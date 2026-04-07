Su enfoque busca reducir riesgos, minimizar filtraciones y proteger datos personales ante el avance de sistemas de IA cada vez más centralizados

El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, contó cómo diseñó su propio sistema de inteligencia artificial para mantener el control sobre sus datos y evitar depender de servicios en la nube.

Su sistema combina procesamiento local, supervisión humana y límites estrictos en las operaciones automatizadas.

Buterin corre todo su entorno de inteligencia artificial en una computadora equipada con una GPU Nvidia 5090, donde ejecuta de manera local el modelo de código abierto Qwen3.5:35B mediante herramientas que él mismo configuró. Así evita que información sensible viaje a servidores externos.

Otro aspecto central de su esquema es la capa de control humano. Sus agentes pueden leer mensajes y correos electrónicos, pero no tienen permiso para enviar respuestas ni mover criptomonedas sin autorización previa.

El programador recomendó establecer topes diarios para las operaciones automáticas. En su caso, fijó un máximo de u$s100 por día, mientras que montos superiores requieren confirmación explícita. "

"El nuevo doble factor de autenticación es el humano y el LLM (Large Language Model)", explicó.

La advertencia de Buterin sobre la nube

Además, para minimizar la dependencia de buscadores y servicios externos, Buterin almacena en su equipo una copia completa de Wikipedia y documentación técnica.

Así, sus agentes de IA consultan información sin necesidad de conectarse a plataformas que podrían filtrar datos.

Con la misma lógica de seguridad administra sus activos digitales. Buterin Mantiene el 90% de sus fondos en una billetera multifirma, con claves distribuidas entre contactos de confianza.

Esto evita puntos únicos de falla y refuerza la protección de sus recursos.

Buterin mencionó estudios que revelan que cerca del 15% de las funciones en algunos sistemas de agentes contenían instrucciones maliciosas capaces de extraer datos sin que el usuario lo perciba.

Este hallazgo refuerza su decisión de limitar la autonomía de los modelos y priorizar la supervisión humana.

"Vengo de una mentalidad profundamente asustada de que, justo cuando dábamos un paso adelante en privacidad con la adopción del cifrado de extremo a extremo y cada vez más software local, estamos a punto de retroceder 10 pasos al normalizar entregar toda tu vida a una IA basada en la nube", agregó.