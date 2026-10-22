El 30 y 31 de octubre se realizará la conferencia cripto más antigua del mundo en el predio de Costa Salguero, con personalidades de primer nivel

iProUP realizará cobertura exclusiva del evento y entrevistará a personalidades, revelando claves de Bitcoin, IA y finanzas digitales.

El evento, con 190 sesiones, conectará el ecosistema Bitcoin con la IA y finanzas descentralizadas, sumando a referentes como Saifedean Ammous.

LABITCONF 2026 reunirá a expertos de Bitcoin, criptomonedas e inteligencia artificial el 30 y 31 de octubre en Costa Salguero, Buenos Aires.

LABITCONF 2026 reunirá a referentes de Bitcoin, criptomonedas, inteligencia artificial y finanzas digitales el viernes 30 y el sábado 31 de octubre en Buenos Aires. La conferencia tendrá lugar en Costa Salguero y ofrecerá una agenda con cientos de actividades, paneles, talleres y encuentros para profesionales, inversores, desarrolladores y entusiastas de la tecnología.

La edición de este año propone conectar el ecosistema Bitcoin con los avances en inteligencia artificial, las finanzas descentralizadas y los nuevos modelos de negocio.

Por séptima edición consecutiva, iProUP realizará una cobertura exclusiva de LABITCONF, con los contenidos más destacados y material exclusivo de la feria. Además, iProUP tendrá un espacio destacado con la colaboración de HIT Cowork, en la que se entrevistarán a personalidades del sector.

La programación incluye debates sobre el futuro del precio de Bitcoin, la adopción de activos digitales en América Latina, las stablecoins, la tokenización, la seguridad informática y el impacto de la IA en las empresas.

Las claves de LABITCONF 2026

LABITCONF 2026 se desarrollará el viernes 30 y el sábado 31 de octubre en Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires. El encuentro forma parte de una conferencia que se realiza desde 2013 y reúne a referentes de la industria Bitcoin y blockchain de América Latina y otros mercados.

La organización publicó una programación con cerca de 190 sesiones distribuidas en siete escenarios, según la versión de la agenda consultada. Las actividades abarcan conferencias, paneles, talleres y espacios de networking.

Entre los participantes confirmados figuran Saifedean Ammous, autor de The Bitcoin Standard; Giovanni Santostasi, investigador de la relación entre las matemáticas y el precio de Bitcoin; Maximiliano Firtman, especialista en tecnología; Santi Siri, tecnólogo; y Graeme Moore, referente de la industria vinculada con la criptografía cuántica.

La propuesta está orientada tanto a quienes ya operan con criptomonedas como a quienes buscan conocer nuevas herramientas financieras, comprender el funcionamiento de Bitcoin o explorar oportunidades comerciales relacionadas con la inteligencia artificial.

La agenda puede consultarse en el sitio oficial de LABITCONF 2026, mientras que el listado de participantes está disponible en la sección de speakers confirmados.

LABITCONF 2026: las principales charlas del 30 de octubre

La primera jornada concentrará actividades sobre Bitcoin, inversiones, inteligencia artificial, privacidad, stablecoins y tokenización. Entre los principales atractivos figuran las presentaciones de Saifedean Ammous, Rodolfo Andragnes, Giovanni Santostasi, Maximiliano Firtman y Santi Siri.

Entre las charlas destacadas del viernes, se destacan:

9:15 | Orange Pill + Visión: Porqué HODL: La escasez de Bitcoin en un futuro de abundancia. Speaker: Rodolfo Andragnes. La charla abordará la lógica de mantener Bitcoin como reserva de valor en un contexto de transformación económica

Porqué HODL: La escasez de Bitcoin en un futuro de abundancia. Speaker: Rodolfo Andragnes. La charla abordará la lógica de mantener Bitcoin como reserva de valor en un contexto de transformación económica 10:00 | Visión: Cuán cerca estamos de las AGI y las ASI y qué podría pasar. Speaker: Maximiliano Firtman. El encuentro analizará el avance hacia sistemas de inteligencia artificial más capaces y sus posibles consecuencias

