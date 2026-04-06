Check Pointe advirtió sobre las nuevas capacidades de IA que ahora son accesibles para grupos criminales, que escanean y atacan sistemas a gran escala

La industria tecnológica supo recientemente que Anthropic desarrolla un nuevo y potente modelo de IA.

Conocido internamente como Claude Capybara o Mythos, este modelo posee capacidades sustancialmente mejoradas.

Sus funciones avanzadas abarcan el descubrimiento de vulnerabilidades, el desarrollo de exploits y el razonamiento de ataques en múltiples etapas.

Aunque los detalles surgieron por una filtración y no por un lanzamiento formal, la reacción del mercado fue inequívoca.

Este hecho confirma que la inteligencia artificial (IA) cruzó un umbral crítico en la ciberseguridad.

Los modelos de vanguardia aceleran drásticamente los ciclos de vida de los ataques cibernéticos.

Democratización del Cibercrimen Avanzado con IA

Permitirán a los atacantes identificar y explotar fallos a escalas y velocidades sin precedentes.

Utilizarán métodos novedosos antes exclusivos de entidades estatales avanzadas con grandes recursos.

Para los líderes de seguridad, este desarrollo representa una advertencia y un llamado a la acción urgente.

Cristaliza la tendencia monitoreada de cerca: la democratización e industrialización de los ciberataques.

Claude Mythos es la señal temprana de dos profundos cambios estructurales en el panorama de amenazas.

Las capacidades que antes requerían actores de élite ahora están al alcance de grupos criminales con poca experiencia.

Industrialización de Ataques: Fábricas de Ciberdelincuencia con IA

Jonathan Zanger, CTO de Check Point, resalta que "debemos asumir que los adversarios harán uso intensivo de estas capacidades avanzadas".

Y añade: "Los caminos para abusar de los modelos de vanguardia ya están claros para los atacantes; podrían abusar directamente de ellos o esperar su integración en modelos de código abierto sin supervisión".

"Esto reduce drásticamente la barrera de entrada para ataques sofisticados a nivel global. Organizaciones antes consideradas "seguras" ahora están en riesgo ante grupos criminales armados con IA. El segundo cambio es la industrialización de los ciberataques mediante la automatización de procesos", remarca.

Con el avance de los agentes de IA, los atacantes escanearán tecnologías heredadas y SaaS a gran escala, comenta Zanger.

"Esto generará un flujo continuo de nuevos métodos de ataque dirigidos a sistemas empresariales. La IA permite pasar de operaciones manuales a procesos de ataque automatizados y repetibles", destaca.

Y agrega: "Los ataques se vuelven sistemáticos, escalables y reproducibles, como la fabricación de software".

"Estamos en la era de las "fábricas de ataques con IA" operando sin descanso. Esta convergencia aumenta simultáneamente el volumen y la velocidad de las ofensivas", subraya.

Reevaluación Crítica de la Postura de Seguridad Empresarial

El tiempo para explotar una vulnerabilidad se reducirá prácticamente a cero tras su descubrimiento.

Check Point anticipó esta evolución al evaluar de forma continua las capacidades de los modelos de IA.

"Sabíamos que demostrarían dominio en la revisión de código y detección de vulnerabilidades", apunta Zanger.

Un sistema de IA capaz de generar software sofisticado puede ser entrenado para identificar sus fallos.

Esta capacidad crea una superficie de amenaza completamente nueva y peligrosa.

"Instamos a los líderes de seguridad a realizar una reevaluación rigurosa de sus bases de seguridad", propone.

Acelerando la Defensa ante Amenazas de Día Cero con IA

Desde Check Point agregan algunos consejos para mejorar la seguridad de las organizaciones: