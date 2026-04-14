Con una inversión de u$s400, FIA Copilot busca implementar IA en organizaciones sin equipos técnicos especializados. Los detalles

Una startup argentina logró posicionarse en el mercado global de IA con una propuesta enfocada en la implementación práctica para pequeñas y medianas empresas. Se trata de FIA Copilot, una plataforma creada por el consultor Axel Jutoran.

El proyecto nació con una inversión inicial de u$s400 y en tiempo récord. En solo 21 días, la herramienta se expandió en 19 países, con un crecimiento poco habitual dentro del ecosistema tecnológico.

A diferencia de otras startups, FIA Copilot no surgió de grandes inversiones ni laboratorios de innovación. Su base es el "Método FIA", un sistema de 25 pasos desarrollado por su fundador tras años de experiencia asesorando empresas.

La propuesta busca resolver un problema concreto: cómo implementar inteligencia artificial en organizaciones sin equipos técnicos especializados. En ese sentido, el foco está puesto en PyMEs y profesionales.

Uno de los diferenciales de la plataforma es su nivel de personalización. A través de asistentes llamados "Workers", el sistema adapta las respuestas según la información de cada negocio.

Esto permite que los usuarios no tengan que explicar su contexto en cada consulta, lo que mejora la eficiencia y facilita el uso cotidiano de la herramienta.

De que se trata la plataforma creada por Axel Jutoran

Según su creador, además de incorporar tecnología de manera ordenada, la iniciativa busca evitar implementaciones improvisadas.

El crecimiento inicial de la plataforma también se refleja en sus métricas. En menos de un mes, ya cuenta con más de 300 usuarios activos en distintos mercados.

Entre los países donde tiene presencia se encuentran:

Argentina

España

Estados Unidos

México

Chile

Panamá

Los datos de uso indican un alto nivel de adopción. En promedio, los usuarios permanecen más de una hora por sesión y avanzan en múltiples módulos de implementación.

Actualmente, 27 empresas ya integraron la plataforma en sus procesos. La meta de la startup es escalar rápidamente y alcanzar los 5.000 usuarios antes de fin de año.

En un contexto donde la adopción de IA avanza a gran velocidad, FIA Copilot apuesta a cerrar la brecha digital con un enfoque práctico. La propuesta busca pasar de la discusión sobre la tecnología a su aplicación concreta en el día a día de las empresas.