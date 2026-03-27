Cuando un usuario visualiza esta leyenda en una publicación, lo que ve es el compromiso de la compañía de tomar el control total del proceso logístico

Mercado Libre, el gigante nacional de comercio electrónico, cuenta con uno de los sistemas más ágiles para repartición de productos por todo el país.

El concepto de "Full" ya es un estándar de oro de la logística para el comercio electrónico en Argentina, representando mucho más que una simple etiqueta de envío rápido.

¿Qué significa la etiqueta "Full" en un producto de Mercado Libre?

En esencia, se trata de un servicio de almacenamiento y gestión integral de stock que la plataforma ofrece a sus vendedores, centralizando los productos en sus gigantescos centros de distribución.

Cuando un usuario visualiza el rayo verde y la leyenda "Full" en una publicación, lo que ve es el compromiso de la compañía de tomar el control total del proceso: desde el guardado del artículo en sus estanterías hasta el embalaje y el despacho final, hasta su repartición por el sistema de envíos.

La principal ventaja competitiva de este sistema para el comprador radica en la velocidad y la eficiencia de la entrega. Al estar los productos ya almacenados en los depósitos propios de Mercado Libre, el tiempo de preparación se reduce a minutos, lo que permite ofrecer entregas en el mismo día o en menos de 24 horas en las principales áreas metropolitanas del país.

Esta infraestructura logística propia evita los retrasos comunes que ocurren cuando un vendedor particular debe embalar el producto y llevarlo manualmente a un punto de despacho, garantizando una trazabilidad exacta del paquete desde que sale del centro de distribución hasta que llega a la puerta del domicilio.

El servicio 'Full' de Mercado Libre es un servicio de almacenamiento y gestión integral de stock

Más allá de la rapidez, el ecosistema "Full" ofrece beneficios adicionales que impactan directamente en el bolsillo y en la seguridad del consumidor. Una de las funciones más valoradas es el "carrito Full", que permite agrupar varios productos de distintos vendedores en un solo envío, siempre que todos cuenten con esta modalidad.

Esto simplifica la recepción de la mercadería y la bonificación del costo de envío al superar un monto mínimo de compra, optimizando el gasto logístico.

Además, al ser la propia plataforma quien gestiona el inventario, el stock que se muestra online es real y está garantizado, eliminando las cancelaciones de compra por falta de mercadería disponible.

El proceso elimina al vendedor como intermediario físico en el momento de la venta. Para este segmento, integrarse a esta modalidad implica delegar la parte más compleja de su operación diaria: el "fulfillment" o cumplimiento de órdenes.

Aunque esto conlleva un costo por el almacenamiento y la gestión de cada unidad, la exposición en el buscador de Mercado Libre aumenta significativamente, ya que los algoritmos de la plataforma priorizan las publicaciones "Full" por sobre las convencionales.

Al promediar este 2026, las empresas que operan bajo este esquema logístico reportan una tasa de conversión mucho más alta, dado que los usuarios prefieren la seguridad de un envío gestionado directamente por la compañía fundada por Marcos Galperin.

Finalmente, el servicio "Full" también actúa como una red de contención ante cualquier eventualidad o reclamo. Dado que Mercado Libre es responsable del embalaje y el transporte, cualquier daño sufrido por el producto durante el viaje es asumido por la plataforma, un factor que protege al comprador como al vendedor.