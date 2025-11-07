Nick Spanos, uno de los principales referentes del mundo cripto, abrió LABITCONF y aseguró que, de la mano de Milei, Argentina "va hacia un gran lugar"

Nick Spanos, uno de los grandes referentes del ecosistema cripto, fue protagonista de la apertura de LABITCONF 2025.

Durante su presentación, destacó el rol de Bitcoin, llamó a "luchar contra el sistema financiero centralizado" y lanzó duras críticas hacia los bancos centrales, así como a distintos actores del sistema financiero tradicional, como BlackRock, al tiempo que elogió el presente de la Argentina bajo la gestión de Javier Milei.

"Estoy muy contento de estar acá. Amo a este país. Han peleado por la libertad. Y creo que Argentina va hacia un gran lugar. Puede convertirse en la Suiza del hemisferio sur muy fácilmente en un año", sostuvo.

Pionero en el desarrollo de la tecnología blockchain y uno de los máximos impulsores de Bitcoin, Spanos se define como un defensor férreo de la descentralización financiera. En esa línea, y en sintonía con su mirada sobre la política económica actual, afirmó: "Como libertarios, entendemos que el mundo es un lugar mejor descentralizado".

Desde su visión, "Bitcoin es la única criptomoneda; las demás son proyectos", ya que considera que "es la única moneda verdaderamente descentralizada". En ese sentido, agregó: "Las otras son sandbox, pruebas de lo que algún día podría llegar a ser Bitcoin".

Recordando su "lucha" contra la Reserva Federal de los Estados Unidos en los años 90, volvió a cuestionar el rol de los bancos centrales, a quienes señaló como responsables del exceso de emisión monetaria y de presión impositiva contra ciudadanos e industrias enteras. "Si pueden imprimir todo el dinero que quieran, ¿por qué tengo que pagar impuestos?", se preguntó.

Interpelando al público presente, Spanos aseguró: "No estoy aquí para susurrar a los luchadores por la libertad, sino para despertar a la bestia encadenada dentro de cada uno que quiere ser libre. Generaciones enteras vivieron y murieron en la miseria por culpa de la centralización. No los culpo a ellos, me culpo a mí y a nosotros por no haber luchado".

En la misma línea, apuntó con dureza contra actores del sistema financiero tradicional como BlackRock, quiénes desarrollan una fuerte política de adopción institucional mientras promueven el ETF de Bitcoin, pero que, en su visión, con el único objetivo de "controlar" la criptomoneda. "No podemos entregar nuestro poder a BlackRock solo porque manejan un millón de BTCs con dinero de otras personas, con dinero del gobierno", criticó.

Es con base en todos estos aspectos que cerró con un mensaje cargado de simbolismo: "No solo Bitcoin es imparable, nosotros somos imparables. Nosotros somos Bitcoin. Como pueblo y como misión, hagamos lo que tenemos que hacer. Cambiemos el futuro". Y, para concluir, parafraseó al presidente argentino con un contundente "¡Viva la libertad, carajo!".

Más de 300 speakers y 250 charlas en dos días: LABITCONF celebra sus 13 años

Spanos fue así el protagonista de la apertura oficial de LABITCONF 2025, un encuentro que también contó en el escenario con Rodolfo Andragnes, fundador de la conferencia y de la ONG Bitcoin Argentina, quien dio inicio al evento destacando su importancia dentro del ecosistema cripto argentino, regional y mundial.

"LABITCONF es la conferencia de Bitcoin más antigua del mundo. La única del mundo que se realiza de manera ininterrumpida desde hace 13 años y la más influyente de América Latina", subrayó Andragnes.

La edición 2025 llega bajo el concepto "UNSTOPPABLE" (en español, "Imparable"), en un año atravesado por grandes hitos para Bitcoin y por el creciente protagonismo que la economía descentralizada está ganando a nivel mundial.

El lema también hace referencia a la continuidad del evento, que, como resaltó su fundador, se realiza desde hace más de una década sin interrupciones, consolidándose como un espacio clave donde confluyen la innovación tecnológica, la educación financiera y el debate sobre el futuro del dinero.

En esta edición, que se enmarca dentro de la Tech Week de la Ciudad de Buenos Aires, LABITCONF ofrecerá 250 charlas con la participación de 340 speakers, referentes nacionales e internacionales, que abordarán 45 líneas temáticas en nueve escenarios simultáneos a lo largo de dos jornadas de intensa actividad.