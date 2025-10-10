La compañía ajustó su estrategia comercial en medio de una caída de ventas y una competencia cada vez más agresiva en el mercado de vehículos eléctricos

Tesla anunció el lanzamiento de las versiones "Standard" de sus modelos más populares: el sedán Model 3 y el SUV Model a precios que se ofrecen en u$s36.990 y u$s39.990 respectivamente.

El anuncio se da en un momento en el que la compañía de Musk sufre una caída en las ventas y el cese de beneficios fiscales.

A esto se suma la presión de fabricantes chinos y marcas tradicionales como Ford, Chevrolet y Hyundai, que lanzaron modelos eléctricos competitivos en el rango de los u$s40.000, lo que obligó a Tesla a reconfigurar su estrategia comercial.

Para lograr esta reducción de precios sin comprometer la autonomía ni el rendimiento, Tesla simplificó el equipamiento de los nuevos modelos. El Model Y Standard ofrece una autonomía de 517 kilómetros y acelera de 0 a 60 mph en 6,8 segundos, gracias a una batería de 69 kWh.

Aunque mantiene elementos clave como el sistema de audio de siete altavoces, luces LED adaptativas y carga rápida que recupera hasta 257 km. aproximadamente en 15 minutos, prescinde de componentes como el filtro HEPA, la pantalla trasera y los ajustes eléctricos en asientos y espejos.

Por su parte, el Model 3 Standard comparte batería y autonomía con el Model Y, pero mejora en aceleración, alcanzando 0 a 60 mph en 5,8 segundos. Además, conserva el techo panorámico de vidrio, una consola central rediseñada y una pantalla principal de uno 39 cm, aunque también elimina la calefacción en la segunda fila y la pantalla trasera.

Tesla trabaja en nuevo coches eléctricos a precios más económicos

Ambos modelos ofrecen opciones limitadas de personalización y prescinden del sistema Autosteer, aunque permiten agregar conducción autónoma por u$s8.000 o mediante suscripción mensual.

El anuncio de Tesla generó entusiasmo en los consumidores pero en el mercado

El lanzamiento fue precedido por mensajes enigmáticos en redes sociales que generaron expectativa entre los seguidores de la marca.

Sin embargo, la reacción del mercado bursátil fue moderada: las acciones de Tesla cayeron un 4,45% tras el anuncio, reflejando cierta decepción por parte de los inversores, quienes esperaban precios aún más bajos, en el rango de u$s25.000 a u$s30.000.

Con esta iniciativa, Tesla retoma su objetivo fundacional de ofrecer vehículos eléctricos de largo alcance y carga rápida a precios competitivos. Las versiones Standard buscan atraer a nuevos compradores, especialmente aquellos que hasta ahora optaban por alternativas más económicas.

Estas nuevas variantes se comercializarán inicialmente en Estados Unidos y se espera que a futuro se extiendan a otros mercados.