Meta niega estar trabajando en la introducción de anuncios en WhatsApp

La empresa de Mark Zuckerberg niega que la compañía está trabajando en la introducción de anuncios en la aplicación de mensajería instantánea

Meta niega que en la compañía están trabajando en la introducción de anuncios en la aplicación de mensajería WhatsApp.

De esta manera, califican incluso de "falsa" la información adelantada por Financial Times.

El responsable de WhatsApp, Will Cathcart, negó que estén trabajando en una característica que mostraría anuncios en la plataforma de mensajería, unos planes que, según FT, habrían generado controversia entre los empleados de Meta.

En su información, en la que cita a tres fuentes conocedoras de este asunto, FT comparte que se planteó la introducción de anuncios en las listas de conversaciones, en la pantalla de Chat de la aplicación.

También, se barajó la posibilidad de implementar una suscripción para mantener el servicio libre de anuncios.

Estos planes no habrían sido del agrado de los empleados, e incluso algún ejecutivo sénior habría expresado su preocupación por una posible degradación del servicio.

Meta nego la información de trabajar en anuncios

Preocupación por el servicio

La mayor preocupación es que acabe empujando a los usuarios a recurrir a otras aplicaciones de uso gratuito.

Sin embargo, Meta lo niega. "No podemos responder por cada conversación que alguien tuvo en la compañía, pero no estamos probando esto, trabajando en esto y no está en nuestros planes en absoluto", aseguran en un comunicado.

Por su parte, Cathcart directamente ha calificado la historia de FT como "falsa" en una publicación en X (TWitter) y ha asegurado que no están haciendo lo que en ella se informa.

El rumor se suma a que Meta, incorporó el mes pasado la más reciente versión de la aplicación de mensajería WhatsApp destinada a equipos Mac.

Esta innovadora versión permite realizar videollamadas en grupo con un límite de ocho integrantes, además de llamadas de voz con la posibilidad de hasta 32 personas simultáneamente.

La empresa tecnológica trasladó la experiencia previamente presente en la versión de escritorio de WhatsApp para Windows hacia esta flamante edición de WhatsApp diseñada para dispositivos Mac.

Whatsapp implentó canales el mes pasado

Cambios recientes

WhatsApp comunicó también la implementación de los mensajes de video instantáneos en tiempo real.

Esta característica permitirá que los usuarios puedan grabar y compartir vídeos con una duración máxima de 60 segundos y que garantiza el cifrado de extremo a extremo (E2EE) de la aplicación.

La compañía sostuvo que los mensajes de voz cambiaron la manera en que las personas se comunican y, con la intención de ampliar las oportunidades de conectar a los usuarios, ahora brinda la opción de enviar vídeos directamente dentro de las conversaciones.

La característica más destacada en comparación con el sistema actual de envío de archivos es que WhatsApp ahora posibilita la grabación y envío directo de vídeos desde la aplicación, eliminando la necesidad de adjuntarlos como archivos en una conversación.