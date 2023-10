Mercado Libre lanza "La semana del repuesto de las automotrices": cuándo es y qué beneficios tendrá

Mercado Libre lidera la venta de autopartes con un crecimiento del 10%, y ahora lanza "La semana del repuesto de las automotrices"

Mercado Libre, pionero en la transformación digital de la industria de autopartes, anuncia un impresionante aumento del 10% en sus ventas en comparación con el año anterior.

Este crecimiento se sustenta en una sólida red de más de 250 concesionarios y Tiendas Oficiales destacadas, consolidando su posición como la principal plataforma en línea para la adquisición de repuestos automotrices.

Lo más notable es que la categoría de autopartes ya representa más del 11% de las ventas totales en el marketplace de Mercado Libre, lo que demuestra una oportunidad estratégica significativa para las empresas del sector.

Este logro consolida aún más la posición de Mercado Libre como líder en la digitalización del mercado de autopartes. La plataforma se ha convertido en el punto de referencia para los consumidores que buscan repuestos y accesorios para sus vehículos, respaldada por su vasta red de proveedores confiables.

Con un enfoque constante en la satisfacción del cliente y la calidad de los productos, Mercado Libre está allanando el camino para el futuro de las ventas de autopartes en línea, brindando una experiencia de compra conveniente y confiable para los amantes de los autos.

Mercado Libre impulsa el comercio de autopartes con "La Semana del Repuesto de las Automotrices"

Con el objetivo de impulsar el sector automotriz a través de la tecnología, Mercado Libre ha anunciado su primera iniciativa llamada "La Semana del Repuesto de las Automotrices".

La sección de repuestos es una de las categorías de mayor crecimiento dentro de Mercado Libre.

Este evento está dirigido a entusiastas de los automóviles y a aquellos que buscan actualizar o reparar sus vehículos.

Durante la semana del 16 al 22 de octubre, el Marketplace de Mercado Libre ofrecerá una sección especial con descuentos de hasta un 35%, cupones acumulables y opciones de financiación.

El evento contará con la participación de marcas de renombre como Chevrolet, Fiat, Jeep, Peugeot, Renault y Volkswagen, que tienen Tiendas Oficiales en la plataforma.

Además, se suman cerca de 300 concesionarias, talleres y distribuidores oficiales, lo que fortalece el dinámico mercado de autopartes originales.

Los usuarios de todo el país pueden acceder a una experiencia de compra en línea ágil y eficiente, con la posibilidad de buscar repuestos por tipo de vehículo, entregas rápidas y garantía original de los vendedores.

Carolina Gotter, Head Autopartes Mercado Libre Argentina, expresó: con "La Semana del Repuesto de las Automotrices" buscamos reforzar el impulso para un sector estratégico de la economía argentina en todo el país, con una oferta amplia de productos originales y todos los beneficios que nuestro ecosistema aporta desde el desarrollo tecnológico. Estamos muy orgullosos de la confianza que nos demuestran los jugadores de la industria, desde las PyMEs de todas las regiones hasta las grandes empresas que nos eligen para tener su Tienda Oficial".

Usuarios de todo el país podrán acceder una experiencia de compra 100% online y ágil, con entregas rápidas y garantía original por parte de los vendedores.

La sección de repuestos es una de las categorías de mayor crecimiento dentro de Mercado Libre, con un aumento del 5% en visitas en comparación con el año anterior y un promedio de 61 millones de visitas al mes.

Además, las ventas han experimentado un incremento del 10.6% entre enero y septiembre de este año en comparación con 2022, con el 30% de las ventas realizadas por usuarios profesionales.

En promedio, esta categoría genera 23 ventas por minuto, subrayando su importancia en el mercado de autopartes.

Top 5 de la categoría "Crecimiento en unidades" premiada por su performance en 2023

En el competitivo mundo de los repuestos automotrices, algunas categorías destacaron por su sólido desempeño durante el 2023. Estos son los cinco líderes en crecimiento en unidades:

Lubricantes - 54%: La categoría de lubricantes lidera el camino con un impresionante aumento del 54% en unidades vendidas. Kits de Filtros - 41%: En el segundo lugar, los kits de filtros muestran un crecimiento sólido del 41%, satisfaciendo las necesidades de los conductores. Llantas - 30%: Las llantas ocupan el tercer lugar con un aumento del 30%, lo que refleja la importancia de la seguridad y el rendimiento en el mundo automotriz. Cubiertas - 27%: Las cubiertas se sitúan en el cuarto lugar, con un crecimiento del 27%, demostrando la demanda constante de neumáticos de calidad. Baterías - 20%: Las baterías completan el top 5 con un aumento del 20%, ya que los conductores buscan soluciones confiables para sus vehículos.

