Mercado Libre está apostando a un servicio que vuelve a poner en valor todo su ecosistema: Flash, que apunta la compraventa de autos usados y resuelve la operación con una inspección y una oferta en firme.

Nació como una alianza con una startup surgida en el ecosistema de Mercado Libre hace un año y un primer Punto Flash de inspección mecánica en el Alto Avellaneda.

Pero el unicornio acaba de registrar varias "submarcas" que revelan la nueva estrategia: apuntar a un negocio que vende 1,5 millones de unidades anuales a un promedio de $30 millones, total cercano a u$s28.000 M. Y robarle mercado a Kavak, unicornio mexicano líder en la región.

Cómo funciona Mercado Libre Flash

Diego Kupferberg, experto en desarrollo de emprendimientos digitales y fundador de API Hub de Negocios, asegura: "La lógica de fondo es la estrategia de siempre de Mercado Libre: traer la transacción a su ecosistema y monetizar todo lo que la rodea".

Según el experto, la billetera es vital en la estrategia: "Primero, resuelve el problema de confianza; después, vende los servicios financieros como seguro, crédito y pago", añade.

Gastón Lavorato, CEO de Trustars, añade que, tras la salida de OLX Autos, el mercado quedó dominado por Kavak. Y la disputa ya no se centra solo en el precio del vehículo, sino en la capacidad de resolver toda la operación:

Inspección

Verificación documental

Financiamiento

Seguridad del pago

Logística

Las claves de Flash, el servicio de compraventa de autos usados de Mercado Libre

"La mayor oportunidad de negocio está en monetizar toda la transacción, incluyendo financiamiento, seguros, inspección y postventa", remarca.

El proceso arranca desde la computadora o el celular. El dueño ingresa los datos del auto y obtiene una cotización en segundos. Agenda un turno y lleva el vehículo a un Punto Flash, donde un mecánico verifica su estado y documentación para cotizarlo.

La revisión es gratuita y entrega un informe técnico detallado, que respalda la transparencia de la operación. Luego, el vendedor elige la modalidad:

Oferta inmediata : acepta la propuesta de Flash, entrega el auto en el acto y recibe el dinero

: acepta la propuesta de Flash, entrega el auto en el acto y recibe el dinero Venta directa : publica el auto en Mercado Libre con el sello "Inspeccionado por Flash", sin costo adicional

: publica el auto en Mercado Libre con el sello "Inspeccionado por Flash", sin costo adicional Subasta digital: el rodado se ofrece a la red de casi 5.000 concesionarias que operan en el marketplace

Con respecto a la subasta si consigue un precio mejor, la diferencia queda para el vendedor, quien cobrará al menos el valor de la oferta inmediata, sin correr el riesgo de perder frente a esa propuesta. En todos los casos, Flash gestiona la operación de punta a punta: trámites, firma de documentación y pagos.

"Kavak se apoya en su especialización automotriz. Flash tiene la ventaja de integrar su propuesta con el ecosistema de Mercado Libre y Mercado Pago, que le permite escalar y diversificar ingresos más allá de la compraventa directa de autos", precisa Lavorato.

Volumen de ventas y el rol de Mercado Pago en Flash

Detrás del lanzamiento hay una cuenta concreta. Según Mercado Libre, más de 40.000 dueños particulares publican autos cada mes y representan más del 26% de las 150.000 ventas mensuales de usados en el país.

Mercado Libre registró hace unas semanas varias marcas relacionadas con Flash

En cuanto a los costos, cotizar e inspeccionar el auto es gratuito. Según la ficha oficial, se puede cotizar desde cualquier lugar y la visita física se hace en el Punto Flash. El unicornio anticipa que sumará más centros en distintas provincias.

Kupferberg menciona que Mercado Libre juega con una ventaja que nadie más tiene: "Ya concentra la audiencia, con más de 5 millones de usuarios mensuales en autos y además controla el medio de pago con Mercado Pago". "Flash le aporta lo que le faltaba: inspección, confianza y la operación completa de punta a punta", agrega.

Con respecto a los seguros, plantea que "no sería extraño que, si el modelo se afianza, Mercado Libre compre una aseguradora y opere bajo condiciones propias, incluso vía Mercado Pago".

El especialista ve en el crédito la oportunidad más grande: "Tiene el historial transaccional de compradores y vendedores, que le permite evaluar riesgo sin depender solo del scoring tradicional. Puede ofrecer financiación a través de Mercado Crédito o bancos aliados; o prendarios, con aprobación dentro de la misma plataforma".

Del lado del vendedor, rescata que "el pago bancarizado y rápido que propone Flash se puede combinar con una cuenta remunerada en Mercado Pago".

También existe un efecto sobre las concesionarias. Según la compañía, los autos que adquiere mediante oferta inmediata se subastan entre las agencias de la red, que así obtienen stock de manera más eficiente y con el valor agregado de la inspección.

"El modelo recién arranca. El desafío será escalar los centros de inspección en todo el país y ver si Mercado Pago logra tasas de crédito competitivas frente a bancos y concesionarias", resume Kupferberg.

Lavorato coincide en que el financiamiento es la mayor oportunidad de crecimiento para el ecommerce de autos usados, ya que permite "ampliar el universo de compradores y simplificar las operaciones".

En particular, destaca el potencial de los créditos prendarios integrados a la experiencia digital, que "posibilitan que encontrar un vehículo, evaluar alternativas de financiamiento y concretar la operación en un mismo entorno".

El experto en ecommerce subraya que Mercado Pago puede convertirse en una ventaja competitiva clave para Mercado Libre Flash, gracias a su infraestructura financiera, la relación con millones de usuarios y la información transaccional que facilita la evaluación crediticia, la originación y la cobranza.

Incluso plantea que la billetera podría habilitar que los usuarios "inviertan en carteras de créditos prendarios como una nueva alternativa de fondeo",

Así, Mercado Pago podría tener un rol mucho más relevante que el de procesar pagos, transformándose en una de las principales plataformas de originación y distribución de crédito automotor.