Los descuentos más habituales en la plataforma se encuentran en electrodomésticos, moda, accesorios tecnológicos y artículos para el hogar.

Mercado Libre, el gigante nacional de comercio electrónico, ofrece descuentos durante todo el año para permitirles a los usuarios ahorrar en compras de todo tipo.

En este sentido, las oportunidades más fuertes se concentran en fechas especiales como Hot Sale, Cyber Monday, Black Friday y campañas propias de la plataforma.

En abril de 2026, por ejemplo, se pueden encontrar cupones verificados que aplican directamente en el checkout, además de rebajas de hasta el 60% en categorías como:

Electrónica

Moda

Hogar

Mercado Libre mantiene un sistema de cupones promocionales que se renuevan mes a mes.

En abril de 2026, los usuarios pueden acceder a rebajas de entre el 15% y el 60%, dependiendo de la categoría.

Estos cupones se aplican en productos seleccionados y suelen estar disponibles en sitios especializados en promociones, además de difundirse por WhatsApp y newsletters.

Mercado Libre cuenta con todo tipo de descuentos en diversas categorías

Los descuentos más habituales se encuentran en electrodomésticos, moda, accesorios tecnológicos y artículos para el hogar, con rebajas que oscilan entre 30% y 40%.

En algunos casos, se ofrecen beneficios adicionales como envío gratis en todas las compras, lo que refuerza el atractivo de la plataforma.

H ot Sale, CyberMonday y Black Friday: las fechas clave de Mercado Libre

Más allá de las promociones permanentes, Mercado Libre concentra sus mayores descuentos en fechas clave del calendario de comercio electrónico. Entre ellas se destacan:

Hot Sale , que suele realizarse en mayo y ofrece rebajas de hasta el 70% en miles de productos

Cyber Monday , celebrado en noviembre, con descuentos similares y fuerte foco en tecnología y electrodomésticos

Black Friday , también en noviembre, con ofertas que compiten directamente con retailers internacionales

Campañas propias de Mercado Libre, como "Ofertas de la Semana" o "Días de Descuentos", que se lanzan de manera periódica y permiten acceder a rebajas puntuales

La política de descuentos de Mercado Libre responde a una estrategia de fidelización y captación de nuevos usuarios. Al ofrecer rebajas constantes y eventos masivos, la compañía busca consolidarse como el principal marketplace de la región.

En Argentina, donde la inflación y la pérdida de poder adquisitivo condicionan el consumo, estas promociones se convierten en una herramienta clave para mantener la competitividad frente a rivales como Amazon, Shein o Temu.