Mercado Libre busca contratar en Argentina y tiene más de 270 puestos activos: desde cargos sin experiencia hasta roles senior con sueldos competitivos

Mercado Libre inicia abril del 2026 con nuevas búsquedas laborales en Argentina. En concreto, son 271 las vacantes disponibles hoy en la plataforma Linkedin.

La empresa más grande del ecosistema tecnológico de América Latina sigue incorporando talento y ofrece posiciones para todos los perfiles: desde puestos sin experiencia previa hasta roles senior con sueldos competitivos.

Las búsquedas abarcan áreas de tecnología, fintech, logística, inteligencia artificial y análisis de datos. La modalidad predominante es híbrida (presencial y remoto), un esquema cada vez más valorado por quienes buscan flexibilidad laboral.

Empleo en Mercado Libre: búsquedas activas en abril 2026

Entre los principales puestos disponibles, aparecen:

Software Engineer Backend (Santa Fe, híbrido): requiere conocimientos técnicos de nivel intermedio a avanzado, pero no exige experiencia laboral previa. Es una puerta de entrada para perfiles junior.

(Santa Fe, híbrido): requiere conocimientos técnicos de nivel intermedio a avanzado, pero no exige experiencia laboral previa. Es una puerta de entrada para perfiles junior. Analista Senior de Auditoría de IT y Seguridad de la Información (Mercado Pago) (Buenos Aires, híbrido): lidera auditorías sobre tecnología y sistemas financieros.

(Buenos Aires, híbrido): lidera auditorías sobre tecnología y sistemas financieros. Especialista de Inteligencia Artificial para procesos legales (Buenos Aires, híbrido): perfil orientado a aplicar IA en el área jurídica de la empresa.

(Buenos Aires, híbrido): perfil orientado a aplicar IA en el área jurídica de la empresa. Expert de Riesgo Financiero para Mercado Pago (Buenos Aires, híbrido): rol clave dentro del brazo fintech de la compañía.

(Buenos Aires, híbrido): rol clave dentro del brazo fintech de la compañía. Líder de Proyecto para Seguridad Cloud (Buenos Aires, híbrido): gestión de proyectos vinculados a infraestructura y seguridad en la nube.

(Buenos Aires, híbrido): gestión de proyectos vinculados a infraestructura y seguridad en la nube. Analista Senior de Growth y Adquisición (Fintech) (Buenos Aires, híbrido): foco en expansión y captación de usuarios para Mercado Pago.

(Buenos Aires, híbrido): foco en expansión y captación de usuarios para Mercado Pago. Senior Software Engineer Frontend / Backend (IT Credits) (Buenos Aires y Córdoba, híbrido): desarrollo para el área de créditos de la plataforma.

(Buenos Aires y Córdoba, híbrido): desarrollo para el área de créditos de la plataforma. Especialista de Producto Checkout (Marketplace) (Buenos Aires, híbrido): optimización de la experiencia de pago en el ecosistema de compras.

(Buenos Aires, híbrido): optimización de la experiencia de pago en el ecosistema de compras. Coordinación de Transporte (Mercado Envíos, Escobar) : uno de los pocos puestos presenciales del listado, orientado a la operación logística.

: uno de los pocos puestos presenciales del listado, orientado a la operación logística. Ejecutivo Comercial Pagos Online (Fintech) (Buenos Aires, híbrido): perfil comercial para el segmento de pagos digitales.

El unicornio cofundado por Marcos Galperin ya emplea a más de 50.000 personas en la región y mantiene una política de incorporación continua.

La compañía confirmó en las últimas semanas que invertirá u$s3.400 millones en Argentina durante 2026 para expandir su operación logística, fortalecer el comercio electrónico y profundizar su ecosistema fintech, con la creación de 1.900 nuevos empleos en áreas estratégicas.

Empleo en Mercado Libre: cómo postularse y enviar el CV

Hay recepción activa de CVs para todas estas opciones. Cualquier persona interesada puede enviar su currículum a través del portal oficial de carreras de Mercado Libre o directamente desde LinkedIn, donde se publican todas las oportunidades.

Si se elige postularse desde la plataforma de la empresa, el proceso es simple: crear un perfil, cargar el currículum actualizado y completar la postulación en pocos pasos.

Sobre este último aspecto, expertos en reclutamiento recomiendan adaptar el CV a cada puesto, incluir palabras clave que figuren en la descripción del empleo y sumar una carta de presentación personalizada, un detalle que puede marcar la diferencia a la hora de quedar seleccionado.