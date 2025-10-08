La integración se da para que millones de usuarios interactúen con el asistente sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales ni abrir navegadores

Microsoft, el gigante de software a nivel global, habilitó el acceso a Copilot desde WhatsApp, la aplicación de mensajería insignia.

La integración brinda a millones de usuarios la posibilidad de interactuar con su asistente virtual sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales ni abrir navegadores.

La inclusión de la herramienta, aunque no oficial, se realiza mediante un número de contacto que funciona como puerta de entrada a las capacidades conversacionales del asistente.

Cómo habiliar Copilot, el asistente de IA de Microsoft, en WhatsApp

Para comenzar a usar Copilot en WhatsApp, los usuarios deben abrir la aplicación, iniciar un nuevo chat y escribir el número +1 877-224-1042 en la barra de búsqueda.

Este número permite iniciar la conversación directamente con la IA, que se comporta como un contacto más dentro de la app. Una vez iniciado el chat, es posible hacer las siguientes acciones:

Enviar preguntas

Pedir redacciones

Solicitar resúmenes

Generar imágenes

Recibir asistencia para tareas específicas

También se puede guardar el número en la agenda y personalizarlo, por ejemplo, como "Copilot IA", para facilitar el acceso futuro.

Existe una función para integrar Copilot, el asistente de IA de Microsoft, a WhatsApp

Copilot utiliza el modelo de lenguaje más avanzado de Microsoft, lo que le permite interpretar instrucciones en lenguaje natural y ofrecer respuestas en tiempo real.

Desde WhatsApp, los usuarios pueden planificar actividades, redactar correos, organizar listas, buscar información o convertir ideas breves en textos completos, todo sin salir de la conversación.

La interfaz de mensajería se convierte así en un entorno de trabajo asistido por IA, con la ventaja de mantener la fluidez y familiaridad de una app que ya forma parte del día a día.

El número mencionado funciona como una vía indirecta para acceder a sus servicios, por lo que se recomienda precaución al compartir información personal o sensible y su popularidad crece entre usuarios que buscan una experiencia más integrada con sus rutinas digitales.