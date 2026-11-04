Andy Jassy afirmó que muy pocos clientes utilizan herramientas externas de ese tipo y que la experiencia es inferior a la de comprar en un retailer

Alexa for Shopping es usada por 400 millones de clientes, quienes gastan un 50% más; Amazon busca mantener la interacción.

Amazon ya bloqueó el acceso de Muse (Meta) a su tienda, pero invierte fuerte en su propia IA, Alexa for Shopping.

Andy Jassy (Amazon) afirmó que agentes de compras con IA externos aún no son convenientes ni desplazan la compra directa.

Andy Jassy, CEO de Amazon, sostuvo que los agentes de compras impulsados por inteligencia artificial todavía no son lo suficientemente buenos como para cambiar la forma en que los consumidores compran.

Durante la llamada de resultados del tercer trimestre, el ejecutivo afirmó que muy pocos clientes utilizan herramientas externas de ese tipo y que la experiencia sigue siendo inferior a la de comprar directamente en un retailer.

Andy Jassy aseguró que comprar con agentes de IA externos todavía no es mejor que ir a la tienda

"Muy pocos clientes están haciendo muchas compras de esta manera todavía", declaró Jassy ante analistas el jueves 29 de octubre.

El CEO de Amazon sostuvo que la experiencia de comprar a través de agentes externos "todavía no es buena ni más conveniente" que ir directamente a un retailer para investigar productos o realizar un pedido con un clic.

Jassy respondió así a la pregunta sobre si los agentes de compras con IA estaban afectando el negocio publicitario de Amazon. Su respuesta fue un "no" contundente: el ejecutivo consideró que el comercio asistido por agentes externos todavía no tiene un impacto significativo en la plataforma.

Aunque Jassy no mencionó explícitamente a Meta, sus comentarios llegaron un mes después de que Amazon bloqueara el acceso de Muse, el asistente de compras con IA de Meta Platforms, a su tienda online. Amazon había argumentado que el acceso automatizado de ese bot violaba las condiciones de uso de sus clientes.

Andy Jassy, CEO de Amazon, precisó que aún muy pocos clientes compran con agentes externos

Amazon quiere que Alexa sea el agente de compras principal y deje afuera a agentes de terceros

La crítica de Jassy a los agentes externos convive con una fuerte apuesta interna por la IA conversacional. Amazon informó que más de 400 millones de clientes utilizaron Alexa for Shopping en los últimos 12 meses, frente a 350 millones a fines de julio.

El ejecutivo destacó que los clientes que usan Alexa for Shopping gastan 50% más por pedido que quienes no lo hacen. La herramienta ofrece recomendaciones personalizadas, comparación de productos, historial de precios, alertas y funcionalidades de compra automatizada.

La compañía precisó que agregó más de 100 capacidades a Alexa for Shopping y detalló que sus clientes en Estados Unidos pueden pedirle crear y editar listas de compras, además de elaborar registros de regalos.

"Si bien anticipamos trabajar con agentes horizontales, creemos que Alexa for Shopping será el agente de compras principal que los clientes usarán para comprar en Amazon", sostuvo Jassy.

La estrategia busca que el asistente de Amazon capture la interacción con el usuario, en lugar de cederla a plataformas de terceros.

El argumento de Jassy apunta a dos limitaciones centrales de los agentes de compras actuales: la calidad de la experiencia y la conveniencia.

Para que un agente externo desplace a una tienda directa, debería encontrar productos y, en alunísono, entender preferencias, comparar precios, gestionar envíos, devoluciones, pagos y garantías de manera confiable.

Jassy reconoció que construir y operar agentes de producción es complejo: requieren un entorno seguro, memoria para mantener contexto, identidad para actuar en nombre del usuario, acceso a herramientas y datos, y mecanismos para supervisar su comportamiento cuando reciben tráfico real.