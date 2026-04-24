La pregunta clave es si las instituciones educativas están preparadas para ese desafío legal y que implica una transformación radical del sistema

El Gobierno Nacional, a través de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), está decidido a avanzar con una normativa que elimina los esquemas flexibles que existían hasta ahora.

Por eso, a partir de julio de 2026, y mediante la Resolución General 5824/2026, entra en vigencia un cambio clave en la facturación de los colegios privados que establece la obligatoriedad de emitir comprobantes electrónicos por cada pago recibido, sin excepciones.

El objetivo es avanzar hacia una mayor trazabilidad en tiempo real y reducir los márgenes de informalidad dentro del sistema educativo. Con estos cambios, los colegios deberán adaptar sus sistemas administrativos y procesos internos para cumplir con un modelo más transparente, digital y controlado.

La medida, a su vez, ordena la información fiscal, eleva la responsabilidad administrativa y obliga a revisar sistemas internos y circuitos de trabajo, generando un impacto administrativo muy alto, ya que la resolución elimina excepciones que estuvieron vigentes por décadas.

Ahora, los colegios que antes emitían resúmenes propios o utilizaban sistemas mixtos deberán migrar por completo a la facturación electrónica.

En relación al alcance, la nueva disposición amplía el universo de obligados y desaparecen las zonas grises. La obligatoriedad de emitir comprobantes es para:

Institutos de enseñanza oficial : Colegios de nivel inicial, primario y secundario.

Academias de idiomas y formación profesional : Centros que antes operaban con comprobantes simplificados.

Enseñanza no formal y actividades extracurriculares: Clubes de tareas, talleres de arte, música o deportes que perciban aranceles.

Ante este panorama, la pregunta clave es si las instituciones educativas están preparadas para ese desafío que no es solo legal, sino que implica digitalizar de manera definitiva su tesorería, automatizar la facturación por WhatsApp y profesionalizar su recaudación.

Anticiparse es la clave para cumplir sin riesgos

En la implementación de sistemas de gestión (ERP), uno de los principales desafíos es la integración con los organismos reguladores. La RG 5824 no es la excepción. Intentar cumplir con esta normativa usando el "Facturador en Línea" de ARCA para instituciones con muchos alumnos no es viable porque implica una carga administrativa excesiva y poco eficiente.

Otro problema frecuente es que la facturación electrónica no esté integrada directamente al sistema donde se gestionan los datos de los alumnos. En ese sentido, errores en CUIT/CUIL pueden generar rechazos de facturas por datos incorrectos.

Asimismo, pagos que se registran pero no se facturan, o facturas emitidas sin respaldo en ingresos reales, pueden generar falta de trazabilidad. Finalmente, la cantidad de horas que se destinan a tareas manuales genera sobrecarga administrativa.

Por todo esto, "la función estrella" que toda entidad educativa necesita hoy es la interconexión vía Web Services con ARCA.

No se trata solo de emitir un PDF, sino de que, al procesar el lote de cuotas del mes, el sistema pueda validar datos de los tutores, solicite el CAE (Código de Autorización Electrónico) de forma masiva, genere el comprobante legal (Factura A, B o C) y lo envíe por WhatsApp y/o email.

Este último punto es vital, ya que, en la era de la inmediatez, el comprobante debe llegar al teléfono del padre una vez producida la confirmación del pago, reduciendo el 80% de las consultas administrativas de 'no me llegó la factura'.

*Por Diego Tonietti. Contador y founder de CuotaQ.