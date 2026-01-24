Encontrar jurisprudencia en Argentina es tarea compleja: los documentos están dispersos en la red, los buscadores solo muestran una parte de las sentencias y Google ofrece resultados limitados.

A partir de esta problemática nació JurisprudenciaARG, una plataforma creada por el abogado Leonardo Limanski (CEO) y el licenciado en Ciencias de la Computación Gastón Krasny, que reúne sentencias oficiales de tribunales federales, nacionales y locales en una única base de datos.

En su trabajo cotidiano, Limanski veía que muchas consultas que recibía ya habían sido resueltas por la Justicia, pero encontrar esos fallos era complejo. Las bases oficiales estaban separadas por tribunales o provincias, y los buscadores privados priorizan solo algunos casos.

De esta manera, lograron ver la oportunidad y ambos desarrollaron una herramienta para buscar sentencias de forma rápida y simple. La plataforma utiliza fuentes oficiales y aplica IA para resumir los fallos, lo que permite entender en pocos segundos qué resolvió cada caso.

JurisprudenciaARG ya es utilizada por un público diverso: desde abogados independientes que necesitaban resolver consultas específicas, hasta grandes estudios jurídicos, miembros del Poder Judicial y el Ministerio Público.

Hoy, la plataforma reúne fallos de tribunales federales, nacionales y locales en una base que se actualiza todos los días. En solo un año, la plataforma registró más de 8.700 abogados.

El es el abogado Leonardo Limanski, que junto con el licenciado Gastón Krasny crearon JurisprudenciaARG

Una plataforma con IA y con distintos tipos de suscripción

El acceso al sitio de JurisprudenciaARG funciona mediante una suscripción mensual. Según las necesidades y la realidad de cada profesional, la plataforma ofrece tres planes:

Estándar: $24.000

Pro: $49.000

Enterprise: $149.000

"Ofrecemos distintos tipos de suscripciones orientadas a la realidad de los estudios jurídicos y al volumen de usuarios que necesiten. Además, existen descuentos por pago anual y la plataforma puede probarse de forma gratuita con solo registrarse", detalla Leonardo Limanski, CEO del proyecto

Si bien la plataforma utiliza inteligencia artificial, su fundador aclara que las sentencias provienen exclusivamente de fuentes oficiales, lo que garantiza que la herramienta no alucine ni invente fallos.

"Una vez obtenidas las sentencias, la IA realiza un resumen del documento teniendo en cuenta los argumentos y los temas principales, lo que permite una mayor precisión a la hora de buscar información", agrega.

Además, los fallos se catalogan de manera autónoma y se generan palabras clave para facilitar la búsqueda de casos similares. "Nuestra plataforma también incorpora otras herramientas con IA que permiten analizar sentencias o generar escritos", comenta.

Solo en diciembre de 2025 se incorporaron 21.238 fallos, un promedio de 700 por día. La carga manual de ese volumen de información sería imposible, por lo que la inteligencia artificial cumple un rol clave al procesar los documentos y dejarlos disponibles el mismo día.

La plataforma ya es utilizada por más de 8.700 abogados

Por otro lado, el sistema sumó nuevas funcionalidades como AlertaJuicios, una herramienta que permite detectar nuevos juicios iniciados contra clientes antes de que sean notificados oficialmente. De esta manera, los abogados pueden anticiparse y optimizar su estrategia de acción.

Una base de datos en expansión

La base de datos de JurisprudenciaARG se actualiza diariamente e incorpora sentencias definitivas dictadas por:

La Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación

Tribunales Federales, Nacionales y Locales

Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires

Tribunales de Santa Fe y Entre Ríos

"Próximamente, y a medida que cerremos nuevos acuerdos con distintos Colegios de Abogados, incorporaremos más provincias hasta convertirnos en el único buscador que integre toda la jurisprudencia del país", proyectan los fundadores.

De cara a 2026, la empresa planea convocar docentes para brindar capacitaciones e incorporar publicaciones, con el objetivo de evolucionar hacia un sello editorial.

En cuanto a rondas de inversión, el proyecto indicó que aún se encuentra en una etapa de crecimiento sostenido, con bajas tasas de abandono, por lo que consideran prematuro avanzar en ese camino.

"En este nuevo año nos enfocaremos en fidelizar a los usuarios y consolidarnos como la plataforma más utilizada para la búsqueda de jurisprudencia en todo el país", concluye Limanski.