Cuán cerca estamos de las AGI y las ASI y qué podría pasar. Speaker: Maximiliano Firtman. El encuentro analizará el avance hacia sistemas de inteligencia artificial más capaces y sus posibles consecuencias 10:00 | Workshop: ¿Cómo funciona realmente la inteligencia artificial? Speaker: Alfredo Buckley. Una propuesta para comprender los fundamentos de esta tecnología y sus aplicaciones

¿Cómo funciona realmente la inteligencia artificial? Speaker: Alfredo Buckley. Una propuesta para comprender los fundamentos de esta tecnología y sus aplicaciones 10:45 | Orange Pill + Visión: Why We HODL: The Bitcoin Standard Revisited. Speaker: Saifedean Ammous. El autor de The Bitcoin Standard expondrá su perspectiva sobre Bitcoin y su papel en el sistema monetario

Why We HODL: The Bitcoin Standard Revisited. Speaker: Saifedean Ammous. El autor de The Bitcoin Standard expondrá su perspectiva sobre Bitcoin y su papel en el sistema monetario 10:45 | Workshop: Creando agentes: workshop oficial de OpenAI Codex. Speaker: Maximiliano Firtman. Una actividad práctica centrada en la creación de agentes de inteligencia artificial

Creando agentes: workshop oficial de OpenAI Codex. Speaker: Maximiliano Firtman. Una actividad práctica centrada en la creación de agentes de inteligencia artificial 11:30 | Orange Pill: Cómo se ven los mercados usando Bitcoin como estándar. Speaker: Borja Martel Seward. El análisis propone observar los mercados desde una perspectiva vinculada con Bitcoin

Cómo se ven los mercados usando Bitcoin como estándar. Speaker: Borja Martel Seward. El análisis propone observar los mercados desde una perspectiva vinculada con Bitcoin 11:30 | Visión: Qué es lo que la IA hará con nuestra conciencia. Speaker: Iván Cristini. La presentación explorará las implicancias de la inteligencia artificial en la relación entre tecnología y conciencia humana

Qué es lo que la IA hará con nuestra conciencia. Speaker: Iván Cristini. La presentación explorará las implicancias de la inteligencia artificial en la relación entre tecnología y conciencia humana 12:00 | Orange Pill: Mathematical Science Applied to the Bitcoin Price: The Power Law. Speaker: Giovanni Santostasi. La exposición analizará la aplicación de modelos matemáticos al comportamiento del precio de Bitcoin

Mathematical Science Applied to the Bitcoin Price: The Power Law. Speaker: Giovanni Santostasi. La exposición analizará la aplicación de modelos matemáticos al comportamiento del precio de Bitcoin 12:00 | Visión: Identidad y responsabilidad en el mundo de los agentes. Participantes: Ana Ojeda y Alejandro Narancio. El panel abordará los desafíos de identidad y responsabilidad asociados con los agentes digitales

Identidad y responsabilidad en el mundo de los agentes. Participantes: Ana Ojeda y Alejandro Narancio. El panel abordará los desafíos de identidad y responsabilidad asociados con los agentes digitales 12:00 | Workshop: Taller de finanzas descentralizadas con Bitcoin (DeFi). Participantes: Manuel Ferrari y Damián Silva. La actividad se enfocará en las herramientas y posibilidades de las finanzas descentralizadas

Taller de finanzas descentralizadas con Bitcoin (DeFi). Participantes: Manuel Ferrari y Damián Silva. La actividad se enfocará en las herramientas y posibilidades de las finanzas descentralizadas 12:30 | Orange Pill + Visión: Explorando la frontera. Speaker: Santi Siri. Una presentación vinculada con la innovación tecnológica y las transformaciones del ecosistema digital

Explorando la frontera. Speaker: Santi Siri. Una presentación vinculada con la innovación tecnológica y las transformaciones del ecosistema digital 12:30 | BitcoinAR: ¿Cómo congelan tus stablecoins? Participantes: BTC Andrés y JoseDryBit. La charla examinará los riesgos de bloqueo de fondos en monedas estables

¿Cómo congelan tus stablecoins? Participantes: BTC Andrés y JoseDryBit. La charla examinará los riesgos de bloqueo de fondos en monedas estables 13:00 | Visión: Propiedad intelectual e IA: ¿vestigio del pasado o necesidad esencial para el desarrollo tecnológico? Participantes: Agus Rizzo, Julián Landerreche y Gonzalo Nazar de la Vega. El debate girará en torno a los derechos de autor y los desafíos que plantea la inteligencia artificial

