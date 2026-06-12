En Experiencia Endeavor 2026, Santiago Bilinkis explicó cómo la IA transforma el trabajo, las startups y el futuro de los emprendedores.

Experiencia Endeavor Buenos Aires 2026 reunió más de 4000 personas en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC), donde emprendedores, inversores, ejecutivos y referentes tecnológicos compartieron una jornada enfocada en:

Innovación

Crecimiento

Desarrollo de negocios

El encuentro convocó a representantes de empresas y unicornios destacados del país, además de especialistas en tecnología e innovación que analizaron los desafíos y oportunidades que atraviesa el ecosistema emprendedor.

En un contexto en el que la IA redefine la economía global, la competitividad de las empresas y las reglas para crear valor, la edición 2026 puso el foco en el impacto de esta tecnología sobre los negocios.

La agenda 2026 reunió a algunos de los principales referentes del ecosistema emprendedor, tecnológico y empresarial de la Argentina. Entre los protagonistas se encontraron:

Santiago Bilinkis : tecnólogo, emprendedor, inversor y divulgador especializado en innovación e IA.

Julián Colombo : CEO de N5

Mario Pergolini: Empresario de medios y fundador de Vorterix.

Federico Lauría: Fundador y CEO de Dale Play

Georgina Sposetti: Fundadora y CEO de Un Ensayo Para Mí

Alejandro Melamed: Consultor, especialista en liderazgo y futuro del trabajo

Las conversaciones giraron en torno a cómo la IA acelera procesos, reduce barreras de entrada y permite que startups y compañías de todos los tamaños puedan escalar más rápido, acceder a nuevos mercados y competir en igualdad de condiciones a nivel internacional.

"Lo que se vive en este evento me llena de energía. La apuesta de hoy es que los emprendedores se animen a preguntar, hacer networking y contar lo que están haciendo. Quizá una conversación puede cambiar las proyecciones de una startup. Eso es lo que más me entusiasma de este encuentro", profundiza Julia Bearzi, Directora de Endeavor Argentina.

Experiencia Endeavor 2026 contó con la participación de más de 4.000 personas

Bilinkis: cómo la IA cambia la forma de trabajar

Uno de los momentos más destacados de Experiencia Endeavor estuvo a cargo de Santiago Bilinkis, quien detalló que la IA ya transforma la manera de emprender, desarrollar productos y construir empresas.

"Nunca fue tan fácil prototipar. Cualquier idea debería tener una primera versión en 48 horas. Si no la tiene, es porque no lo están tomando en serio", indicó.

Según comentó, las nuevas herramientas de IA permiten investigar, programar y resolver tareas complejas de manera autónoma, acciones que aceleran procesos que antes requerían semanas o meses de trabajo.

Bilinkis sostuvo que esta tecnología democratiza el acceso al talento y permite que startups pequeñas accedan a capacidades que antes solo estaban disponibles para grandes compañías.

Además, contó que muchas ideas que tenía pendientes desde hacía años pudieron concretarse en pocos días gracias a estas herramientas, algo que amplió enormemente su capacidad de creación.

Sin embargo, advirtió que la IA también impactará sobre el empleo. A su juicio, muchas empresas ya pueden hacer más con menos personas, y esto obligará a trabajadores y organizaciones a adaptarse rápidamente.

"Hoy no estoy tan seguro de que sea más seguro ser empleado que emprendedor", mencionó el empresario al analizar los cambios que introduce la IA en las organizaciones.

Sobre la Argentina, apuntó que uno de los principales desafíos aún es la falta de continuidad en las políticas económicas y remarcó la necesidad de construir consensos de largo plazo para atraer inversiones y generar crecimiento sostenido.