La red social permitirá comprar productos desde reels y publicaciones mediante enlaces de afiliados. Los creadores podrán ganar comisiones por venta

Amplía las alternativas de ingresos para creadores y duplica clics en enlaces, potenciando el social commerce desde la plataforma.

La función vincula cuentas de Amazon Influencer y Instagram, automatizando enlaces de afiliados para dirigir compras.

Instagram y Amazon se unen para integrar el comercio electrónico, permitiendo a creadores etiquetar productos en reels y publicaciones.

Instagram avanza sobre el negocio del comercio electrónico con una nueva integración de Amazon que permitirá a los creadores de contenido recomendar productos y dirigir a los usuarios a comprarlos directamente desde reels y publicaciones.

La herramienta busca acortar el camino entre el descubrimiento de un artículo y la compra, además de ampliar las alternativas de ingresos dentro de la plataforma.

La función estará disponible para creadores elegibles que vinculen sus cuentas de Instagram y Amazon Influencer.

Una vez conectadas, podrán etiquetar hasta 30 productos en un reel y hasta 20 en una publicación del feed, con enlaces de afiliados que dirigirán a los usuarios a Amazon Shopping.

La apuesta también responde a un cambio en los hábitos de consumo: las redes sociales se convirtieron en espacios donde los usuarios descubren productos, comparan opciones y reciben recomendaciones antes de comprar.

Con esta integración, Instagram busca que ese recorrido pueda comenzar y avanzar desde el propio contenido, sin depender de enlaces externos en las biografías.

Instagram y Amazon: cómo funciona el nuevo negocio de afiliados

La integración permitirá que los creadores conecten sus cuentas desde la sección de Monetización del Panel Profesional.

A partir de entonces, Instagram incorporará automáticamente enlaces de afiliados cuando etiqueten productos de Amazon, sin que deban generar manualmente una URL especial para cada artículo.

Además, podrán consultar la comisión estimada antes de publicar el contenido.

De esta manera, tendrán una referencia sobre cuánto podrían recibir por recomendar determinados productos y concretar ventas.

El modelo no implica que Instagram cobre por utilizar la herramienta ni que se quede con una parte de las comisiones. Amazon aún será responsable de pagar a los creadores por las compras atribuidas a sus enlaces.

La red social también destacó el potencial comercial de esta modalidad: según datos compartidos por la compañía con TechCrunch, los enlaces incluidos directamente en reels y publicaciones reciben aproximadamente el doble de clics que aquellos ubicados en la biografía de los perfiles.

La apuesta de Instagram para competir en el negocio del ecommerce

La incorporación de enlaces de compra forma parte de la estrategia de Instagram para ampliar sus herramientas comerciales y fortalecer su atractivo para creadores y marcas.

El objetivo es aprovechar el alcance de los contenidos para generar oportunidades de venta.

En lugar de limitarse a mostrar un producto o recomendarlo, los creadores podrán incorporar varios artículos en una misma publicación y facilitar el acceso a sus páginas de compra.

Para Amazon, la integración representa otro canal para captar consumidores a través de recomendaciones y contenidos publicados en redes sociales.

Para Instagram permite reforzar su papel dentro del proceso de compra y sumar herramientas de monetización sin tener que gestionar directamente las comisiones.

La iniciativa se suma a la competencia entre plataformas como TikTok y YouTube por captar creadores, audiencias y presupuestos vinculados al marketing de influencia.