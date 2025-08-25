Según Altman, la diferencia entre quienes dominan ciertas herramientas y quienes no lo hacen es cada vez más marcada, y será decisiva en los próximos años

Sam Altman, CEO de OpenAI y creador de ChatGPT, reveló cuáles considera las claves fundamentales para alcanzar el éxito en la era de la inteligencia artificial (IA).

En una conversación con el científico de datos Nikhil Kamath durante el podcast "People by WTF", Altman fue categórico: "Aprender a usar herramientas de IA es probablemente la habilidad técnica más importante" para prosperar en el mundo profesional actual.

Sam Altman, creador de ChatGPT, revela la clave para lograr el éxito

Lejos de plantear una visión futurista o abstracta, el empresario insistió en que el impacto de la IA ya es tangible y cotidiano. Según Altman, la diferencia entre quienes dominan estas herramientas y quienes no lo hacen es cada vez más marcada, y será decisiva en los próximos años.

"La gente que piensa todo en términos de IA tiene una ventaja enorme", detalló y trazó un paralelismo con su propia experiencia al aprender a programar en su juventud, cuando aún no sabía para qué lo usaría, pero intuía que era una frontera tecnológica clave.

Para Altman, el éxito no depende únicamente del conocimiento técnico, sino de una actitud de aprendizaje constante. "La capacidad de aprender a aprender" —expresó— es lo que permite "adaptarse con rapidez a los cambios, incorporar nuevas competencias y mantenerse vigente en un entorno laboral en transformación".

En ese sentido, el CEO de OpenAI subrayó que dominar herramientas como ChatGPT, generadores de contenido, asistentes virtuales y modelos predictivos es una "necesidad profesional creciente".

Sam Altman, CEO de OpenAI, revela las claves fundamentales para alcanzar el éxito empresarial

El ejecutivo también abordó los riesgos que implica el avance acelerado de la IA. En diversas entrevistas advirtió sobre el uso malintencionado de sistemas avanzados por parte de actores criminales, terroristas o gobiernos hostiles.

Desde la creación de armas biológicas hasta ataques a infraestructuras críticas, Altman sostuvo que la IA plantea desafíos que requieren una "regulación global urgente".

"No podemos dejar que el rumbo de esta tecnología lo definan exclusivamente las empresas privadas", precisó, y llamó a los gobiernos a establecer marcos legales adecuados.