Tomar una captura de pantalla en una computadora se convirtió en una acción cotidiana para millones de usuarios de macOS y Windows.

Desde guardar una conversación importante hasta registrar un error técnico, las capturas permiten conservar y compartir lo que se muestra en pantalla de forma rápida y precisa.

Aunque el procedimiento varía según el sistema operativo, ambas plataformas ofrecen métodos accesibles y eficientes para realizar esta tarea sin necesidad de instalar software adicional.

Cómo sacar captura de pantalla en PC en macOS y Windows

En el caso de Windows, el método más tradicional consiste en presionar la tecla "PrtScn" (Print Screen), lo que copia toda la pantalla al portapapeles.

Luego, el usuario puede pegar la imagen en un programa como Paint o Word. Para capturar solo una ventana activa, se debe presionar "Alt + PrtScn".

Desde Windows 10 en adelante, también está disponible la herramienta "Recorte y anotación" (Snip & Sketch), que se activa con "Windows + Shift + S" y permite seleccionar una parte específica de la pantalla, además de editarla antes de guardarla. Esta función se volvió especialmente útil para quienes trabajan con contenido visual o necesitan precisión en sus capturas.

Windows y macOS cuentan con distintos 'shortcuts' en sus teclados para realizar capturas de pantalla

En macOS, el proceso es igual de intuitivo. Para capturar toda la pantalla, se utiliza el comando "Shift + Command + 3", mientras que "Shift + Command + 4" permite seleccionar una región específica.

Si el usuario desea capturar una ventana determinada, puede presionar "Shift + Command + 4" y luego la barra espaciadora, lo que transforma el cursor en una cámara para elegir la ventana deseada. Las capturas se guardan automáticamente en el escritorio, con fecha y hora, lo que facilita su organización.

Además, desde macOS Mojave en adelante, Apple incorporó una interfaz flotante que permite editar la imagen inmediatamente después de tomarla.