Propiedad intelectual e IA: ¿vestigio del pasado o necesidad esencial para el desarrollo tecnológico? Participantes: Agus Rizzo, Julián Landerreche y Gonzalo Nazar de la Vega. El debate girará en torno a los derechos de autor y los desafíos que plantea la inteligencia artificial 13:00 | BitcoinAR: Clínica de orientación legal inicial para víctimas de estafas. Participantes: Gabi Battiato, Ezequiel Olgiatti, Maxi Méndez y Luciano Padín. El espacio ofrecerá orientación inicial sobre situaciones de fraude

Clínica de orientación legal inicial para víctimas de estafas. Participantes: Gabi Battiato, Ezequiel Olgiatti, Maxi Méndez y Luciano Padín. El espacio ofrecerá orientación inicial sobre situaciones de fraude 14:30 | Visión: Gobiernos agénticos: más inteligencia, menos impuestos. Participantes: Darío Nieto y Martín Yeza. La charla explorará el uso de herramientas tecnológicas en la gestión pública

Gobiernos agénticos: más inteligencia, menos impuestos. Participantes: Darío Nieto y Martín Yeza. La charla explorará el uso de herramientas tecnológicas en la gestión pública 15:00 | Orange Pill + Visión: Abróchense los cinturones: ¿se viene el bull run? Participantes: CriptoNorber, Joven Inversor y Papa Bitcoin. El panel discutirá las perspectivas del mercado cripto y los factores que podrían impulsar una nueva suba

Abróchense los cinturones: ¿se viene el bull run? Participantes: CriptoNorber, Joven Inversor y Papa Bitcoin. El panel discutirá las perspectivas del mercado cripto y los factores que podrían impulsar una nueva suba 16:00 | Workshop: Bit2: el L2 de Bitcoin para comercio entre agentes. Speaker: Sergio Demian Lerner. La presentación abordará soluciones de segunda capa y nuevas posibilidades de intercambio entre agentes digitales

Bit2: el L2 de Bitcoin para comercio entre agentes. Speaker: Sergio Demian Lerner. La presentación abordará soluciones de segunda capa y nuevas posibilidades de intercambio entre agentes digitales 16:10 | Visión: Presente y futuro de la tokenización. Participantes: Rodolfo Vigliano, Martín González Raskovsky y Carla Torazzi. El panel analizará el desarrollo de activos tokenizados y sus aplicaciones financieras

Presente y futuro de la tokenización. Participantes: Rodolfo Vigliano, Martín González Raskovsky y Carla Torazzi. El panel analizará el desarrollo de activos tokenizados y sus aplicaciones financieras 16:40 | Visión: Quantum is FUD or is a reality next door. Speaker: Graeme Moore. La exposición analizará el alcance de la computación cuántica y sus posibles implicancias para la seguridad de Bitcoin

Quantum is FUD or is a reality next door. Speaker: Graeme Moore. La exposición analizará el alcance de la computación cuántica y sus posibles implicancias para la seguridad de Bitcoin 17:40 | Orange Pill: Bitcoin Treasuries Under the Microscope. Participantes: Jeremy Almond, Giovanni Santostasi, Ray Nasser, Guillaume â¿ajczman y Guiga Ferreira. El panel pondrá el foco en las tesorerías corporativas que incorporan Bitcoin

Las actividades seleccionadas combinan análisis de mercado con debates técnicos y talleres prácticos. Para quienes siguen la evolución de las criptomonedas, el programa incluye charlas sobre autocustodia, privacidad, seguridad, minería y regulación.

En paralelo, las sesiones de inteligencia artificial buscarán conectar las innovaciones tecnológicas con los negocios, la propiedad intelectual y el funcionamiento de las organizaciones.

¿Qué charlas y speakers se destacan el sábado 31 de octubre?

