Los usuarios ahora podrán contratar servicios de mantenimiento, comprar accesorios y adquirir repuestos con instalación incluida desde la plataforma

La iniciativa busca recuperar a dueños de autos Chevrolet de más de 7 años, ofreciendo precios unificados y transparencia en la red oficial.

Disponible desde el 1° de diciembre, Argentina es pionera LATAM en ofrecer mantenimiento, kits y repuestos con instalación y financiación.

General Motors y Mercado Libre lanzan en Argentina la venta digital de servicios posventa Chevrolet, unificando compra e instalación de repuestos.

General Motors y Mercado Libre avanzan en la digitalización de los servicios de posventa automotriz con el lanzamiento de un nuevo canal de venta online para los clientes de Chevrolet.

A partir del 1° de diciembre, los usuarios podrán contratar servicios de mantenimiento, comprar kits de accesorios y adquirir repuestos originales con instalación incluida, directamente desde la plataforma de eCommerce.

El sistema permitirá elegir el concesionario oficial de la red Chevrolet donde se llevará a cabo el trabajo y acceder a opciones de financiación de hasta 12 cuotas sin interés.

Además, ofrecerá precios unificados para los servicios en todo el territorio nacional, con el objetivo de aportar mayor transparencia y previsibilidad al momento de realizar el mantenimiento del vehículo.

Argentina será el primer país de América Latina en implementar este modelo de comercialización y Chevrolet, la primera marca automotriz de la región en ofrecerlo.

La propuesta, que amplía la alianza entre Mercado Libre y General Motors, busca integrar en una misma experiencia la compra digital, la instalación de los productos y el respaldo de la red oficial de concesionarios.

Mercado Libre integrará un servicio de concesionario completo en alianza con Chevrolet

Mercado Libre suma un nuevo negocio con Chevrolet y ya reúne 1,8 millones de usuarios interesados

El lanzamiento responde a una oportunidad concreta del mercado automotor argentino: la antigüedad de los vehículos en circulación.

Según datos difundidos por las compañías, la edad promedio del parque automotor nacional alcanza los 12 años, mientras que el 80% de los Chevrolet que circulan por el país tiene más de siete años.

Ese escenario representa un desafío para las automotrices, ya que una parte de los propietarios deja de realizar los servicios de mantenimiento en concesionarios oficiales a medida que sus vehículos acumulan años de uso.

Con el nuevo canal, General Motors busca acercar nuevamente a esos clientes a su red de talleres, mediante una propuesta que combina financiación, precios transparentes y la posibilidad de resolver la compra por internet.

Mariano Vainstein, director de Autopartes de Mercado Libre Argentina, detalló que la categoría de autopartes de la plataforma reúne actualmente a 12,7 millones de usuarios únicos, que generan alrededor de 46 millones de visitas mensuales en publicaciones de repuestos para autos y camionetas, el segmento de mayor peso dentro del negocio.

En el caso específico de Chevrolet, la plataforma registra casi 1,8 millones de usuarios únicos que visitan publicaciones compatibles con vehículos de la marca o realizan búsquedas relacionadas. Ese público genera aproximadamente 6,5 millones de visitas mensuales.

Según Vainstein, el crecimiento de las tiendas oficiales permitió que cada vez más concesionarias incorporaran la venta digital de repuestos. Actualmente, hay cerca de 1.400 concesionarias comercializando piezas a través de Mercado Libre en América Latina y más de 100 tiendas oficiales de marcas dentro de la plataforma.

Con este lanzamiento, los clientes podrán acceder a repuestos originales y servicios de mantenimiento sin tener que gestionar por separado la adquisición de las piezas y la contratación del trabajo.

Los hábitos de consumo también respaldan la estrategia. De acuerdo con cifras de la consultora GIPA incluidas en el anuncio, el 88% de los usuarios investiga piezas y repuestos por Internet y el 86% de las piezas comercializadas vía canales digitales corresponde a vehículos con siete años de antigüedad o más.

"Con la Venta Digital de Servicios, queremos que cada vez más propietarios de vehículos Chevrolet, independientemente de su antigüedad, puedan acceder a la calidad, la experiencia y el respaldo de nuestra red oficial de concesionarios", indicó Félix Madeis, director de Posventa de General Motors Sudamérica.

Cómo funcionará la venta de servicios Chevrolet en Mercado Libre

Uno de los principales diferenciales del nuevo canal será la posibilidad de contratar el servicio y seleccionar el concesionario oficial donde se realizará la instalación.

Hasta ahora, la tienda oficial de Chevrolet en Mercado Libre ya permitía comprar repuestos genuinos; con esta ampliación, los usuarios podrán adquirir también el trabajo asociado a esos productos. La oferta incluirá:

Servicios de mantenimiento

Kits de accesorios

Repuestos originales de General Motors y ACDelco, la marca de autopartes de la automotriz

Mariano Vainstein y Guillermo Mancini, de Mercado Libre, presentaron la nueva solución

Los productos que requieran instalación podrán contratarse desde la plataforma con el respaldo de los estándares de calidad de Chevrolet y de su red oficial, que tiene presencia en todo el país.

La financiación de hasta 12 cuotas sin interés será otro de los ejes de la propuesta, especialmente para los propietarios de vehículos con varios años de uso. A esto se sumará la unificación nacional de los precios de los servicios, una medida que apunta a que los clientes tengan mayor previsibilidad sobre los costos, independientemente de su ubicación.

"Este lanzamiento marca un hito en la forma de atender a nuestros usuarios. La tienda oficial de Chevrolet ya era el lugar para comprar repuestos genuinos; ahora el usuario también contrata el servicio y elige el concesionario de la red donde lo quiere hacer", celebró Vainstein.

El directivo sostuvo que la iniciativa permite llevar la comercialización de piezas hasta su instalación, con la comodidad de realizar la compra dentro de la tienda oficial de la marca y el respaldo de los estándares de calidad de Chevrolet. También destacó que el acuerdo abre nuevas oportunidades para las concesionarias de América Latina.

La demanda vinculada con Chevrolet también permite identificar cuáles son los modelos que concentran el interés de los compradores. Dentro del universo de vehículos de la marca con una antigüedad de entre tres y 15 años, Mercado Libre destacó búsquedas relacionadas con los siguientes modelos:

Classic

Agile

Prisma

Onix

Cruze

Uno de los datos que presentó el ejecutivo permite dimensionar el peso que todavía tiene el mercado de piezas alternativas. Según cifras de Mercado Libre, el 83% de las ventas de autopartes corresponde a productos del mercado aftermarket, mientras que el 16,9% restante está compuesto por piezas originales de las marcas.

El desarrollo tecnológico del nuevo modelo de negocio estuvo a cargo de Alephee, socio de General Motors Sudamérica en la creación de distintas plataformas comerciales de comercio electrónico.

La compañía desarrolló los sistemas que conectan la tienda oficial de Chevrolet en Mercado Libre con la red de concesionarios, de manera que la operación digital pueda articular la compra del producto con la contratación del servicio y su posterior instalación.

"Desarrollamos la tecnología que conecta la Tienda Oficial de Chevrolet en Mercado Libre con la red de concesionarios, de punta a punta", describió Jonathan Saiegh, fundador y director de Operaciones de Alephee.