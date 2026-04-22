Anthropic, la compañía creadora de Claude, desembarcó en Buenos Aires para su primera visita oficial a Sudamérica, con una agenda que incluyó encuentros con emprendedores y un hackathon abierto a la comunidad tecnológica.

Parte del interés de la empresa en la región tiene que ver con el talento humano y la capacidad energética, un factor clave para sostener la infraestructura que demanda la inteligencia artificial.

La primera parada fue en las oficinas de Tiendanube, donde unos 50 fundadores de startups -entre ellos Daniel Rabinovich, CTO de MercadoLibre- participaron de una charla privada con directivos de Anthropic.

El encuentro sirvió para repasar tendencias de inteligencia artificial y explorar cómo aplicarlas en negocios de distintos tamaños.

La compañía presentó los modelos en desarrollo, incluido Mythos, que ya genera debate por su posible uso en manos de hackers para detectar vulnerabilidades de ciberseguridad. Aunque no hubo demostración en vivo, se discutió su impacto y las decisiones que la empresa evalúa antes de lanzarlo.

Otro de los temas que atravesó la conversación fue el desafío de cómo construir software en un escenario donde la tecnología avanza a gran velocidad.

Anthropic participó de un hackathon en Digital House

El segundo evento fue un hackathon en Digital House Belgrano, que reunió a más de 200 desarrolladores y estudiantes de todo el país. La consigna fue experimentar con Claude y explorar usos prácticos de la IA en proyectos reales.

El equipo ganador desarrolló una solución de ciberseguridad aplicada a servicios financieros. También hubo distinciones en educación, salud y finanzas, con el acompañamiento de mentores del portafolio de Kaszek y referentes del ecosistema emprendedor.

La visita estuvo impulsada por Kaszek, el fondo de venture capital más grande de Latinoamérica, que ya tiene inversiones en compañías como Nubank, Kavak, NotCo, Bitso, Creditas y QuintoAndar.

En los últimos meses, Kaszek lideró rondas clave en el ecosistema argentino:

La Serie B de Tapi por u$s27 millones

La Serie A de Humand por u$s66 millones en febrero de 2026

en febrero de 2026 La Serie C de Pomelo, que cerró en enero con u$s55 millones

El fondo fue uno de los organizadores del Argentina Week en marzo.