestión de pagos, regalos colaborativos a través de Mercado Pago, calendarios de eventos y herramientas de geolocalización para los usuarios.

De cara a fines del 2026, la compañía proyecta incrementar un 50% la comercialización de sus servicios y consolidar su presencia en nuevos mercados.

"Queremos que la tecnología simplifique la organización de los festejos para que las personas puedan enfocarse en disfrutar. Nuestro objetivo es llevar esta propuesta a más países de la región durante los próximos años", concluye.