El cofundador de Ethereum dice que tiene casi todo su dinero apostando a que la criptomoneda no se desplomará por vulnerabilidades de ciberseguridad

Buterin confía en la adaptabilidad de esta red; Ethereum ya migra ante amenazas cuánticas.

Shapira pronostica caída del 50% en 2 años por IA, que debilitaría la seguridad de la criptomoneda.

Vitalik Buterin refuta que la IA bajará el precio de Bitcoin un 50% en 2 años, con 90% de su patrimonio en la apuesta.

El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, rechazó la advertencia de que la inteligencia artificial provocará una caída de más del 50% en el precio de Bitcoin durante los próximos dos años y tomó la posición contraria, con el 90% de su patrimonio neto como respaldo de esa apuesta.

El cruce se dio en X entre Buterin y Liron Shapira, comentarista de riesgos de IA y conductor del pódcast Doom Debates. Shapira publicó su pronóstico y le asignó una probabilidad del 50% a que Bitcoin pierda más de la mitad de su valor en un plazo de dos años. Buterin respondió pocas horas después en el mismo hilo.

En qué se basa la advertencia sobre una caída de Bitcoin por la IA

El argumento de Shapira sobre un eventual derrumbe de Bitcoin no apunta a la demanda del activo, sino a su seguridad: según su planteo, la inteligencia artificial debilitará las garantías que hoy sostienen la confianza de los holders en la red, aunque no precisó qué componente específico de esa seguridad quedaría expuesto.

La seguridad de Bitcoin descansa en el poder de minado y en el hashing criptográfico, y en lo que va del año se multiplicaron en el sector tecnológico las advertencias sobre ciberataques potenciados con IA.

Por qué Buterin confía en que la red se adapte

Buterin dijo que se mantiene optimista sobre la ciberseguridad a largo plazo y que, en su visión, el verdadero desafío no es la amenaza en sí sino la transición hacia nuevos estándares.

Considera que Bitcoin puede absorber cualquier problema que no requiera consenso social, como las mejoras en clientes y en pools de minería frente a ataques a nivel de red.

Para él, las probabilidades de una ruptura efectiva del hashing o del Proof-of-Work son casi nulas.

El cofundador de Ethereum también planteó que Shapira debería sostener el mismo pronóstico sobre ETH, ya que ambos activos suelen moverse en la misma dirección ante una corrección de mercado.

En lugar de cerrar una apuesta formal, Buterin remarcó que su propia cartera ya refleja esa postura: "Ofrecería una apuesta, pero considerando cuáles son mis holdings, básicamente ya estoy haciendo esta apuesta con casi el 90% de mi patrimonio neto", escribió en X.

Cómo se preparan Bitcoin y Ethereum ante riesgos tecnológicos

La discusión se suma a un debate más amplio sobre qué tan preparadas están las principales blockchains frente a amenazas tecnológicas emergentes, entre ellas la computación cuántica. Ethereum trabaja desde este año en la migración hacia esquemas resistentes a ese tipo de ataques y ya hay investigadores estimando el costo de ese proceso.

En el caso puntual de Bitcoin, análisis recientes basados en modelos de IA ubican a la red en una posición relativamente favorable frente a estos riesgos:

Al no operar con contratos inteligentes complejos , su superficie de ataque es menor que la de otras blockchains

, su superficie de ataque es menor que la de otras blockchains El punto débil no sería técnico sino de gobernanza, ya que cualquier actualización de sus firmas digitales hacia un estándar poscuántico exige que toda la red de mineros y desarrolladores se ponga de acuerdo para migrar sin fragmentarse

Con ese telón de fondo, el desacuerdo entre Buterin y Shapira queda planteado a dos años vista: Shapira tiene ese plazo para que su pronóstico se cumpla, mientras Buterin ya sostiene, con buena parte de su patrimonio, la posición opuesta.