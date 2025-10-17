Con esta actualización IA deja de ser una función aislada para convertirse en parte activa del sistema, con capacidad de respuesta y autonomía operativa

Microsoft incorporó su asistente Copilot en Windows 11 con el objetivo de cambiar el paradigma en la forma en que los usuarios interactúan con sus computadoras, ya que ahora podrán comunicarse con Copilot no solo a través de texto, sino también por comandos de voz, gracias a la nueva función "Hey Copilot".

Con esta propuesta Microsoft busca convertir cada PC con Windows 11 en un dispositivo con capacidades de IA avanzadas, sin necesidad de hardware especializado.

Yusuf Mehdi, vicepresidente ejecutivo y director de marketing de consumo de Microsoft, explicó que Copilot se integra directamente en los servicios cotidianos del sistema operativo, permitiendo una interacción más natural y fluida.

Esta integración se apoya en dos pilares:

Copilot Voice : habilita el control por voz

: habilita el control por voz Copilot Vision: una función que permite al asistente "ver" lo que hay en pantalla y actuar en consecuencia

Con esta actualización, los usuarios pueden iniciar conversaciones con el asistente simplemente diciendo "Hola Copilot", algo que habilita una experiencia conversacional que reemplaza progresivamente el uso tradicional del teclado y el mouse. Además de responder preguntas y explicar el funcionamiento de aplicaciones, Copilot permite:

ejecutar tareas de forma autónoma

analizar contenido visual en tiempo real

ofrecer asistencia contextual basada en lo que el usuario está viendo en pantalla

Cómo habiliar Copilot en WhatsApp

La compañía también anunció que estas funciones estarán disponibles de forma opcional y podrán activarse desde la configuración del sistema.

Además, se prevé que los usuarios del programa Windows Insider accedan a nuevas capacidades de interacción con Vision mediante texto.

Para comenzar a usar Copilot en WhatsApp, los usuarios deben abrir la aplicación, iniciar un nuevo chat y escribir el número +1 877-224-1042 en la barra de búsqueda.

Este número permite iniciar la conversación directamente con la IA, que se comporta como un contacto más dentro de la app. Una vez iniciado el chat, es posible hacer las siguientes acciones:

Enviar preguntas

Pedir redacciones

Solicitar resúmenes

Generar imágenes

Recibir asistencia para tareas específicas

También se puede guardar el número en la agenda y personalizarlo, por ejemplo, como "Copilot IA", para facilitar el acceso futuro.

Copilot utiliza el modelo de lenguaje más avanzado de Microsoft, algo que le permite interpretar instrucciones en lenguaje natural y ofrecer respuestas en tiempo real.

Desde WhatsApp, los usuarios pueden planificar actividades, redactar correos, organizar listas, buscar información o convertir ideas breves en textos completos, todo sin salir de la conversación.

La interfaz de mensajería se convierte así en un entorno de trabajo asistido por IA, con la ventaja de mantener la fluidez y familiaridad de una app que ya forma parte del día a día.

El número mencionado funciona como una vía indirecta para acceder a sus servicios, por lo que se recomienda precaución al compartir información personal o sensible y su popularidad crece entre usuarios que buscan una experiencia más integrada con sus rutinas digitales.