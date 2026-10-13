La firma aclaró que no existe evidencia de que sus propios dispositivos fueran comprometidos, pero busca reforzar la seguridad en la cadena de suministro

Un trader argentino perdió 80 bitcoins (u$s6,6M) por una Ledger manipulada de CryptoBilis, destacando el riesgo físico.

La medida previene manipulación en cadena de suministro tras pérdidas de u$s93 millones por dispositivos Ledger con chips espía.

Trezor reducirá revendedores autorizados desde 2027 tras el ciberataque a Ledger, reforzando la seguridad de hardware wallets.

Trezor reducirá de manera significativa su red de revendedores autorizados a partir del 1 de enero de 2027, como medida preventiva tras el ciberataque sufrido por Ledger que derivó en pérdidas millonarias.

La compañía aclaró que no existe evidencia de que sus propios dispositivos hayan sido comprometidos, pero busca reforzar la seguridad en la cadena de suministro.

Trezor actúa frente al ciberataque millonario de Ledger

El fabricante de hardware wallets comunicó que pondrá fin a varias autorizaciones de distribución y limitará su red a un grupo más pequeño de socios.

Según Danny Sanders, director comercial de la firma, la seguridad de una billetera física no depende únicamente de su diseño, sino también del recorrido que realiza hasta llegar al usuario final.

Cada intermediario que no pueda ser verificado adecuadamente representa un riesgo potencial para los ahorros de los clientes.

La medida llega tras el incidente de seguridad atribuido a la cadena de suministro de Ledger, revelado el 9 de octubre de 2026.

Trezor pone orden en su cadena de suministro y la industria de hardware wallets queda en alerta

En ese caso, dispositivos vendidos a través de distribuidores externos fueron manipulados con componentes espía, lo que provocó pérdidas estimadas en u$s93 millones para los usuarios afectados.

El ataque puso en evidencia la vulnerabilidad de los canales de distribución y encendió las alarmas en toda la industria de hardware wallets.

Los socios comerciales que pierdan la autorización podrán continuar vendiendo su inventario restante hasta fin de año, incluyendo la temporada alta de ventas de Black Friday y las festividades.

Sin embargo, Trezor no enviará nuevo stock a los revendedores desvinculados y establecerá controles más estrictos para quienes permanezcan en la red oficial.

La compañía también adelantó que implementará un nuevo estándar legal para regular cómo se obtienen, almacenan y manipulan sus dispositivos.

Un trader pierde 80 BTC tras confiar en una nueva cartera Ledger manipulada

Además del conocido incidente de ciberataque, un trader argentino perdió 80 bitcoins, valuados en unos u$s6,6 millones, tras enviar sus fondos a una nueva cartera Ledger que resultó manipulada con un chip espía.

El trader había transferido los 80 BTC a la nueva billetera el 29 de septiembre de 2026. Diez días después, el 9 de octubre, los fondos desaparecieron en una única transacción que vació por completo la cartera, período en el que la plataforma fue vulnerada

El dispositivo, adquirido a través del revendedor malasio CryptoBilis, llegó con el precinto intacto y sin señales visibles de manipulación, lo que inicialmente generó confianza en el comprador.

Investigadores revelaron que el dispositivo contenía una placa electrónica oculta bajo la pantalla, equipada con una antena y una tarjeta SIM.

Este componente estaba diseñado para capturar y transmitir la frase de recuperación de 24 palabras, la llave maestra que permite restaurar cualquier cartera en otro dispositivo.

Una vez obtenida esa información, los atacantes pudieron mover los fondos sin necesidad de volver a acceder físicamente al hardware.

Ledger pidió a CryptoBilis que suspendiera la venta de dispositivos mientras se investiga el caso, aunque no confirmó oficialmente que el hardware estuviera manipulado.

La compañía reconoció que el ataque forma parte de un patrón más amplio de incidentes vinculados a la cadena de suministro y que las pérdidas totales podrían superar los u$s90 millones, según estimaciones de firmas de análisis como Arkham Intelligence.

El caso generó gran preocupación entre los usuarios de hardware wallets, que suelen considerarse la forma más segura de almacenar criptomonedas fuera de línea.

La paradoja es que el robo no se produjo por un hackeo remoto, sino desde dentro de la propia caja del dispositivo.