Estos números revelan un panorama dinámico en la industria de repuestos, con un aumento del 12% en compradores en comparación con 2022 y la incorporación de más de 600 tiendas oficiales.

Entre enero y septiembre, se vendieron un 10.6% más de unidades que el año anterior. Además, el aumento del 5% en visitas, alcanzando un total de 61 millones de visitas por mes en 2023, muestra la creciente importancia de la categoría.

El 30% de las ventas provienen de usuarios profesionales, lo que subraya la confianza en la calidad de los productos. En promedio, se generan 23 ventas por minuto, lo que destaca la velocidad y eficiencia de esta categoría. La mejora de la experiencia del usuario a través de un filtro de búsqueda de repuestos por vehículo ha sido un factor clave en este éxito continuo.

Mercado Pago: cómo es su "triple rulo" anti inflación para ahorrar en tus compras

Ante la inflación que azota los bolsillos de los consumidores, en las redes surgió un "rulo" que permite mejorar el poder adquisitivo a través de Mercado Pago.

En efecto, los usuarios recomiendan realizar consumos con tarjeta de crédito en lugar de usar el efectivo, el cual lo ponen a rendir en el fondo común de inversión que ofrece el 87,8% anual.

Por ejemplo, si se realizan con la tarjeta consumos por 200.000 pesos, ese dinero ponerlo a rendir hasta el mes siguiente y utilizarlo para abonar el resumen. De esta forma:

Se pagará un consumo al mes siguiente con el precio "viejo" , es decir, sin el efecto de la inflación

, es decir, sin el efecto de la inflación Esos $200.000 se convertirán en $215.000, logrando tener un mayor poder adquisitivo

Pero, además, es posible aprovechar otras promos del unicornio. Por ejemplo, adquirir productos no perecederos en mayoristas (varios de ellos aceptan Mercado Pago) para consumir en los próximos tres meses y abonar con alguna de las tarjetas que tienen convenio con la billetera de tres pagos sin interés, como HSBC o Patagonia.

No sólo eso: el unicornio posee una promo de 15% de descuento en Coto con todos los medios de pago, por lo que también se podrán abonar en cuotas con los plásticos antes mencionados.

Mercado Pago permite rentabilizar fondos al 87,8% anual

Así, se aprovecharán tres "rulos" para ahorrar en las compras: el 15% de descuento, los pagos sin interés con tarjeta y el abono de esas cuotas con precio "viejo" y con el dinero en cuenta rentabilizado.

Saldos remunerados en billeteras: cómo funcionan

Mercado Pago fue la primera billetera en ofrecer rendimientos a quienes mantenían su saldo, a través de un fondo común de inversión (FCI) administrado y custodiado por el BIND.

Esteban Eidelsztein, Senior Manager de la empresa, afirma a iProUP que la ventaja de este instrumento es que permite obtener rendimientos mientras el dinero sigue disponible para compras con QR o tarjeta prepaga, realizar transferencias, pagar servicios, recargas de celular o SUBE, etcétera.

"Hoy, gran parte de los argentinos se maneja en efectivo, sufriendo la pérdida de valor de los ingresos. Otros recurren al plazo fijo, pero hay mínimos de 30 días y no pueden hacerse de los fondos", destaca el especialista.

"Mercado Pago no está atado a montos mínimos, es muy simple de usar y no requiere de una cuenta bancaria: los usuarios sólo tienen que ingresar, ir a la opción Saber más y completar unos pocos datos. También posibilita la baja de manera sencilla si decide no seguir invirtiendo", remarca Eidelsztein.

El directivo de Mercado Pago sostiene que el éxito de esta app está dado por su contribución a la inclusión financiera. Resalta que desde el lanzamiento con Banco Industrial superaron los 7,8 millones de usuarios con una cuenta comitente, con una superación sin precedentes desde las 400.000 que se tenían al inicio en toda la Argentina.

Te puede interesar Influencers de TikTok ahora se hacen pasar por "NPC": así es la polémica tendencia viralizada en la app

"Si miramos los saldos invertidos a través de Proveedores de Servicios de Pago, es decir billeteras digitales, el 95% de esos fondos están en éste", añade Eidelsztein.