La segunda jornada tendrá propuestas relacionadas con la adopción de Bitcoin, la inteligencia artificial aplicada a los negocios, la educación financiera, la ciberseguridad y el desarrollo de herramientas tecnológicas. Las actividades destacadas del sábado:

9:30 | Orange Pill: Apertura Día 2. Speaker: Rodo. La jornada comenzará con una presentación de apertura para los asistentes

Apertura Día 2. Speaker: Rodo. La jornada comenzará con una presentación de apertura para los asistentes 9:30 | BitcoinAR: Café con propósito: mujeres que construyen el ecosistema. Participantes: Alexandra Navarro, Jimena Vallone, Lucía Victoria y Lorena Ortiz. El encuentro pondrá en primer plano el trabajo de mujeres vinculadas con el desarrollo del ecosistema

Café con propósito: mujeres que construyen el ecosistema. Participantes: Alexandra Navarro, Jimena Vallone, Lucía Victoria y Lorena Ortiz. El encuentro pondrá en primer plano el trabajo de mujeres vinculadas con el desarrollo del ecosistema 10:00 | Orange Pill: Bitcoin nunca va a ser fácil. Speaker: Diego Gurpegui. La presentación analizará los desafíos que plantea la adopción de Bitcoin

Bitcoin nunca va a ser fácil. Speaker: Diego Gurpegui. La presentación analizará los desafíos que plantea la adopción de Bitcoin 10:00 | Visión: Del HODL al movimiento: cuando Bitcoin se encuentra con la IA física y la robótica. Speaker: Francisco José Coronel Calvet. La charla explorará la convergencia entre Bitcoin, inteligencia artificial y robótica

Del HODL al movimiento: cuando Bitcoin se encuentra con la IA física y la robótica. Speaker: Francisco José Coronel Calvet. La charla explorará la convergencia entre Bitcoin, inteligencia artificial y robótica 10:00 | ABC: Cripto para gente nueva: de cero a usarla. Speaker: Noelia Robles. Una introducción para quienes buscan comenzar a operar con activos digitales

Cripto para gente nueva: de cero a usarla. Speaker: Noelia Robles. Una introducción para quienes buscan comenzar a operar con activos digitales 10:00 | Workshop: De cero a negocio con IA: creá y lanzá un emprendimiento en tiempo récord. Speaker: Elisandro Santos. El taller estará centrado en el uso de herramientas de inteligencia artificial para desarrollar proyectos comerciales

De cero a negocio con IA: creá y lanzá un emprendimiento en tiempo récord. Speaker: Elisandro Santos. El taller estará centrado en el uso de herramientas de inteligencia artificial para desarrollar proyectos comerciales 10:30 | Orange Pill: Por qué la Gen Z necesita Bitcoin. Speaker: Adrián Treviño. La exposición abordará la relación entre las nuevas generaciones y los activos digitales

Por qué la Gen Z necesita Bitcoin. Speaker: Adrián Treviño. La exposición abordará la relación entre las nuevas generaciones y los activos digitales 10:30 | Visión: El robot GAUCHO y su visión del futuro. Participante: Gaucho. Una propuesta vinculada con la robótica y las perspectivas de la tecnología

El robot GAUCHO y su visión del futuro. Participante: Gaucho. Una propuesta vinculada con la robótica y las perspectivas de la tecnología 10:30 | ABC: Problemas y laberintos del ser bitcoiner en Argentina. Speaker: Richard Bitzhan. La charla tratará los desafíos de la adopción de Bitcoin en el país

Problemas y laberintos del ser bitcoiner en Argentina. Speaker: Richard Bitzhan. La charla tratará los desafíos de la adopción de Bitcoin en el país 10:50 | Visión: Identidad soberana y criptografía cuántica. Speaker: Luis Rodríguez. La presentación abordará la identidad digital y los nuevos desafíos criptográficos

Identidad soberana y criptografía cuántica. Speaker: Luis Rodríguez. La presentación abordará la identidad digital y los nuevos desafíos criptográficos 11:00 | Orange Pill: ¿Ser full bitcoiner o ser inversor en BTC? Speaker: Agustín Kassis. El encuentro discutirá las diferencias entre adoptar Bitcoin como filosofía financiera y utilizarlo como inversión

¿Ser full bitcoiner o ser inversor en BTC? Speaker: Agustín Kassis. El encuentro discutirá las diferencias entre adoptar Bitcoin como filosofía financiera y utilizarlo como inversión 11:00 | Workshop: La nueva guerra por la atención: cómo posicionar una marca dentro de la inteligencia artificial. Participantes: Malena Martin y Alfredo Perotti. El taller analizará el posicionamiento de marcas en un entorno de búsquedas y respuestas generadas por IA

