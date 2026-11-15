La planificación financiera, la tecnología y una gestión ordenada son herramientas claves para que los nuevos negocios logren escalar y consolidarse

La inteligencia artificial y 7 claves de gestión son esenciales para el crecimiento de startups y pymes, optimizando procesos y anticipando riesgos.

Argentina ocupa el puesto 39 de 53 en contexto emprendedor, enfrentando desafíos de financiamiento y una marcada brecha de género.

La gestión efectiva es clave para transformar ideas en emprendimientos sostenibles en Argentina, donde 9 de cada 10 inician por necesidad económica.

En el marco de la Semana Global del Emprendedor, que se celebra del 16 al 22 de noviembre, se destaca la importancia de desarrollar habilidades de gestión para transformar una buena idea en un negocio sostenible y capaz de crecer.

Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 9 de cada 10 emprendedores argentinos inician sus actividades por necesidad de generar ingresos.

Sin embargo, el país ocupa el puesto 39 entre 53 economías en el Índice de Contexto Emprendedor (NECI), debido principalmente a las dificultades de acceso al financiamiento, la falta de incentivos y los costos operativos.

Además, por cada persona que logra consolidar una empresa, hay cuatro que están comenzando un emprendimiento. La participación masculina alcanza el 26,2%, frente al 16,4% de la femenina, una brecha que se amplió durante el último año.

En un escenario de transformación tecnológica y avance de la inteligencia artificial, las habilidades emprendedoras también son relevantes para quienes trabajan en relación de dependencia.

La capacidad de identificar oportunidades, adaptarse a los cambios, tomar la iniciativa y gestionar proyectos permite generar alternativas de desarrollo profesional frente a un mercado laboral cada vez más cambiante.

Una gestión ordenada resulta fundamental para que startups y pymes puedan organizar sus procesos, anticipar riesgos, proteger el capital de trabajo y ampliar sus oportunidades de crecimiento.

Consolidar un emprendimiento requiere construir equipos, definir responsabilidades y planificar el negocio, además de contar con una buena propuesta.

La IA también gana protagonismo en el ecosistema emprendedor argentino. El país obtuvo 7,1 puntos en la concientización sobre la necesidad de aplicar IA a nuevos negocios.

Además, el 41,3% de los emprendedores en etapas iniciales y el 39,2% de los propietarios de empresas consolidadas consideran que será clave para sus modelos de negocio durante los próximos tres años.

Para acompañar el crecimiento de los emprendimientos, existen siete claves de gestión clave:

Validar la oportunidad antes de invertir, mediante pruebas a pequeña escala que permitan conocer la respuesta del mercado. Priorizar la salud financiera, controlar costos, proyectar el flujo de caja y proteger el capital de trabajo. Organizar la gestión desde el inicio, establecer procesos, cumplir obligaciones y utilizar indicadores para tomar decisiones. Diversificar la estrategia comercial, desarrollar distintos canales y construir relaciones de largo plazo con los clientes. Incorporar tecnología con objetivos concretos, utilizar herramientas digitales e IA para automatizar tareas, mejorar la atención y reducir costos. Planificar la expansión a largo plazo, evaluar la capacidad operativa y las condiciones regulatorias e impositivas antes de crecer o ingresar a otros mercados. Cuidar la salud física y mental de quien emprende, gestionar el estrés y preservar la energía necesaria para sostener el proyecto.

*Por Matiana Behrends, líder de human capital advisory services de Grant Thornton Argentina.