Endeavor Sub20 contó con la participación de María Becerra, quien habló sobre oportunidades, tecnología y el futuro de los jóvenes

Endeavor Argentina realizó su nueva edición de la Experiencia Endeavor Sub 20, un encuentro pensado para estudiantes del último año de escuelas públicas y privadas con el objetivo de motivar su futuro profesional y acercarlos al ecosistema emprendedor argentino.

Durante la jornada, más de 12.000 alumnos llegaron hasta el Movistar Arena para conocer diversas experiencias laborales y de superación personal.

"Lo que no existe, no podemos inventarlo", fue el lema de la jornada que combinó charlas, entrevistas y paneles. Entre los principales oradores del encuentro fueron:

Martín Migoya, Co-fundador & CEO de Globant | Presidente de Endeavor Argentina

Alejandro Vázquez , Co-fundador & Presidente de Tiendanube

Ariel Sbdar, cofundador de Cocos Capital

Juan Cereigido, Fundador & CEO de Ato

Patricia Jebsen, Miembro de directorios y creadora de contenido sobre el mundo del trabajo

María Julia Bearzi, Directora Ejecutiva de Endeavor

En un contexto donde muchas veces predomina la incertidumbre, Sub20 pone el foco en las oportunidades y en demostrar, en primera persona, que es posible transformar ideas en proyectos concretos.

"Argentina tiene talento de sobra. Lo que hace falta es que más jóvenes vean que ese talento puede transformarse en proyectos concretos, en empresas, en impacto real. Cuando entendés eso, cambia la forma en la que mirás tu propio futuro", indicó Martín Migoya, Co-fundador & CEO de Globant y Presidente de Endeavor Argentina.

"Sub20 nace con el propósito de mostrar historias reales, con aciertos y dudas, que acerquen el proceso de construir algo propio. No se trata de tener certezas, sino de animarse a empezar, de entender que no hay un único camino y que cada uno puede diseñar el suyo", agregó María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina.

Más de 12.000 jóvenes participaron de la experiencia

"El que no abraza las tecnologías pierde"

En diálogo con iProUP, Bearzi profundizó sobre las nuevas oportunidades que hoy ofrece el ecosistema emprendedor y destacó la importancia de animarse a dar el primer paso. "Yo veo más oportunidades que barreras. Hay que animarse y arrancar un nuevo proyecto", sostuvo.

Además, remarcó que el desarrollo de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial transforma la forma de trabajar, emprender y detectar nuevas necesidades en el mercado.

Indicó que estas herramientas permiten optimizar procesos, abrir nuevos espacios de innovación y potenciar habilidades que antes no eran tan visibles.

Apuntó también que, para emprender con éxito, resulta clave mantenerse atento al entorno, identificar problemas concretos y analizar cada situación con una mirada estratégica. Según resaltó, muchas de las mejores oportunidades de negocio surgen justamente de observar necesidades reales y encontrar soluciones simples pero escalables.

"El que no abraza las tecnologías pierde. Creo que el talento argentino tiene todas las de ganar. Hoy, el espacio fintech genera nuevas oportunidades, es la vertical donde más inversiones se cerraron en el ultimo año", agregó.

Destacó que la Argentina cuenta con un ecosistema sólido y con una fuerte capacidad de adaptación, lo que posiciona a los emprendedores locales con ventajas competitivas frente a otros mercados.

María Becerra la protagonista de la jornada

El cierre de la jornada también tuvo como invitada a María Becerra, quien participó de una entrevista en vivo frente a los miles de estudiantes.

La cantante repasó su recorrido desde sus comienzos haciendo covers en su habitación hasta convertirse en una de las artistas argentinas más escuchadas a nivel global.

Durante la charla, dejó un mensaje centrado en la constancia, la importancia de fijarse metas a corto plazo y la necesidad de confiar en uno mismo.

"No se dejen subestimar. Ustedes son inteligentes y capaces", manifestó ante los jóvenes.

Además, también se refirió a la realidad social y económica del país, especialmente a la situación de los jubilados. "Siento que un jubilado no tendría que seguir trabajando", enfatizó.

Según sus declaraciones, muchas personas se esfuerzan toda su vida y aun así no logran vivir con tranquilidad, por lo que consideró que médicos, docentes, policías y jubilados deberían tener una mejor calidad de vida.