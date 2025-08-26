Los usuarios que ahora utilicen Excel podrán utilizar Copilot para resumir textos, generar datos de muestras y clasificar o etiquetar contenido

Microsoft, la firma tecnológica desarrolladora de Windows y Office, implementará su inteligencia artificial, Copilot, en gran parte de sus plataformas y productos.

A través de esa medida, la compañía busca potenciar la utilización de la IA en los distintos programas y productos como:

Windows

Word

Excel

Power Point

La nueva medida surge en un contexto en el que muchas empresas tecnológicas apuestan por aplicar las nuevas tecnologías en sus productos digitales.

Entre las principales funciones que ya están disponibles se encuentran:

resumir textos

generar datos de muestras

clasificar o etiquetar contenido

Copilot estará disponible en el Paquete Office

Copilot ya se puede utilizar en herramientas como Excel. Sin embargo, la firma realizó una importante advertencia sobre su uso en el programa.

Al ser un lanzamiento reciente, esta nueva funcionalidad no está exenta de errores y respuestas incorrectas.

Por lo tanto no se recomienda utilizarla para ningún propósito específico, lo que incluye:

realizar cálculos numéricos

búsquedas basadas en datos de libros

tareas con implicaciones legales, regulatorias o de cumplimiento

respuestas que requieran un contexto distinto a los rangos proporcionados.

En un principio la era de la IA, en los programas y plataformas de Microsoft, comenzó como una interfaz de chat.

Con el tiempo se lograron nuevos avances y las integraciones ahora se extienden a productos esenciales de la empresa, como Office o Windows.

De la misma manera, Microsoft anunció el Modo Copilot para Edge, que convierte el navegador en una herramienta agente.

A esta tendencia se suma Copilot Vision para Windows, junto con otros lanzamientos similares. Ahora, Excel es el más reciente en incorporar funciones de inteligencia artificial.

Esta nueva herramienta, llamada Función Copilot, está disponible en versión beta y solo pueden usarla, por ahora, los clientes que forman parte del programa Microsoft 365 Insider y cuentan con una licencia de Copilot.