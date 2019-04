Abandonar las redes sociales, la arriesgada estrategia a la que apuestan cada vez más empresas

Cada vez son más las firmas que deciden abandonar sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. Aseguran que dificultan la interacción natural

En la era de la hiperconectividad, donde las redes sociales son omnipresentes, llama la atención que cada vez más empresas apuesten por dejar las redes sociales.

En Inglaterra, el caso más reciente es el de la firma de cosméticos Lush, que aseguró esta semana que se retirará de este tipo de plataformas.

La compañía anunció la noticia a través de Twitter, Facebook e Instagram , en donde tiene 202.000, 423.000 y 570.000 seguidores respectivamente.

También dijo que cerrará los canales de sus submarcas Lush Kitchen, Lush Times, Lush Life, Soapbox and Gorilla, en donde acumula decenas de miles de fans.

"Las redes sociales cada vez nos dificultan más hablar entre nosotros directamente. Estamos cansados de luchar contra los algoritmos, y no queremos pagar para aparecer en sus muros . Así que decidimos que es hora de despedirnos de algunos de nuestros canales", declaró la empresa.

"No queremos limitarnos a tener conversaciones en un solo lugar. Queremos que lo social vuelva a estar en manos de nuestra comunidad [...] Queremos que esté más vinculado a lo que nos apasiona, y menos a los likes".

La firma -que vende perfumes, jabones hechos a mano y otros productos de cuidado corporal- concluyó su mensaje diciendo que "no es el final, sino el comienzo de algo nuevo".⁣⁣

Lush pidió a sus clientes que la contacten a través del email, del teléfono o en su sitio web. Al respecto, dijo que probaría un nuevo enfoque basado en hashtags (las etiquetas que permiten agrupar temas) para quienes quieran hablar con ellos a través de internet.

Mike Blake-Crawford, de la agencia de marketing Social Chain, le contó a la BBC que la estrategia de etiquetas de Lush parece basarse, paradójicamente, en "trabajar más con influencers " .

"Yo creo que el desafío es cómo sacarle provecho adecuadamente a esa conversación sin una 'casa' centralizada en las redes sociales para sus productos y campañas", añadió.

Otros especialistas en marketing expresaron su sorpresa en internet.

La bloguera de moda y belleza Leah escribió en Twitter que no podía "entender" por qué Lush estaba cerrando una cuenta de Instagram con tantos seguidores y que le parecía una "locura" .

El caso de Lush llama la atención porque no es lo habitual para una marca con presencia digital. Pero no es único .

El año pasado, la cadena de pubs británica Wetherspoons también eliminó sus redes sociales. La empresa dijo adiós a sus 44.000 seguidores en Twitter, y a su relativamente "pequeña" comunidad en Facebook (100.000) e Instagram (6.000).

La compañía, que tiene unos 900 pubs y varios hoteles en Reino Unido, argumentó su decisión por la mala imagen de las redes sociales y el problema de los "troles" en internet, y dijo que le preocupa "el mal uso de los datos personales" y "la naturaleza adictiva de las redes sociales" .

Su fundador y presidente, Tim Martin, aseguró que la sociedad sería mejor si la gente dejara de usar las redes sociales.

"Estamos yendo en contra del saber popular, que dice que esas plataformas son un componente vital para un negocio exitoso", dijo Martin, quien aseguró que sus clientes podrían seguir comunicándose con la empresa a través de su web o de su revista.

También declaró que siempre pensó que esa idea no era cierta. "No creo que cerrar esas cuentas en las redes sociales afecte a nuestro negocio de ninguna forma" , aseguró.

El corresponsal de tecnología de la BBC Rory Cellan-Jones indicó que "es sabido que las redes sociales se usan para todo, desde el servicio al cliente hasta la promoción de la marca" y que son "una herramienta vital en marketing".

Pero Cellan-Jones también declaró que cree que la estrategia de Wetherspoon en Facebook, Twitter e Instagram pudo haber sido mejor.

"Administrar una estrategia de redes sociales efectiva y asegurar que el personal que maneja todas esas cuentas se adhiere a la política de la empresa es costoso y consume mucho tiempo ", dijo el periodista.

"Tal vez para Wetherspoons todo ese esfuerzo fue más un problema que algo que valiera la pena".

Pero también hay grandes compañías que optaron por eliminar ciertas redes sociales.

El año pasado, el empresario Elon Musk borró las páginas de Facebook de sus compañías Tesla y SpaceX , coincidiendo con la campaña #deleteFacebook (borra Facebook), que surgió tras el escándalo de Cambridge Analytica. Aunque dijo que no tuvo nada que ver con eso.

"No es una declaración política y no lo hice porque alguien me retara a hacerlo. Simplemente no me gusta Facebook. Me pone los pelos de punta", dijo Musk en Twitter.

También dijo que nunca pagó por publicidad en esa plataforma. Las páginas de Facebook fueron eliminadas en abril de 2018.

Sin embargo, tanto Tesla como SpaceX siguen teniendo presencia en Instagram, con 5,6 millones y 4,6 millones de seguidores respectivamente.

Otra empresa que dejó Facebook ese año fue Playboy . Cooper Hefner, el hijo de su fundador y actual director, dijo en Twitter que las "políticas corporativas y de contenido de Facebook contradicen sus valores" y son "sexualmente represivas".