ARCA suma controles a operaciones en bancos y billeteras virtuales: qué datos pedirá la entidad ante movimientos elevados y cómo respaldarlos

ARCA mantiene activo en abril su sistema de monitoreo sobre movimientos financieros. Las transferencias entre cuentas propias también están en la mira del organismo, que ya actualizó los límites que disparan controles automáticos para este cuarto mes de 2026.

El desconocimiento sobre estos topes genera problemas a miles de contribuyentes cada mes. Muchos terminan bajo la lupa del fisco sin entender por qué.

Estos límites no prohíben mover el dinero, pero sí obligan a los bancos y billeteras virtuales a reportar las operaciones que los superan. ARCA busca garantizar transparencia fiscal y detectar posibles casos de lavado de dinero.

Conocer los montos críticos es clave para evitar bloqueos de cuenta, pedidos de documentación o sanciones en casos donde no se pueda justificar el origen de los fondos.

¿Cuánto dinero podés mover sin activar las alertas de ARCA?

El régimen de información vigente establece diferentes topes según el tipo de operación financiera. Las entidades deben reportar automáticamente a ARCA cuando se superan estos montos acumulados en el mes:

Transferencias o acreditaciones: $50.000.000

Billeteras virtuales: $50.000.000

Saldos bancarios al cierre de mes: $50.000.000

Pagos generales: $50.000.000

Extracciones en efectivo: $10.000.000

Compras como consumidor final: $10.000.000

Estos valores representan el total mensual acumulado. No importa si movés la plata en una sola operación o en varias más chicas. El sistema suma todo y reporta cuando se cruza el límite.

Qué pasa cuando superás los límites de ARCA

Superar estos montos no genera una sanción inmediata. Tampoco significa que estés haciendo algo ilegal.

ARCA tiene la facultad de pedirte que justifiques el origen de tus fondos con documentación respaldatoria. El organismo cruza datos automáticamente y puede detectar inconsistencias entre lo que movés y lo que declarás.

Si el sistema identifica diferencias, el banco o la billetera te contactará para que presentes comprobantes. En casos más complejos, ARCA puede requerir información directamente.

Qué documentos te puede pedir ARCA para justificar transferencias

Cuando el fisco solicita justificación, la documentación requerida varía según el tipo de ingreso. Estos son los comprobantes más comunes que puede solicitar el organismo:

Comprobantes de compra o venta de bienes

Recibos de sueldo o comprobantes previsionales

Facturación de los últimos 3 a 6 meses

Constancia de inscripción en el Monotributo

Certificación de fondos firmada por contador público

Documentación de respaldo de las operaciones realizadas

La clave está en guardar todo comprobante que respalde el origen de la plata. Sin documentación, justificar movimientos grandes se vuelve imposible.

Los errores que ARCA detecta al instante y te pueden complicar

No responder cuando el banco o la billetera pide justificar el origen del dinero es el error más grave. La respuesta es obligatoria y el silencio puede generar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera.

Otro problema habitual ocurre cuando la plata que movés no coincide con lo declarado ante ARCA. El sistema cruza datos de forma automática y detecta diferencias al instante.

El error que casi nadie ve es no mirar el total mensual acumulado. Muchas transferencias chicas que parecen inofensivas pueden sumar más de $50.000.000 y activar los controles fiscales sin que te des cuenta.

También genera complicaciones declarar ingresos como monotributista cuando los movimientos bancarios superan ampliamente los topes de la categoría. ARCA cruza esta información y puede reclasificarte o sancionarte.

Cómo evitar problemas con los controles de ARCA

La estrategia para mantenerte fuera del radar del fisco es simple pero requiere disciplina: