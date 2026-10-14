La investigación reveló que los dispositivos Ledger Nano X vendidos por CryptoBilis contenían un circuito oculto detrás de la pantalla. Los detalles

Se detectaron unidades manipuladas en Europa (MediaMarkt Saturn), pero Ledger insiste que robos se limitan a Asia.

El ataque a la cadena de suministro por CryptoBilis generó pérdidas superiores a u$s90 millones en +300 carteras.

Ledger confirmó billeteras adulteradas con chip espía en el Sudeste Asiático que roban frases de recuperación.

Ledger confirmó que varias billeteras de hardware vendidas por el revendedor malasio CryptoBilis en el Sudeste Asiático fueron manipuladas con un chip espía capaz de robar frases de recuperación y vaciar fondos.

Las pérdidas ya superan los u$s90 millones y el hallazgo encendió alarmas en Europa, donde también se detectaron unidades adulteradas.

Ledger retiró billeteras adulteradas tras detectar un chip capaz de robar claves

La investigación reveló que los dispositivos Ledger Nano X vendidos por CryptoBilis contenían un circuito oculto detrás de la pantalla, diseñado para capturar las 24 palabras de recuperación que se muestran al usuario durante la configuración inicial.

Ese implante transmitía la información mediante una eSIM con conectividad LTE, permitiendo a los atacantes recrear la billetera en otro dispositivo y mover los fondos sin necesidad de acceso físico.

Analistas de blockchain estiman que las pérdidas ascienden a entre u$s93 y u$s94,5 millones, con más de 300 carteras afectadas en redes como Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana, BNB Chain y Polygon.

Aunque Ledger insiste en que los incidentes confirmados se limitan al Sudeste Asiático, se reportaron casos en Europa, incluyendo Alemania, donde la cadena MediaMarkt Saturn retiró preventivamente los dispositivos de sus tiendas tras detectar unidades manipuladas.

Ledger encendió las alarmas por un chip espía capaz de robar claves y vaciar billeteras cripto

La compañía ordenó a distribuidores de Indonesia, Singapur, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Malasia y Hong Kong suspender las ventas y retirar el inventario.

El CEO Pascal Gauthier aseguró que los canales oficiales de venta directa no fueron comprometidos y que la investigación apunta a un ataque físico en la cadena de suministro, más que a una vulnerabilidad de software.

Ledger también se encuentra en proceso de revisar sus políticas de revendedores y medidas antimanipulación.

Ledger confirma que los ataques con chip espía en billeteras no afectaron a usuarios europeos

Ledger también confirmó que los únicos incidentes de robo de fondos vinculados a sus billeteras de hardware adulteradas se limitan al Sudeste Asiático, específicamente a dispositivos vendidos por el revendedor CryptoBilis.

Aunque se reportaron recientes hallazgos de unidades manipuladas en Europa, la empresa insiste en que no se verificaron pérdidas fuera de Asia.

A pesar de que usuarios en Alemania reportaron haber encontrado dispositivos manipulados en tiendas MediaMarkt Saturn, la firma mantuvo su postura de que los robos confirmados se restringen al Oriente.

En el caso europeo, no se registraron pérdidas de fondos, aunque la cadena decidió retirar los productos como medida preventiva.

La empresa ordenó suspender las ventas en los mercados afectados y retirar el inventario de los estantes.

Además, aclaró que su infraestructura interna y canales de venta directa no fueron comprometidos, lo que refuerza la hipótesis de un ataque físico en la cadena de distribución.