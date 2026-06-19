Con un modelo SaaS y presencia en cuatro países, la startup healthtech avanza en su expansión y proyecta superar los u$s5 millones en facturación

El proceso de digitalización del sistema de salud avanza de forma avanzada en la región, impulsado por la necesidad de reducir la carga administrativa, integrar información clínica y mejorar la eficiencia operativa en clínicas y consultorios.

En ese contexto, Menta, la startup argentina enfocada en la salud mental, amplió su alcance hacia una aplicación para clínicas, policonsultorios y centros médicos de distintas especialidades.

En su etapa inicial, la compañía registraba alrededor de 1.300 pacientes en su sistema. Gracias a la nueva actualización, ese volumen supera los 400.000 dentro de la plataforma, lo que refleja un crecimiento significativo en escala y adopción.

La herramienta integra en un mismo sistema diversas funciones que tradicionalmente se encuentran fragmentadas en múltiples soluciones, como son:

Turnos

Consultas médicas

Pagos

Historias clínicas

Evoluciones clínicas

Según detallan sus fundadores, el cambio de enfoque estuvo impulsado por la identificación de problemas comunes en distintas especialidades médicas, más