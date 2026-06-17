Con programas de puntos, recomendaciones con IA y campañas automatizadas, LoyBox ya trabaja con empresas de Argentina, México y España

Los programas de fidelización dejaron de ser una herramienta exclusiva de las grandes compañías. Sin embargo, para muchas pequeñas empresas aún representa un servicio costoso y difícil de implementar, lo que limita su acceso a estrategias para fortalecer la relación con sus clientes.

Al mismo tiempo, la competencia en todos los sectores se intensificó y es por eso que las marcas necesitan ofrecer experiencias diferenciales y construir vínculos más cercanos con los consumidores para que vuelvan a elegirlos.

Ante este contexto se creó LoyBox, una startup que democratiza el acceso a programas de fidelización y permite que las diversas organizaciones cuenten con herramientas que:

Mejores la experiencia de los clientes

Generen relaciones a largo plazo

Potencien las ventas recurrentes

Además de una plataforma propia, dearrolló un programa de fidelidad personalizado para marcas, que ya posee una facturación anual recurrente cercana a u$s50.000 en diez empresas de:

Argentina

México

España

La apuesta por este nuevo producto surgió a partir de la experiencia de sus primeros años, donde LoyBox funcionaba como una única aplicación que reunía a todos los comercios dentro de la misma plataforma.

Si bien la propuesta resultó atractiva para pequeños comercios, la compañía detectó que las marcas de mayor tamaño buscaban contar con programas propios y personalizados, una necesidad que dio origen a su actual modelo de negocio.

Ellos son Facundo Pedaccio, Ignacio Prados, Federico Solanes, Juan Ignacio Boiko y Francisco Castagnaro, fundadores del proyecto

Cómo funciona el modelo de negocio de la startup argentina

LoyBox desarrolló una plataforma que funciona en dos canales: locales físicos y tiendas online. Para los comercios presenciales, ofrece una aplicación personalizada con:

Programas de puntos

Níveles VIP

Cupones

Beneficios para los clientes

En el eCommerce, el programa de fidelización se integra directamente en la tienda online para que los usuarios sumen puntos y canjeen premios sin salir del proceso de compra. La solución ya está integrada con:

Tiendanube

WooCommerce

VTEX

"Queremos que cualquier marca pueda tener un programa de fidelización profesional y una experiencia unificada para sus clientes", detalla Ignacio Prados, fundador del proyecto.

Sobre esta base, la empresa desarrolló herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos que permiten:

Segmentar clientes

Recomendar productos

Generar reseñas

Automatizar campañas por WhatsApp y mail

El objetivo es que las marcas aumenten la recurrencia de compra, el ticket promedio y el valor de cada cliente. Para ello, LoyBox opera con un modelo de suscripción mensual y personaliza la plataforma según las necesidades de cada empresa.

Los planes para locales físicos parten de los u$s249 por mes, mientras que para las tiendas online van desde u$s69 hasta u$s499 mensuales, según las funcionalidades y el volumen de operaciones de cada marca.

A través de LoyBox, los comercios pueden fidelizar a sus clientes

Proyección y futuros pasos

Sin capital inicial, los fundadores decidieron recurrir a los créditos para emprendedores ofrecidos por plataformas como Google Cloud para desarrollar la primera versión del producto.

"En los inicios salimos a vender el servicio de manera presencial y recorrimos comercio por comercio. Nuestros primeros clientes fueron cafeterías y luego se incorporaron farmacias, restaurantes, marcas de indumentaria y negocios de distintos rubros", recuerda Prados.

Sin embargo, el camino del financiamiento fue gradual. La primera inversión llegó del fondo Picante, creado por los fundadores de Takenos, a quienes el equipo de LoyBox había conocido en distintos eventos de tecnología.

La empresa también fue seleccionada por START Fellowship, un programa de aceleración en Suiza que permitió a Prados convivir durante cuatro meses con otros emprendedores de Latinoamérica y acceder a financiamiento sin ceder participación accionaria.

Durante esa experiencia conoció a Nicolás Rattaz, quien se convirtió en el principal inversor ángel suizo de la startup.

Hasta el momento, LoyBox levantó alrededor de u$s73.000 y proyecta cerrar 2026 con una facturación anual recurrente de u$s200.000. Entre sus objetivos, la firma busca ganar tracción con su nuevo producto, profundizar su presencia en el comercio electrónico de la mano de su alianza con Tiendanube y consolidar su actual expansión.