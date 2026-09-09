Jansen Huang participó de una reunión con el monarca británico y líderes tecnológicos para analizar inversiones y el futuro de las startups de IA

Nvidia invertirá u$s2.700M en el ecosistema de startups de IA británicas desde 2025 para financiar su crecimiento.

El Reino Unido busca transformar su I+D en IA en empresas exitosas, pero enfrenta falta de capital de riesgo para startups.

CEO de Nvidia, Jensen Huang, y el Rey Carlos III analizaron el futuro y la inversión en IA del Reino Unido con líderes tecnológicos.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, se reunió con el Rey Carlos III y ejecutivos de algunas de las principales compañías tecnológicas para discutir el futuro de la IA y las inversiones necesarias para desarrollar esta industria en Reino Unido.

En el encuentro también participaron importantes figuras del mercado tecnológico, como son:

Amazon

Apple

AMD

Salesforce

Alphabet

La reunión tuvo como eje uno de los principales desafíos que enfrenta Reino Unido: transformar su fortaleza en investigación y desarrollo en empresas capaces de crecer, conseguir financiamiento y competir a escala global.

Reino Unido cuenta con universidades y centros de investigación destacados en IA, pero muchas startups tienen dificultades para conseguir el capital necesario para convertir sus desarrollos en negocios.

Durante el encuentro, Huang mencionó el "valle de la muerte", la etapa en la que una empresa todavía no genera suficientes ingresos y necesita más financiamiento para crecer y llegar al mercado.

Esta falta de capital puede hacer que startups surgidas de universidades británicas sean adquiridas por compañías extranjeras con mayor capacidad financiera.

El CEO de Nvidia destacó la necesidad de fortalecer el capital de riesgo para que estas empresas puedan crecer dentro del país.

Cómo es la apuesta de Nvidia por la IA británica

La participación de Huang también se vincula con la estrategia de Nvidia para impulsar la infraestructura y el ecosistema de inteligencia artificial en Reino Unido.

El desarrollo de esta industria requiere grandes inversiones en chips y capacidad de procesamiento, pero también capital para que las startups puedan llevar sus tecnologías al mercado.

En septiembre de 2025, Nvidia anunció una inversión de u$s2.700 millones, en el ecosistema británico de startups de IA, junto con fondos como Accel y Balderton. El objetivo es aportar financiamiento a compañías del sector y ayudarlas a crecer.

La iniciativa se suma a los planes para ampliar la infraestructura de IA en el país y busca aprovechar la base de investigadores y empresas tecnológicas que ya existe en Reino Unido.

El desafío es que ese conocimiento pueda convertirse en compañías capaces de desarrollarse y competir desde el propio país. Por eso, el capital de riesgo es tan importante como:

Chips

Centros de datos

Talento especializado

Sin financiamiento suficiente, startups surgidas de universidades británicas pueden quedar atrapadas en el "valle de la muerte" o ser adquiridas por empresas extranjeras con mayor capacidad para financiar su expansión.