Diego Gutiérrez Zaldívar explicó a iProUP por qué Bitcoin será reserva de valor y no medio de pago y cómo su uso como colateral potenciará su precio

Su tesis posiciona a Bitcoin como una reserva de valor digital superior al oro, con smart contracts que eliminan riesgos.

Usar Bitcoin como colateral de préstamos, y no como medio de pago, es el camino para que la criptomoneda genere rendimiento y llegue a valer u$s1 millón, según Diego Gutiérrez Zaldívar, CEO y cofundador de RootstockLabs

"Lo que vamos a ver en los próximos 10, 20 años es Bitcoin como reserva de valor y productos financieros asociados para hacer que Bitcoin sea productivo", afirmó a iProUP en LABITCONF 2026, que se realizó el 30 y 31 de octubre en Buenos Aires.

El ejecutivo, que también es cofundador de la ONG Bitcoin Argentina y de LABITCONF, imaginó incluso un futuro en el que sea posible, por ejemplo, usar Bitcoin como garantía de un préstamo bancario para acceder a una vivienda. En su visión, esta es una de las razones por las que el activo "se va a apreciar más".

A 18 años del white paper publicado por Satoshi Nakamoto, el ejecutivo sostuvo que Bitcoin es "volátil por diseño", dado que su oferta es fija y su precio "lo termina determinando la demanda".

En consecuencia, propuso utilizarlo como respaldo para tomar préstamos en la moneda con la que se paga en el día a día, como pesos o dólares, a una tasa que estimó entre 7% y 10% anual.

Para que funcione como medio de intercambio, "tiene que bajar la volatilidad muchísimo", algo que podría demorar 20 o 30 años. "Bitcoin está diseñado para ser un activo de reserva de largo plazo", resumió.

La suba que proyecta Gutiérrez Zaldívar tiene un número, u$s1 millón por Bitcoin, y una explicación que arranca en el oro.

"Mi tesis original en 2013 era que Bitcoin iba a capturar una gran parte de lo que estaba atesorado en oro", recordó.

"El modelo en ese momento era si Bitcoin captura el 50% de lo que está en oro", describió. La razón, a su entender, es que la criptomoneda "en el fondo tiene los mismos atributos del oro pero en formato digital", y "algunos más que el oro no tiene porque es físico".

Con esta lógica, está convencido de que, "a medida que se construya confianza, va a pasar que una gran parte de lo que está atesorado en oro se va a atesorar en Bitcoin". De acuerdo con aquel cálculo, "si el 50% se redistribuía entre los dos de manera equitativa, daba un Bitcoin a 400.000, 600.000 dólares", precisó.

Desde entonces, la cuenta cambió. "Hoy estamos hablando de un Bitcoin de un millón de dólares porque el oro se apreció y el dólar se sigue depreciando", remarcó.

Según el World Gold Council, a fines del tercer trimestre de 2026 el oro extraído en toda la historia sumaba 224.200 toneladas, valuadas en u$s30 billones. En tanto, en la mañana de este jueves 5 de noviembre, Bitcoin cotizaba a u$s80.300 por unidad. Para alcanzar u$s1 millón, su precio tendría que multiplicarse más de 12 veces.

Ahí entra la ‘otra pieza’ de la tesis del CEO de RootstockLabs: los préstamos con Bitcoin como colateral, que, en su análisis, empujarán su valor al alza.

"Yo puedo dejar los bitcoins en custodia de un contrato inteligente, ya no tengo riesgo de contraparte, no tengo una empresa que está custodiando los bitcoins", explicó.

En este sentido, se refirió a sistemas como los de Rootstock, una red conectada a Bitcoin que funciona desde 2018 y permite operar con smart contracts, programas que se cumplen solos cuando se dan ciertas condiciones.

"Como el contrato inteligente controla el activo de respaldo, si la persona no paga el préstamo, automáticamente liquida los bitcoins y paga el préstamo", detalló.

Puntualizó que "no hay mora en esos créditos" y que "la ejecución del pago del préstamo es instantánea, sin costo". Además, resalta que, para quien toma el financiamiento, el costo financiero pasa a segundo plano. "Como tu expectativa es que en el largo plazo el poder de compra de Bitcoin se va a apreciar fuertemente, 200%, 300%, quizás más, no te importa pagar intereses", argumentó.

El arte y las propiedades de lujo también sirven como garantía de financiamiento, pero con una desventaja que, para Gutiérrez Zaldívar, resulta determinante.

"La ejecución de esos préstamos, en el caso de que haya un default, un fallo en los pagos, es costosísima", advirtió, y añadió que el proceso demora meses.

Por eso, anticipó que Bitcoin empezará a desplazarlos como refugio del ahorro a mediano y largo plazo, y que así recuperarían su sentido original. "Si se compra una casa, sea para habitarla, no para tenerla vacía ahí, esperando a que se aprecie", graficó.

"Si se compra arte, es porque a uno le gusta ese arte, no por una cuestión especulativa", completó. Para él, esa es "otra de las dimensiones positivas que Bitcoin va a traer": "remover la especulación de algunos sectores que tienen que tener un fin utilitario, o estético".