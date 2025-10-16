Con el fin del soporte a Windows 10 y la llegada de Windows 11, los usuarios enfrentan nuevos riesgos. Estas son otras alternativas seguras
16.10.2025 • 16:15hs • actualización
Revelan alternativas para utilizar Windows 10 en un dispositivo de manera segura
El 14 de octubre de 2025 Microsoft dejó de brindar soporte a Windows 10. Si bien la actualización a Windows 11 es gratuita, muchos usuarios todavía no la realizaron, ya sea por preferencia personal o por incompatibilidad del hardware.
Quienes aún utilicen Windows 10 quedarán expuestos a posibles ataques de malware y deberán decidir cómo mantener sus equipos seguros y funcionales.
Aunque este sistema operativo funcionará con normalidad, ya no recibirá parches ni actualizaciones de seguridad, algo que implica una mayor vulnerabilidad ante amenazas informáticas.
Frente a este escenario, existen diversas alternativas para los usuarios que buscan reemplazar o proteger el sistema operativo descontinuado.
Cuatro alternativas para utilizar las computadoras
Actualizar a Windows 11
La opción más simple es actualizar los dispositivos a Windows 11. Este sistema es compatible con muchas computadoras de los últimos años. Para saber si un equipo puede actualizarse, hay que ir a:
- Configuración
- Privacidad y seguridad
- Windows Update
Si el hardware lo permite, aparecerá la opción "Actualizar a Windows 11". Antes de hacerlo, es conveniente realizar una copia de seguridad de todos los archivos importantes.
Convertir tu PC en un Chromebook con ChromeOS Flex
ChromeOS Flex es el sistema de Google que convierte cualquier PC o notebook en un Chromebook. Para instalarlo se debe:
- Seguir la guía de Google
- revisar la compatibilidad
- Crear un USB de instalación
- respaldar los archivos antes de comenzar
Es ideal para quienes usan la computadora para navegar, estudiar o trabajar online, aunque no permite instalar programas exclusivos de Windows.
Adoptar Linux
Otra alternativa gratuita es instalar Linux, un sistema operativo seguro y completo. Existen versiones fáciles de utilizar, como Linux Mint o Ubuntu, que son ideales para quienes no tienen experiencia previa.
Linux ofrece gran estabilidad, seguridad y compatibilidad con muchos programas, por lo que puede extender la vida útil de equipos antiguos.
Comprar una computadora nueva
Por último, los usuarios pueden comprar un nuevo dispositivo que tenga integrado Windows 11. Entre los requisitos de la computadora se encuentra:
- 4 GB de memoria
- 64 GB de almacenamiento
- pantalla con resolución de 720p
- procesador de al menos 1 GHz.
Aunque el fin del soporte para Windows 10 marca el cierre de una etapa, existen varias alternativas para seguir usando las computadoras de forma segura y funcional.