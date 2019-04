La Cámara de Comercio e Industria de Dubái abrió una oficina de representación en Buenos Aires

800 delegados de negocio de más de 50 países participaron en la tercera edición del GBF Latin America esta semana en Playa Bonita, Panamá

El Global Business Forum Latin America 2019 tuvo como objetivo potenciar oportunidades de negocio entre el Golfo Árabe y Latinoamérica.

Este foro contó con 17 paneles, 46 panelistas y oradores, y más de 300 reuniones negocios bilaterales a lo largo del evento

Fortalecer lazos fue el principal foco de la tercera edición del Global Business Forum Latinoamérica, el cual se llevó a cabo el 9 y 10 de abril en Playa Bonita Panamá. El foro atrajo a 800 delegados de más de 50 países, con el objetivo de discutir nuevas oportunidades de negocio en la región de Latinoamérica y el Caribe y el Golfo Árabe.

Te puede interesar Exclusivo: de un total de 30 empresas de electrónica en Tierra del Fuego, hoy quedan sólo 4 en pie y operativas

Organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Dubái, en asociación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el foro incluyó 17 paneles a los que se unieron 46 panelistas y oradores de las dos regiones, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Panamá, Haití y Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, México, Uruguay, Jamaica, República Dominicana, Honduras, Ecuador y Paraguay.

Entre los asistentes y oradores de alto nivel se incluyó al Presidente de Panamá, Exsmo. Sr. Juan Carlos Varela, Presidente de Haití, Exsmo. Sr. Jovenel Moise así como varios ministros de América Latina y altos funcionarios gubernamentales y líderes empresariales de ambas regiones.

El evento también sirvió como plataforma para crear conexiones directas entre empresas. Más de 300 reuniones de negocios bilaterales se llevaron a cabo a lo largo del foro.

Gabriel Osatinsky, Presidente de Emirates Argentina Business Platform, participó en uno de los paneles de GBF relacionados con la evolución de la cadena de suministro de alimentos y exploró sobre el potencial que hay para expandir el comercio y la inversión entre las dos regiones. "Nos dimos cuenta que el entorno comercial no era propicio para impulsar las relaciones comerciales con Dubái, por lo que instamos al gobierno a reducir los visados, invitamos a las empresas a participar en ferias comerciales organizadas por los Emiratos Árabes Unidos, firmamos tratados de doble tributación y creamos un hub logístico".

Por su parte, Hamad Buamim, Presidente y Director General de la Cámara de Comercio e Industria de Dubái y presidente de la Federación Mundial de Cámaras, comentó: "La tercera edición de GBF Latin America logró los objetivos de explorar el potencial comercial entre las regiones de América Latina y el Golfo Árabe, fomentar el diálogo constructivo entre las comunidades empresariales de ambas regiones y sembrar el camino para nuevas asociaciones. Este foro, es el primer evento de este tipo que se realiza en Panamá y en la región de América Latina, y ha demostrado ser un gran éxito con una alta participación, lo que vemos como un signo positivo de la creciente confianza en Dubái como un hub para hacer negocios para empresas latinoamericanas".

La Cámara de Comercio e Industria de Dubái (Cámara de Dubái) abrió una oficina de representación en Buenos Aires, Argentina, que tendrá la tarea de identificar nuevas oportunidades de negocio en ese potencial mercado para los miembros de la Cámara de Dubái y ayudará a las empresas argentinas que estén interesadas en ingresar al mercado de Dubái y aprovechar el emirato como una puerta estratégica para expandir su alcance a los mercados del Medio Oriente, África y Asia.

Shunko Rojas, ex subsecretario de Comercio Internacional, miembro del Consejo Global Future Council on International Trade and Investment del Foro Económico Mundial capitulo Argentina, participó en un panel especial que abordó las potencialidades del comercio y la inversión entre las dos regiones, en conjunto con S.E. Miguel Vargas Maldonado, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y Fabrizio Opertti Gerente de Sector de Integración y Comercio del Bando Interamericano de Desarrollo (BID).

El foro de dos días destacó tendencias clave, desafíos oportunidades que están surgiendo en el Golfo Árabe y Latino América y el Caribe e identificó sectores y áreas clave donde las empresas de ambas regiones pueden ampliar su cooperación, como: seguridad alimentaria y agroindustria, finanzas y zonas francas, comercio de productos básicos, turismo y energías renovables.