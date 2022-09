Locura por el álbum del Mundial Qatar 2022: una app te ayuda a encontrar paquetes de figuritas

La Copa del Mundo comienza en tres meses y hay dificultad para conseguir sobres. Cómo funciona la plataforma y quién es la curiosa personalidad que la creó

El álbum del Mundial Qatar 2022, organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado​ (FIFA), salió a la venta hace aproximadamente un mes y un gran número de aficionados tiene problemas para conseguir figuritas y llenarlo.

La escasa oferta ante la alta demanda produjo una ola de fanáticos empeñados en conseguir sus sobres, pero hasta ahora son pocos los que lograron completarlo alrededor del país.

Ante esta situación, en los últimos días se difundió una app que sirve para saber dónde conseguir figuritas en tiempo real.

Mundial Qatar 2022: cómo es la app para conseguir figuritas

La plataforma, llamada "Mis figus", se encarga de recolectar información de donde puede haber disponibilidad de paquetes de figuritas en comercios cercanos.

Se trata de una página web interactiva en la que los fanáticos pueden notificar que negocios de cercanía cuentan con figuritas y álbumes.

La aplicación, desarrollada por dos emprendedores, se volvió viral ante la escasez del producto en todo el país.

Surgió una aplicación destinada a cubrir la necesidad de paquetes de figuritas: "Mis figus"

De hecho, registró más de 100.000 visitas, 3.000 usuarios creados y más de 500 comercios listados de toda la Argentina en apenas una semana.

Mundial Qatar 2022: quién es el "curioso" fundador de la app

Curiosamente, uno de sus fundadores es Ramiro Guzmán, hermano del exministro de Economía, Martín Guzmán.

El otro es su compañero de estudios, Agustín Burno, quién destacó en una entrevista con AM Radio Con Vos: "La verdad que los números son asombrosos más que nada para lo que nosotros esperábamos que era algo mucho más local pero se extendió rápidamente así que apuntamos ahora a estar en toda la Argentina".

Guzmán y Burno son estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata e idearon el sistema que recopila datos y direcciones de los kioskos y locales en que cuentan con stock de figuritas.

"La falta de figuritas es una locura a nivel nacional, no solo acá en Buenos Aires sino en todos lados. Hace 3 semanas salí a comprar con el furor de empezar a coleccionar el álbum y volví a mi casa sin figuritas después de 1 hora y media", mencionó Guzmán.

Y agregó: "Entonces me dije 'no puede ser que todo el mundo esté haciendo esto, es una locura cuando antes vos ibas a cualquier kiosco, comprabas la cantidad que querías y la limitación era económica más que se pueda o no comprar".

Ramiro Guzmán y Agustín Bruno, creadores de la app "Mis figus". Fuente: Perfil

Ramiro, de 25 años, es uno de los cuatro hermanos varones del ex ministro y estudia Ingeniería en Informática luego de un breve paso por la carrera de Economía.

Mundial Qatar 2022: cómo instalar la app "Mis figus"

Según el emprendedor, la app funciona en las siguientes ubicaciones:

Buenos Aires

La Plata

Rosario

Pinamar

Zona norte de Buenos Aires

Córdoba

Mendoza

Este proyecto personal entre dos amigos, originado en base a las mencionadas dificultades, es gratis y busca incentivar la participación de la comunidad para notificar "si hay o no hay figuritas" en los distintos comercios de los barrios.

El mapa interactivo funciona con el algoritmo de Google Maps y puede ser modificado por compradores o por los propios negocios.

Asimismo, la plataforma también proporciona una función opcional para cualquier interesado en donar, ya que la filosofía de la aplicación es que se mantenga gratuita.

Mundial Qatar 2022: ¿cuánto sale el álbum y las figuritas?

El precio oficial del álbum en su versión de papel es de $750, mientras que la versión de tapa dura cuesta aproximadamente unos $3.000.

El precio oficial del álbum en su versión de papel es de $750, mientras que la versión de tapa dura cuesta aproximadamente unos $3.000.

Respecto a las figuritas, que vienen en sobres de cinco unidades cada uno, se venden a precio mayorista de $113, aunque en kioscos se los consigue a $150.

Te puede interesar Mundial Qatar 2022: cuándo se conocerá la lista de convocados de la Selección Argentina

Para quién esté dispuesto a hacerse con numerosos sobres, las cajas de sobres de figuritas vienen con 104 paquetes y cuestan $11.800.