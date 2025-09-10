Con más de 20 millones de autos conectados globalmente, el servicio se posiciona como la plataforma de servicios por suscripción más grande del sector

Chevrolet, el gigante automotor global, alcanzó un hito resonante: más de 1 millón de sus vehículos en América del Sur ya cuentan con la conectividad de OnStar.

El sistema llegó a la línea Chevrolet en 2015 junto a Claro, la empresa de telecomunicaciones encargada de habilitar la conexión de los autos y colaborar en la creación de esta solución IoT.

Diez años después, OnStar opera como un sistema de emergencia y logró convertirse en un ecosistema digital completo que convierte al vehículo en una plataforma de servicios en tiempo real, entre los que ofrece:

Wi-Fi integrado

Comandos remotos

Diagnósticos inteligentes

Actualizaciones vía la nube

"Alcanzar 1 millón de autos conectados con OnStar en América del Sur refuerza nuestro compromiso de democratizar una tecnología que transforma la forma en que las personas se relacionan con sus vehículos", explicó Jaime Gil Toledo, director de Servicios Conectados de GMAmérica del Sur.

Y añadió: "Estamos ofreciendo más conveniencia, más inteligencia y, sobre todo, más seguridad. Con OnStar, la conectividad va mucho más allá del entretenimiento: eleva la seguridad y la conveniencia a un nuevo nivel, con soluciones activas que hacen una diferencia real en la vida de las personas".

Por su parte, Adriano Rosa, director ejecutivo de Claro-Empresas, destacó la colaboración con GM: "Claro está muy orgullosa de formar parte de este proyecto desde sus inicios".

Desde su lanzamiento en 2015, OnStar pasó de ser un simple botón de emergencia a un sofisticado sistema de conectividad e inteligencia integrada. A nivel mundial, ya hay más de 20 millones de vehículos conectados a la plataforma, consolidándose como la mayor solución de servicios por suscripción en la industria automotriz.

OnStar: una década de evolución en Argentina

OnStar está disponible en modelos como Onix, Tracker y Spin, así como en utilitarios como Montana, S10 y Silverado. La meta de Chevrolet es que toda su línea en Sudamérica esté conectada lo antes posible. Entre sus principales funcionalidades se incluyen:

Wi-Fi integrado : conexión estable ideal para navegación, streaming o reuniones online a bordo.

: conexión estable ideal para navegación, streaming o reuniones online a bordo. Recuperación en caso de robo : OnStar permite detener el vehículo y coordinar la asistencia para recuperarlo.

: OnStar permite detener el vehículo y coordinar la asistencia para recuperarlo. Respuesta automática en accidentes : sensores que activan la central de emergencia incluso si los ocupantes no pueden pedir ayuda.

: sensores que activan la central de emergencia incluso si los ocupantes no pueden pedir ayuda. Comandos remotos vía app myChevrolet : permite abrir o cerrar puertas, encender el motor, localizar el auto y verificar datos como autonomía y presión de neumáticos.

: permite abrir o cerrar puertas, encender el motor, localizar el auto y verificar datos como autonomía y presión de neumáticos. Actualizaciones OTA: mejoras y nuevas funciones sin necesidad de visitar la concesionaria.

Además, la compañía presentó recientemente OnStar Pets, un servicio que brinda asistencia en emergencias con mascotas, localiza clínicas cercanas, permite llamadas con veterinarios y desbloquea el vehículo si un animal queda atrapado dentro.

Otro servicio muy valorado en Argentina es Acompañamiento Seguro, que permite al conductor solicitar monitoreo de la ruta y la cabina por un tiempo determinado, ideal para situaciones de vulnerabilidad. Solo se debe presionar el botón azul de OnStar, y el vehículo será supervisado en tiempo real.

El mercado global de servicios conectados llegó a un aproximado de u$s21.000 millones en 2024, con un crecimiento anual proyectado del 10,8% hasta 2034. Las soluciones de "Connected Car" alcanzaron u$s54.400 millones en 2024, y podrían superar los u$s148.600 millones en 2030.

A nivel de vehículo, la conectividad generaría hasta u$s310 anuales en ingresos y u$s180 en ahorro por unidad hacia 2030, marcando una transformación estructural del sector hacia servicios por suscripción.

Chevrolet ofrece un período de prueba gratuito al comprar un vehículo nuevo. En Argentina, existen cuatro paquetes disponibles: Standard, Protect, Connect y Protect & Connect.