La entidad lanza nuevas líneas de crédito para vivienda y amplía las opciones de financiamiento para sus 10 millones de clientes

Incluye una cláusula de resguardo que bonifica la cuota si el ajuste UVA supera la evolución salarial, protegiendo al tomador ante la inflación.

El crédito admite hasta tres titulares, plazos de 20 años y tasas desde el 9% anual, permitiendo financiar hasta el 80% del valor de la obra.

Banco Provincia lanzó la línea UVA Casa Propia para financiar la construcción, ampliación o refacción de viviendas con montos de hasta 250.000 UVA.

La banca pública bonaerense lanzó dos nuevas líneas de préstamos con fondeo propio para impulsar el acceso a la vivienda.

La principal es el crédito UVA Casa Propia, que financia la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, aunque no la compra de inmuebles.

Se trata además del primer crédito en UVA que ofrece Banco Provincia desde el regreso de esta modalidad de financiamiento en 2024, un dato que marca un cambio de estrategia para la entidad.

La nueva línea ofrece un monto máximo de 250.000 UVA, equivalente a unos $524 millones, según el valor de la unidad al 31 de agosto de 2026 ($2.096,27).

El plazo máximo es de 240 meses, es decir 20 años, más un año adicional de plazo constructivo según el tipo de financiación.

La tasa parte desde el 9% nominal anual más la actualización por UVA.

Condiciones de acceso y sistemas constructivos permitidos

Este financiamiento permite ejecutar proyectos mediante sistemas constructivos industrializados, como steel frame y ballon frame, cada vez más difundidos por su rapidez y eficiencia.

Para los clientes que perciben sus haberes a través del banco, el financiamiento puede alcanzar hasta el 80% del valor de tasación o presupuesto, mientras que para el público general el tope llega al 70%.

El préstamo puede tener hasta tres titulares, característica que amplía las posibilidades de acceso para grupos familiares o convivientes.

La relación cuota-ingreso máxima permitida es de 25% para quienes cobran sus haberes en la entidad y de 20% para el resto de los solicitantes.

Estas condiciones buscan equilibrar el acceso al crédito con la sostenibilidad del pago en el tiempo.

El esquema se suma a la oferta ya existente de líneas hipotecarias tradicionales que mantiene la entidad bonaerense.

Nuevos créditos de Banco Provincia para la construcción y vivienda (Fuente: Imagen creada con IA)

Una cláusula que busca proteger a las familias de la inflación

Una de las principales novedades de la nueva línea es la incorporación de una cláusula CVS (Coeficiente de Variación Salarial), que brinda mayor previsibilidad en contextos donde existe una brecha entre la evolución de la inflación y los salarios.

El mecanismo compara mensualmente la cuota ajustada por UVA con otra calculada según la evolución salarial, tomando el CVS más dos puntos porcentuales.

En los casos donde la cuota ajustada por UVA resulte superior a la ajustada por el CVS incrementado, la diferencia entre ambos importes será bonificada por el banco.

"La incorporación de una cláusula que posibilita el ajuste del préstamo en función de la evolución del salario del cliente es un punto clave, porque introduce un resguardo que apunta a reducir uno de los principales cuestionamientos históricos que recibieron los créditos UVA", explicó Juan Cuattromo, presidente de la entidad.

El mecanismo apunta directamente a evitar que las cuotas crezcan más rápido que los ingresos de las familias, uno de los riesgos más señalados de este tipo de financiamiento.

Con este resguardo, Banco Provincia busca diferenciarse de otras líneas UVA disponibles en el mercado financiero.

Cómo es el impacto económico detrás del nuevo crédito

Cuattromo precisó que "con esta nueva línea fortalecemos una política de financiamiento que además de facilitar el acceso a la vivienda, también impulsa la actividad económica".

El presidente de la entidad remarcó que los créditos para construcción, ampliación y refacción generan un efecto multiplicador que moviliza a toda la cadena de valor, desde la producción de materiales y los comercios hasta el trabajo de profesionales, pymes y mano de obra local.

"Cada proyecto que se pone en marcha representa una mejora para una familia, pero también más inversión, empleo y desarrollo para la provincia de Buenos Aires", agregó el titular del banco.

Esta doble función, social y productiva, es uno de los ejes centrales que la entidad bonaerense busca destacar en el lanzamiento.

La estrategia se enmarca en un contexto de fuerte demanda de soluciones habitacionales en la provincia.

El banco apuesta así a dinamizar un sector clave para el empleo y la actividad económica local.

Cómo son las viviendas modulares, la alternativa más rápida y accesible

Como complemento de la línea hipotecaria, Banco Provincia incorporó una alternativa específica para la compra de viviendas modulares, un segmento en constante crecimiento por ofrecer soluciones habitacionales más rápidas y económicas que la construcción tradicional.

Esta nueva línea se instrumenta como un préstamo personal a distancia, que se gestiona directamente en la empresa donde se compra la vivienda.

Permite financiar hasta el 100% del valor de la vivienda modular, incluyendo IVA, con un monto máximo de $100 millones y un plazo de hasta 96 meses.

Para clientes que perciben haberes en el banco, la tasa será de UVA más 9% anual, mientras que para el público general la tasa asciende a UVA más 15% anual.

Una característica distintiva es que no requiere hipoteca ni intervención de escribanos, ya que se trata de un préstamo personal, algo que simplifica considerablemente los trámites.

El banco prevé además la posibilidad de combinar hasta tres préstamos para financiar un mismo proyecto, siempre que en conjunto no superen el valor total de la vivienda adquirida.

Cómo son las líneas tradicionales y el financiamiento para materiales

La banca pública bonaerense también mantiene su línea de préstamos hipotecarios tradicionales con tasa fija en pesos, destinada a la compra, construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas.

El crédito está disponible tanto para clientes con haberes en el banco como para el público general, incluyendo autónomos, monotributistas y jubilados, con un plazo de hasta 240 meses y un monto máximo equivalente a u$s250 mil (unos $377,5 millones).

Esta línea financia hasta el 80% del valor de compra para quienes cobran en la entidad, admite hasta tres titulares y permite afectar hasta el 40% de los ingresos, con una tasa desde el 24% anual.

A esto se suma una cuarta alternativa: el préstamo personal a distancia para la compra de materiales de construcción, gestionado en el mismo punto de venta, con montos de hasta $50 millones, plazos de 12 a 72 meses y tasas desde el 55% anual.