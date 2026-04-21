La alianza estratégica ya supera los u$s13.000 millones en valoración y se estima que pueda escalar hasta los u$s25.000 millones en los próximos años

Amazon, una de las empresas más valiosas del planeta, confirmó una nueva inversión de u$s5.000 millones en Anthropic, la startup de inteligencia artificial fundada por exintegrantes de OpenAI.

La alianza estratégica ya supera los u$s13.000 millones en valoración y se estima que pueda escalar hasta los u$s25.000 millones en los próximos años.

El acuerdo incluye un compromiso cruzado de consumo de infraestructura en Amazon Web Services (AWS) por más de u$s100.000 millones en la próxima década.

Amazon invierte suma millonaria en Anthropic para dominar el mercado de IA

La operación, anunciada el 21 de abril de 2026, convierte a Anthropic en el mayor cliente individual de AWS, con un contrato que prevé el alquiler de hasta 5 gigavatios de capacidad de servidores y procesadores.

Esta potencia permitirá ejecutar modelos de lenguaje sobre los chips Trainium, desarrollados por Amazon como alternativa a las GPU de Nvidia.

Andy Jassy, CEO de Amazon, destacó que el acuerdo refleja "el progreso en innovación de hardware de inteligencia artificial" y consolida a AWS como proveedor estratégico para desarrolladores de modelos generativos.

Amazon invierte nuevamente una suma millonaria en Anthropic

La inversión inmediata de u$s5.000 millones se suma a los u$s8.000 millones ya aportados en rondas anteriores, elevando la exposición acumulada de Amazon en Anthropic por encima de los u$s13.000 millones.

El compromiso contempla un techo potencial de hasta u$s25.000 millones, sujeto a hitos comerciales y evolución del mercado. Para Amazon, la operación representa apenas el 1,1% de su capitalización bursátil, pero asegura ingresos futuros para AWS que podrían duplicar los u$s128.725 millones facturados en 2025.

Fundada en 2021 por Dario y Daniela Amodei, exejecutivos de OpenAI, Anthropic se posicionó como uno de los laboratorios de IA más prometedores.

En febrero de 2026, la compañía alcanzó una valoración de u$s380.000 millones tras captar u$s30.000 millones en una ronda de financiación.

Su modelo Claude compite directamente con ChatGPT y Gemini, y la firma busca asegurar capacidad de cómputo para sostener su crecimiento acelerado.