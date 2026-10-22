LABITCONF 2026 reunirá a referentes de Bitcoin, criptomonedas, inteligencia artificial y finanzas digitales el viernes 30 y el sábado 31 de octubre en Buenos Aires. La conferencia tendrá lugar en Costa Salguero y ofrecerá una agenda con cientos de actividades, paneles, talleres y encuentros para profesionales, inversores, desarrolladores y entusiastas de la tecnología.
La edición de este año propone conectar el ecosistema Bitcoin con los avances en inteligencia artificial, las finanzas descentralizadas y los nuevos modelos de negocio.
Por séptima edición consecutiva, iProUP realizará una cobertura exclusiva de LABITCONF, con los contenidos más destacados y material exclusivo de la feria. Además, iProUP tendrá un espacio destacado con la colaboración de HIT Cowork, en la que se entrevistarán a personalidades del sector.
La programación incluye debates sobre el futuro del precio de Bitcoin, la adopción de activos digitales en América Latina, las stablecoins, la tokenización, la seguridad informática y el impacto de la IA en las empresas.
Las claves de LABITCONF 2026
LABITCONF 2026 se desarrollará el viernes 30 y el sábado 31 de octubre en Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires. El encuentro forma parte de una conferencia que se realiza desde 2013 y reúne a referentes de la industria Bitcoin y blockchain de América Latina y otros mercados.
La organización publicó una programación con cerca de 190 sesiones distribuidas en siete escenarios, según la versión de la agenda consultada. Las actividades abarcan conferencias, paneles, talleres y espacios de networking.
Entre los participantes confirmados figuran Saifedean Ammous, autor de The Bitcoin Standard; Giovanni Santostasi, investigador de la relación entre las matemáticas y el precio de Bitcoin; Maximiliano Firtman, especialista en tecnología; Santi Siri, tecnólogo; y Graeme Moore, referente de la industria vinculada con la criptografía cuántica.
La propuesta está orientada tanto a quienes ya operan con criptomonedas como a quienes buscan conocer nuevas herramientas financieras, comprender el funcionamiento de Bitcoin o explorar oportunidades comerciales relacionadas con la inteligencia artificial.
La agenda puede consultarse en el sitio oficial de LABITCONF 2026, mientras que el listado de participantes está disponible en la sección de speakers confirmados.
LABITCONF 2026: las principales charlas del 30 de octubre
La primera jornada concentrará actividades sobre Bitcoin, inversiones, inteligencia artificial, privacidad, stablecoins y tokenización. Entre los principales atractivos figuran las presentaciones de Saifedean Ammous, Rodolfo Andragnes, Giovanni Santostasi, Maximiliano Firtman y Santi Siri.
Entre las charlas destacadas del viernes, se destacan:
- 9:15 | Orange Pill + Visión: Porqué HODL: La escasez de Bitcoin en un futuro de abundancia. Speaker: Rodolfo Andragnes. La charla abordará la lógica de mantener Bitcoin como reserva de valor en un contexto de transformación económica
- 10:00 | Visión: Cuán cerca estamos de las AGI y las ASI y qué podría pasar. Speaker: Maximiliano Firtman. El encuentro analizará el avance hacia sistemas de inteligencia artificial más capaces y sus posibles consecuencias
- 10:00 | Workshop: ¿Cómo funciona realmente la inteligencia artificial? Speaker: Alfredo Buckley. Una propuesta para comprender los fundamentos de esta tecnología y sus aplicaciones
- 10:45 | Orange Pill + Visión: Why We HODL: The Bitcoin Standard Revisited. Speaker: Saifedean Ammous. El autor de The Bitcoin Standard expondrá su perspectiva sobre Bitcoin y su papel en el sistema monetario
- 10:45 | Workshop: Creando agentes: workshop oficial de OpenAI Codex. Speaker: Maximiliano Firtman. Una actividad práctica centrada en la creación de agentes de inteligencia artificial
- 11:30 | Orange Pill: Cómo se ven los mercados usando Bitcoin como estándar. Speaker: Borja Martel Seward. El análisis propone observar los mercados desde una perspectiva vinculada con Bitcoin
- 11:30 | Visión: Qué es lo que la IA hará con nuestra conciencia. Speaker: Iván Cristini. La presentación explorará las implicancias de la inteligencia artificial en la relación entre tecnología y conciencia humana
- 12:00 | Orange Pill: Mathematical Science Applied to the Bitcoin Price: The Power Law. Speaker: Giovanni Santostasi. La exposición analizará la aplicación de modelos matemáticos al comportamiento del precio de Bitcoin
- 12:00 | Visión: Identidad y responsabilidad en el mundo de los agentes. Participantes: Ana Ojeda y Alejandro Narancio. El panel abordará los desafíos de identidad y responsabilidad asociados con los agentes digitales
- 12:00 | Workshop: Taller de finanzas descentralizadas con Bitcoin (DeFi). Participantes: Manuel Ferrari y Damián Silva. La actividad se enfocará en las herramientas y posibilidades de las finanzas descentralizadas
- 12:30 | Orange Pill + Visión: Explorando la frontera. Speaker: Santi Siri. Una presentación vinculada con la innovación tecnológica y las transformaciones del ecosistema digital
- 12:30 | BitcoinAR: ¿Cómo congelan tus stablecoins? Participantes: BTC Andrés y JoseDryBit. La charla examinará los riesgos de bloqueo de fondos en monedas estables
- 13:00 | Visión: Propiedad intelectual e IA: ¿vestigio del pasado o necesidad esencial para el desarrollo tecnológico? Participantes: Agus Rizzo, Julián Landerreche y Gonzalo Nazar de la Vega. El debate girará en torno a los derechos de autor y los desafíos que plantea la inteligencia artificial
- 13:00 | BitcoinAR: Clínica de orientación legal inicial para víctimas de estafas. Participantes: Gabi Battiato, Ezequiel Olgiatti, Maxi Méndez y Luciano Padín. El espacio ofrecerá orientación inicial sobre situaciones de fraude
- 14:30 | Visión: Gobiernos agénticos: más inteligencia, menos impuestos. Participantes: Darío Nieto y Martín Yeza. La charla explorará el uso de herramientas tecnológicas en la gestión pública
- 15:00 | Orange Pill + Visión: Abróchense los cinturones: ¿se viene el bull run? Participantes: CriptoNorber, Joven Inversor y Papa Bitcoin. El panel discutirá las perspectivas del mercado cripto y los factores que podrían impulsar una nueva suba
- 16:00 | Workshop: Bit2: el L2 de Bitcoin para comercio entre agentes. Speaker: Sergio Demian Lerner. La presentación abordará soluciones de segunda capa y nuevas posibilidades de intercambio entre agentes digitales
- 16:10 | Visión: Presente y futuro de la tokenización. Participantes: Rodolfo Vigliano, Martín González Raskovsky y Carla Torazzi. El panel analizará el desarrollo de activos tokenizados y sus aplicaciones financieras
- 16:40 | Visión: Quantum is FUD or is a reality next door. Speaker: Graeme Moore. La exposición analizará el alcance de la computación cuántica y sus posibles implicancias para la seguridad de Bitcoin
- 17:40 | Orange Pill: Bitcoin Treasuries Under the Microscope. Participantes: Jeremy Almond, Giovanni Santostasi, Ray Nasser, Guillaume â¿ajczman y Guiga Ferreira. El panel pondrá el foco en las tesorerías corporativas que incorporan Bitcoin
Las actividades seleccionadas combinan análisis de mercado con debates técnicos y talleres prácticos. Para quienes siguen la evolución de las criptomonedas, el programa incluye charlas sobre autocustodia, privacidad, seguridad, minería y regulación.
En paralelo, las sesiones de inteligencia artificial buscarán conectar las innovaciones tecnológicas con los negocios, la propiedad intelectual y el funcionamiento de las organizaciones.
¿Qué charlas y speakers se destacan el sábado 31 de octubre?
La segunda jornada tendrá propuestas relacionadas con la adopción de Bitcoin, la inteligencia artificial aplicada a los negocios, la educación financiera, la ciberseguridad y el desarrollo de herramientas tecnológicas. Las actividades destacadas del sábado:
- 9:30 | Orange Pill: Apertura Día 2. Speaker: Rodo. La jornada comenzará con una presentación de apertura para los asistentes
- 9:30 | BitcoinAR: Café con propósito: mujeres que construyen el ecosistema. Participantes: Alexandra Navarro, Jimena Vallone, Lucía Victoria y Lorena Ortiz. El encuentro pondrá en primer plano el trabajo de mujeres vinculadas con el desarrollo del ecosistema
- 10:00 | Orange Pill: Bitcoin nunca va a ser fácil. Speaker: Diego Gurpegui. La presentación analizará los desafíos que plantea la adopción de Bitcoin
- 10:00 | Visión: Del HODL al movimiento: cuando Bitcoin se encuentra con la IA física y la robótica. Speaker: Francisco José Coronel Calvet. La charla explorará la convergencia entre Bitcoin, inteligencia artificial y robótica
- 10:00 | ABC: Cripto para gente nueva: de cero a usarla. Speaker: Noelia Robles. Una introducción para quienes buscan comenzar a operar con activos digitales
- 10:00 | Workshop: De cero a negocio con IA: creá y lanzá un emprendimiento en tiempo récord. Speaker: Elisandro Santos. El taller estará centrado en el uso de herramientas de inteligencia artificial para desarrollar proyectos comerciales
- 10:30 | Orange Pill: Por qué la Gen Z necesita Bitcoin. Speaker: Adrián Treviño. La exposición abordará la relación entre las nuevas generaciones y los activos digitales
- 10:30 | Visión: El robot GAUCHO y su visión del futuro. Participante: Gaucho. Una propuesta vinculada con la robótica y las perspectivas de la tecnología
- 10:30 | ABC: Problemas y laberintos del ser bitcoiner en Argentina. Speaker: Richard Bitzhan. La charla tratará los desafíos de la adopción de Bitcoin en el país
- 10:50 | Visión: Identidad soberana y criptografía cuántica. Speaker: Luis Rodríguez. La presentación abordará la identidad digital y los nuevos desafíos criptográficos
- 11:00 | Orange Pill: ¿Ser full bitcoiner o ser inversor en BTC? Speaker: Agustín Kassis. El encuentro discutirá las diferencias entre adoptar Bitcoin como filosofía financiera y utilizarlo como inversión
- 11:00 | Workshop: La nueva guerra por la atención: cómo posicionar una marca dentro de la inteligencia artificial. Participantes: Malena Martin y Alfredo Perotti. El taller analizará el posicionamiento de marcas en un entorno de búsquedas y respuestas generadas por IA
- 11:00 | B2B by IKIGII: Stablecoins y proyectos Web2.5 en Latinoamérica: el panorama regulatorio. Speaker: Camila Soria. La charla se centrará en los desafíos normativos de los proyectos que combinan infraestructura tradicional y blockchain
- 11:00 | BitcoinAR: El rol de las instituciones en la educación financiera. Participantes: Lucía Victoria, Martín Yeza, Jorge Míguez, Enrico Colombres y Ana Segovia. El panel analizará la formación financiera y el papel de las instituciones
- 11:00 | La Bitcoineta: Explorando un nodo de Bitcoin en vivo. Participantes: Hernán González y Julián Drangosch. Una actividad práctica para conocer el funcionamiento de la infraestructura de la red
- 11:10 | Visión: Inteligencia emocional en la era de la IA. Speaker: Rodolfo Hornus. La presentación abordará las habilidades humanas en un contexto de automatización creciente
- 11:20 | ABC: Mujeres en Bitcoin y su ecosistema. Participantes: Alejandra Guajardo, Pilar Sánchez Ordóñez, Carolina Canessa y Lorena Ortiz. El panel reunirá experiencias y perspectivas de mujeres vinculadas con la industria
- 11:30 | Orange Pill: Cómo impactará Bitcoin en el futuro de la humanidad. Participantes: Adrián Bernabéu, Micael Margiotta, BTC Andrés y Ariel Aguilar. La discusión se centrará en las posibles transformaciones económicas y sociales asociadas con Bitcoin
- 11:30 | Workshop: Don't Trust the AI. Verify: cómo usar IA para HODL, DCA, trading y research en Bitcoin. Speaker: Alfredo Roisenzvit. La propuesta explorará el uso de inteligencia artificial para analizar información y estrategias vinculadas con Bitcoin
- 11:30 | B2B by IKIGII: Fundraising con Bitcoin y crypto. Speaker: Juanma Cáceres. La charla abordará las posibilidades de financiación vinculadas con activos digitales
La agenda del sábado también incluye propuestas sobre mercados, ciberseguridad, privacidad, criptografía, regulación y herramientas de inteligencia artificial. Los espacios de negocios sumarán contenidos sobre financiación, stablecoins y estrategias para empresas.