Tasas garantizadas irreales, trampas en contratos y clonación de billeteras. Los consejos de un especialista para operar sin caer en engaños.

La educación, investigar proyectos, activar 2FA y verificar plataformas PSAV son claves para proteger sus fondos.

Estafadores emplean esquemas Ponzi, "rug pulls" y suplantación con IA, explotando la inexperiencia en el mercado cripto.

La adopción masiva de activos digitales y la búsqueda de alternativas de inversión abrieron un terreno fértil para el accionar de organizaciones criminales. En el marco de la LABITCONF 2026, el especialista en seguridad y prevención de fraudes Ezequiel Olgiatti explicó cómo reconocer y neutralizar engaños antes de perder el capital.

"Las estafas no son exclusivas del ecosistema cripto. Pero la inexperiencia y la falta de educación de los usuarios lo hacen un entorno muy propicio para sufrir estos ataques", advirtió Olgiatti.

El especialista señaló que la posibilidad de realizar transferencias globales e instantáneas sin límites territoriales, sumada a las dificultades regulatorias estatales para rastrear fondos que cambian de manos a gran velocidad, amplifican la vulnerabilidad de quienes ingresan sin los conocimientos técnicos mínimos.

A ese combo se añade el factor psicológico de la urgencia o la expectativa desmedida.

Según remarcó el experto, muchos delincuentes explotan un estado de necesidad económica apelando a la falsa creencia de que en el mercado cripto todas las personas obtienen ganancias millonarias en poco tiempo y sin esfuerzo.

Cuáles son las modalidades de estafa más comunes en el mercado

Los métodos fraudulentos combinan ingeniería social tradicional con mecanismos informáticos sofisticados:

Esquemas piramidales o Ponzi: El modelo de negocio ficticio se sostiene exclusivamente con el ingreso continuo de nuevos aportantes. "El negocio depende de que entren permanentemente personas que pongan dinero. Cuando te garantizan un rendimiento, ya te están mintiendo y esa es la primera pista para sospechar", remarcó Olgiatti.

Rug pulls (tirones de alfombra) en memecoins: Los estafadores lanzan monedas digitales promocionadas en redes con contratos inteligentes maliciosos. Los desarrolladores retienen la mayoría de los tokens para inflar el precio y luego vender todo en bloque , o programan el código de forma tal que los compradores quedan bloqueados para vender sus tenencias.

Pig butchering y adelanto de comisiones: Maniobras de persuasión donde los atacantes entablan relaciones de confianza con la víctima para inducirla a ingresar fondos en plataformas falsas . Cuando el usuario intenta retirar su dinero, le exigen abonar tarifas impositivas o comisiones inventadas antes de liberar el saldo.

Malware y suplantación con IA: Virus diseñados para interceptar claves privadas o alterar de forma invisible la dirección de destino al momento de copiar y pegar una billetera. En paralelo, proliferan publicaciones en redes sociales que emplean inteligencia artificial para clonar la voz e imagen de figuras públicas -como falsos videos de Lionel Messi recomendando plataformas dudosas- para captar dinero mediante engaños masivos.

Qué recaudos y filtros de seguridad se deben aplicar para proteger los fondos

La prevención requiere desconfiar de las ofertas desmedidas y adoptar hábitos estrictos de higiene informática.

El especialista subrayó que la primera barrera es evaluar la lógica del negocio: ninguna inversión de riesgo real puede garantizar tasas exorbitantes de forma sostenida.

Antes de depositar capital, es imperativo investigar quiénes integran el equipo fundador del proyecto, analizar el documento técnico (whitepaper) de la criptomoneda y descargar aplicaciones únicamente desde tiendas y sitios web oficiales para eludir software apócrifo.

En el plano regulatorio y operativo local, se recomienda verificar que las plataformas de intercambio cuenten con inscripción formal en el registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

Asimismo, resulta indispensable resguardar las frases semilla o llaves de acceso en soportes físicos fuera de línea -jamás en notas del celular o correos electrónicos-, activar el segundo factor de autenticación (2FA) en todas las cuentas y verificar con extremo cuidado cada carácter de las direcciones de envío antes de confirmar cualquier operación.

"Lo más importante es la educación y desconfiar siempre para no perder nuestros activos. Si una propuesta suena demasiado buena para ser cierta, desconfíen", sintetizó Olgiatti como regla de oro.