La compañía creadora de ChatGPT evaluaba una IPO para financiar su crecimiento, pero su CEO considera que los riesgos de la IA son hoy una prioridad

La adopción de IA crece rápido, pero la productividad solo mejora un 10% en promedio en empresas.

Sam Altman, CEO de OpenAI, advirtió sobre un 10% de riesgo de que la IA termine con la vida humana.

OpenAI descartó su salida a bolsa en 2026 priorizando la seguridad frente a los riesgos de la IA avanzada.

OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, descartó salir a bolsa durante 2026, mientras Sam Altman advirtió sobre los riesgos de desarrollar IA cada vez más avanzada.

La compañía inició en junio los preparativos confidenciales para una posible oferta pública inicial (OPI), pero tras una nueva estrategia tecnológica decidió dar marcha hasta.

La decisión llega en medio de un debate creciente dentro de la industria de tecnología sobre cómo avanzar con los modelos de IA más potentes y qué controles deberían aplicarse para evitar riesgos.

En una entrevista, Altman consideró que "ahora mismo sería un momento poco prudente para salir a bolsa" debido a las preocupaciones relacionadas con la seguridad. Además, sostuvo que no existe presión para concretar la operación.

El CEO de OpenAI incluso planteó un escenario extremo al hablar sobre los riesgos de la tecnología: consideró "inaceptable" asumir un 10% de posibilidades de que la IA pueda terminar con la vida humana antes de que termine la década.

IA y seguridad: crece el debate dentro de la industria

Las advertencias de Altman se suman a las de otros especialistas y empresas que trabajan en el desarrollo de modelos de IA. Por ejemplo, Jacob Coxon, quien trabajó en OpenAI como en Anthropic, cuestionó el ritmo con el que avanza el desarrollo de estos sistemas.

Sam Altman advirtió sobre los riesgos de desarrollar inteligencia artificial de manera rápida

A esto se suma la postura de los líderes de OpenAI y Anthropic, que plantearon la necesidad de reforzar la supervisión y analizar con mayor cuidado el lanzamiento de los modelos más avanzados.

El foco está puesto en la superinteligencia, un escenario hipotético en el que una IA podría superar ampliamente las capacidades humanas en las distintas áreas de una empresa.

Anthropic reconoció que todavía no tiene una solución definitiva para controlar los riesgos de estos sistemas.

Evan Hubinger, uno de sus referentes, detalló que aún no existe un plan completo para resolver el problema de alineamiento, que busca garantizar que una IA muy avanzada mantenga objetivos y comportamientos compatibles con los intereses humanos.

IA en empresas: cuánto aporta realmente la tecnología

Mientras OpenAI analiza su futuro financiero, el impacto de la inteligencia artificial en las empresas todavía muestra resultados dispares. La adopción crece rápido, pero eso no siempre significa un salto equivalente en productividad.

Según el informe GenAI Efficiency Blueprint, elaborado por la tecnológica argentina Ingenia, el 93% de los desarrolladores ya utiliza asistentes de IA, aunque estas herramientas generan solo el 26,9% del código que finalmente llega a producción.

La mejora promedio de productividad ronda el 10%, aunque existe un grupo reducido que obtiene resultados mucho mayores.

Menos del 5% de los ingenieros senior logra multiplicar entre 10 y 30 veces su capacidad de entrega mediante la llamada ingeniería agéntica, en la que una persona coordina varios agentes de IA.

Estos datos ayudan a explicar uno de los desafíos que enfrenta OpenAI mientras evalúa una eventual salida a bolsa: demostrar que el enorme crecimiento de la IA puede traducirse en resultados concretos para empresas y usuarios.

Por ahora, Altman consideró que las preocupaciones sobre la seguridad de los modelos pesan más que los beneficios de llegar al mercado financiero.

La compañía, que había iniciado preparativos confidenciales para una OPI, decidió no avanzar con una salida a bolsa durante 2026.