Con un modelo SaaS y presencia en cuatro países, la startup healthtech avanza en su expansión y proyecta superar los u$s5 millones en facturación
19.06.2026 • 20:00hs • Salud 4.0
Salud 4.0
Empezaron con 1.300 usuarios, hoy tienen 400.000: la IA argentina de salud que ya transforma consultorios
El proceso de digitalización del sistema de salud avanza de forma avanzada en la región, impulsado por la necesidad de reducir la carga administrativa, integrar información clínica y mejorar la eficiencia operativa en clínicas y consultorios.
En ese contexto, Menta, la startup argentina enfocada en la salud mental, amplió su alcance hacia una aplicación para clínicas, policonsultorios y centros médicos de distintas especialidades.
En su etapa inicial, la compañía registraba alrededor de 1.300 pacientes en su sistema. Gracias a la nueva actualización, ese volumen supera los 400.000 dentro de la plataforma, lo que refleja un crecimiento significativo en escala y adopción.
La herramienta integra en un mismo sistema diversas funciones que tradicionalmente se encuentran fragmentadas en múltiples soluciones, como son:
- Turnos
- Consultas médicas
- Pagos
- Historias clínicas
- Evoluciones clínicas
Según detallan sus fundadores, el cambio de enfoque estuvo impulsado por la identificación de problemas comunes en distintas especialidades médicas, más