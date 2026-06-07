FútbolYa organiza partidos, conecta futbolistas y coordina canchas desde una sola plataforma. Sus creadores apuntan a llevar el modelo a toda la región

La falta de digitalización en el fútbol amateur muestra un problema frecuente en el ecosistema: partidos suspendidos por falta de jugadores, canchas vacías y organizadores que dedican horas a coordinar encuentros mediante grupos de WhatsApp.

A pesar del crecimiento de las aplicaciones deportivas, gran parte de este mercado aún opera de manera informal.

Frente a esta problemática, Nicolás Pepe y Tamara Ahumada decidieron lanzar FútbolYa, una plataforma que conecta jugadores y automatiza la organización de partidos de fútbol amateur.

La idea surgió de una experiencia previa de Nicolás dentro del ecosistema deportivo. Luego de desarrollar herramientas para complejos deportivos, detectó que la principal dificultad a la hora de realizar un partido era reunir a los jugadores suficientes para que los torneos se disputaran.

"Una de las grandes problemáticas del fútbol amateur es que los partidos se caen por falta de jugadores. Veíamos que había demanda para jugar, pero faltaba una herramienta que conectara a las personas de manera más eficiente", detalla Pepe.

Ellos son Nicolás Pepe y Tamara Ahumada , los creadores de FutbolYa

El negocio detrás de la app que reemplaza al organizador del grupo de WhatsApp

La plataforma se caracteriza por ser inuitiva y es fácil de usar. Los usuarios solo deben ingresar a la aplicación, seleccionar el encuentro según la zona, el día y el horario que prefieren y reservar su lugar directamente desde el celular. La app se encarga de coordinar la cancha y la logística necesaria para que el partido se dispute.

Su principal fuente de ingresos de proviene del pago por partido. Sin embargo, los fundadores adelantaron que ya trabajan en nuevas líneas de monetización, como un sistema de suscripción mensual con créditos para jugar y acuerdos publicitarios con marcas interesadas en llegar a futbolistas amateurs.

"La app reemplaza al organizador tradicional que gestiona todo desde un grupo de WhatsApp. FútbolYa se encarga de organizar el partido, publicarlo y reservar la cancha, el jugador solo elige dónde y cuándo quiere jugar y abona su lugar", agrega.

La plataforma incorpora herramientas para mejorar la experiencia de los usuarios y reducir las ausencias. Los jugadores deben confirmar su presencia mediante geolocalización al llegar al partido, mientras que un sistema de reputación premia a quienes mantienen buenos niveles de asistencia.

A esto se suman funciones de red social, gamificación y algoritmos de recomendación que buscan conectar jugadores con intereses similares y aumentar las probabilidades de que los encuentros se completen.

La app resuelve el principal problema del futbol amateur: la baja de jugadores

FutbolYa apuesta por escalar su modelo en Argentina

Desde sus inicios, FútbolYa se construyó con recursos propios. A diferencia de muchas startups que buscan financiamiento en etapas tempranas, el proyecto fue impulsado íntegramente por sus fundadores.

La inversión inicial fue menor a u$s500 y estuvo destinada principalmente a acciones de difusión y posicionamiento. Mientras Pepe se encargó del desarrollo de la plataforma, Ahumada asumió la estrategia de comunicación para atraer a los primeros usuarios.

"Invertimos en anuncios en redes sociales, merchandising para los primeros partidos y banners para los complejos deportivos", detallan los emprendedores.

Tras el lanzamiento oficial, Futbol YA busca consolidar su presencia en CABA mediante la incorporación de nuevos complejos asociados. Paralelamente, el equipo ya trabaja en su desembarco en el AMBA, un paso clave para aumentar la oferta de partidos y ampliar la base de usuarios.

Dentro de la hoja de ruta también figura la incorporación de sponsors y acuerdos comerciales con marcas interesadas en conectar con el público del fútbol amateur.

De cara a una nueva etapa de crecimiento, los fundadores se encuentran en búsqueda activa de capital semilla para acelerar la expansión, incorporar talento y fortalecer el desarrollo tecnológico de la plataforma. "Soñamos con poder llevar FútbolYa a toda la región, para que nadie se quede afuera de la iniciativa", concluye Pepe.