La nueva guerra por la atención: cómo posicionar una marca dentro de la inteligencia artificial. Participantes: Malena Martin y Alfredo Perotti. El taller analizará el posicionamiento de marcas en un entorno de búsquedas y respuestas generadas por IA 11:00 | B2B by IKIGII: Stablecoins y proyectos Web2.5 en Latinoamérica: el panorama regulatorio. Speaker: Camila Soria. La charla se centrará en los desafíos normativos de los proyectos que combinan infraestructura tradicional y blockchain

Stablecoins y proyectos Web2.5 en Latinoamérica: el panorama regulatorio. Speaker: Camila Soria. La charla se centrará en los desafíos normativos de los proyectos que combinan infraestructura tradicional y blockchain 11:00 | BitcoinAR: El rol de las instituciones en la educación financiera. Participantes: Lucía Victoria, Martín Yeza, Jorge Míguez, Enrico Colombres y Ana Segovia. El panel analizará la formación financiera y el papel de las instituciones

El rol de las instituciones en la educación financiera. Participantes: Lucía Victoria, Martín Yeza, Jorge Míguez, Enrico Colombres y Ana Segovia. El panel analizará la formación financiera y el papel de las instituciones 11:00 | La Bitcoineta: Explorando un nodo de Bitcoin en vivo. Participantes: Hernán González y Julián Drangosch. Una actividad práctica para conocer el funcionamiento de la infraestructura de la red

Explorando un nodo de Bitcoin en vivo. Participantes: Hernán González y Julián Drangosch. Una actividad práctica para conocer el funcionamiento de la infraestructura de la red 11:10 | Visión: Inteligencia emocional en la era de la IA. Speaker: Rodolfo Hornus. La presentación abordará las habilidades humanas en un contexto de automatización creciente

Inteligencia emocional en la era de la IA. Speaker: Rodolfo Hornus. La presentación abordará las habilidades humanas en un contexto de automatización creciente 11:20 | ABC: Mujeres en Bitcoin y su ecosistema. Participantes: Alejandra Guajardo, Pilar Sánchez Ordóñez, Carolina Canessa y Lorena Ortiz. El panel reunirá experiencias y perspectivas de mujeres vinculadas con la industria

Mujeres en Bitcoin y su ecosistema. Participantes: Alejandra Guajardo, Pilar Sánchez Ordóñez, Carolina Canessa y Lorena Ortiz. El panel reunirá experiencias y perspectivas de mujeres vinculadas con la industria 11:30 | Orange Pill: Cómo impactará Bitcoin en el futuro de la humanidad. Participantes: Adrián Bernabéu, Micael Margiotta, BTC Andrés y Ariel Aguilar. La discusión se centrará en las posibles transformaciones económicas y sociales asociadas con Bitcoin

Cómo impactará Bitcoin en el futuro de la humanidad. Participantes: Adrián Bernabéu, Micael Margiotta, BTC Andrés y Ariel Aguilar. La discusión se centrará en las posibles transformaciones económicas y sociales asociadas con Bitcoin 11:30 | Workshop: Don't Trust the AI. Verify: cómo usar IA para HODL, DCA, trading y research en Bitcoin. Speaker: Alfredo Roisenzvit. La propuesta explorará el uso de inteligencia artificial para analizar información y estrategias vinculadas con Bitcoin

Don't Trust the AI. Verify: cómo usar IA para HODL, DCA, trading y research en Bitcoin. Speaker: Alfredo Roisenzvit. La propuesta explorará el uso de inteligencia artificial para analizar información y estrategias vinculadas con Bitcoin 11:30 | B2B by IKIGII: Fundraising con Bitcoin y crypto. Speaker: Juanma Cáceres. La charla abordará las posibilidades de financiación vinculadas con activos digitales

La agenda del sábado también incluye propuestas sobre mercados, ciberseguridad, privacidad, criptografía, regulación y herramientas de inteligencia artificial. Los espacios de negocios sumarán contenidos sobre financiación, stablecoins y estrategias para empresas.