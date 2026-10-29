Un mendocino cayó en una estafa cripto que prometía ganancias de 3.400% mensual y una jueza ordenó frenar préstamos en Ualá y Mercado Pago

La medida evita que el afectado figure en el Veraz mientras avanza la causa por la plataforma de inversión fraudulenta.

Una jueza ordenó a Ualá y Mercado Pago suspender el cobro de préstamos tomados durante el fraude y restituir $8,2 millones.

Un jubilado de Mendoza perdió $24,5 millones en una estafa cripto que usó un video falso de Lionel Messi generado con IA.

Un jubilado de 70 años de Las Heras, Mendoza, perdió $24,5 millones en una estafa cripto que usó un video de Lionel Messi manipulado con inteligencia artificial, y una jueza ordenó frenar el cobro de los préstamos que tomó durante el engaño.

La magistrada Marina Martín hizo lugar a un pedido de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de Mendoza, que además pidió devolver $8.200.000 de su caja de ahorro y evitar que figure en el Veraz. El banco y las billeteras Ualá y Mercado Pago apelaron.

Ni Messi ni el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, cuya imagen también se usó en el engaño, tienen relación con la plataforma, llamada "Stake Manerix 0.6".

Cómo funcionó la estafa con el video falso de Messi

La estafa contra el jubilado mendocino comenzó el 21 de julio con una publicación en Facebook que imitaba el diseño del diario La Nación, aunque no pertenecía al medio, y anunciaba el lanzamiento de la plataforma.

El aviso incluía un video hecho con IA que simulaba una entrevista del periodista Juan Pablo Varsky a Messi, en la que el capitán de la Selección avalaba la inversión, con la promesa de ganancias de "hasta 3.400% mensual", con el ejemplo de convertir $150.000 en $5.100.000 en un mes.

El hombre pagó el paquete mínimo de $150.000. El 3 de agosto, una mujer que se presentó como "Alondra", supuesta asesora financiera, lo contactó por videollamada y lo guió para transferir fondos de su caja de ahorro y pedir préstamos en Ualá y Mercado Pago. El dinero pasó por una cuenta de Fiwind Pay a su nombre, se convirtió en criptomonedas y se envió a billeteras externas, donde se perdió el rastro.

Qué ordenó la jueza sobre los préstamos en Ualá y Mercado Pago

La resolución por la estafa con el deepfake de Messi se tramitó como una "prohibición de innovar y medida innovativa", una cautelar que busca proteger el patrimonio de la víctima mientras avanza la investigación.

La jueza dispuso:

Suspender el cobro de las cuotas de los préstamos

Devolver los $8.200.000 que salieron de la caja de ahorro

No informar al jubilado en registros de deudores ni en el Veraz

La medida es provisoria y no determina responsabilidad del banco, Ualá, Mercado Pago o Fiwind en el fraude, mientras que una nueva audiencia deberá resolver la apelación.

Por qué la imagen de Messi se repite en estafas de inversión

El uso del rostro del rosarino para promocionar plataformas falsas se repite desde hace al menos dos años, porque los estafadores aprovechan su credibilidad para captar víctimas que confían en su imagen.

En 2024, la firma de ciberseguridad ESET alertó por la app fraudulenta Wildcat Dive, promocionada con un deepfake del futbolista. En agosto de 2026, el verificador Maldita.es desmintió otro aviso con su imagen que promovía Valdoria Bitex, plataforma que no figuraba en los registros de la Comisión Nacional de Valores.

En la Argentina, los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales deben estar inscriptos ante la CNV para operar, por lo que la falta de registro es una primera señal de alerta.

Cómo detectar una plataforma de inversión falsa

Las estafas que usan celebridades generadas con IA suelen compartir rasgos que permiten identificarlas antes de depositar dinero:

Famosos que recomiendan invertir en videos que no aparecen en sus cuentas oficiales

Notas de medios cuya dirección web no coincide con el sitio real

Rendimientos imposibles , como multiplicar el capital 34 veces en un mes

, como multiplicar el capital 34 veces en un mes "Asesores" que guían por videollamada para mover dinero

Pedidos de sacar préstamos para "invertir más"

Ante la duda, conviene consultar el registro público de la CNV. Quien ya cayó debe denunciar de inmediato, avisar al banco y a las billeteras para bloquear operaciones y guardar capturas, chats y comprobantes.