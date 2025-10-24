La plataforma de gestión permite administrar en un mismo lugar los datos de pacientes, turnos, tratamientos y profesionales. Los detalles

El sistema de salud en América Latina enfrenta una profunda crisis: la mayoría de las instituciones están desfinanciadas, los trabajadores del sector se sienten saturados y los pacientes descontentos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Entre las principales causas se destaca una insuficiente infraestructura digital, sistemas de control débiles y, sobre todo, la fragmentación de la información, que genera vacíos de datos y dificulta una atención coordinada y segura.

En este contexto, el sanjuanino Luciano Godoy, junto a su socio Juan Martín Desimoni, crearon una iniciativa tecnológica destinada a abordar las ineficiencias estructurales del sistema de salud latinoamericano.

"La idea surgió de un problema real que vivimos en carne propia. Entendimos que la única manera de mejorar la gestión era integrar la información y tomar decisiones basadas en datos", detalló Godoy, creador de Zonda, en exclusiva a iProUP.

La startup argentina ofrece a las instituciones médicas una plataforma de gestión sencilla y dinámica donde pueden administrar datos de:

pacientes

turnos

tratamientos

profesionales

Además, cuentan una API que integra softwares existentes que permite que los datos se compartan de forma segura y estandarizada. Esto permite a las instituciones aumentar su eficiencia e impacto sin necesidad de invertir ni reemplazar sus sistemas actuales.

Él es Luciano Godoy, fundador de la startup sanjuanina Zonda

La IA como clave para mejorar la eficiencia del sistema de salud

A través del uso de inteligencia artificial, la plataforma permite interpretar grandes volúmenes de datos clínicos, crear perfiles dinámicos de salud y generar alertas automáticas. De esta manera se logra reducir:

un 30% de errores médicos

un 15% los tiempos de diagnósticos

un 30% las tareas administrativas

"Ofrecemos soluciones diseñadas para instituciones de cualquier tamaño y nivel de desarrollo tecnológico. Para aquellas con infraestructura limitada, ofrecemos un sistema integral de gestión y para las organizaciones con estructuras avanzadas brindamos herramientas que les permitan escalar sus propias soluciones digitales", agregó Godoy

Además, Zona facilita la incorporación de sistemas de autenticación y validación mediante agentes de inteligencia artificial, analítica de datos y servicios de mensajería con lo que logra mejorar la capacidad de procesamiento y permite a los equipos enfocarse 100% al paciente.

Actualmente, la startup argentina se encuentra en proceso de expansión territorial y de cierre de nuevos acuerdos. Sin embargo, ya trabaja con cinco instituciones médicas de distintas provincias:

San Juan

Buenos Aires

Córdoba

El uso de la IA dentro de los distintos centros médicos permite identificar patrones de riesgo, anticipar eventos clínicos e incluso sugerir posibles tratamientos.

"La implementación de nuestra tecnología de interoperabilidad podría generar un ahorro de casi 10% del gasto en salud en América Latina hacia 2030, lo que equivale a unos u$s30 mil millones", destacaron desde la startup sanjuanina.

A través de Zonda, las instituciones médicas pueden administrar los datos de sus pacientes de manera sencilla y dinámica

Zonda reduce costos y tiempos de espera en hospitales argentinos

Según detalló el fundador del proyecto, a partir de la implementación de Zonda, las instituciones médicas lograron mejoras significativas en su eficiencia operativa y en la calidad del servicio.

"La plataforma ya procesó más de un millón de registros clínicos, lo que permitió una reducción de hasta un 20% en los costos operativos y una disminución del 40% en tiempos de espera del paciente", mencionó Godoy

Estos avances responden a la automatización de procesos informativos y clínicos, la disponibilidad inmediata de información y la optimización del flujo de trabajo entre equipos de salud.

Zonda fue desarrollada con el apoyo de un grupo de empresas del sector, que financiaron el proyecto y cubrieron los costos de infraestructura tecnológica, desarrollo y recursos humanos necesarios para su creación.

De cara al futuro, la startup proyecta un crecimiento sostenido tanto en adopción como en alcance geográfico. "Nuestro objetivo es duplicar la cantidad de instituciones cada año y consolidar nuestra presencia en las principales provincias del país", anticiparon desde la compañía.