Accenture Interactive continúa reinventando su modelo de agencia con la adquisición de Droga5

Con la adquisición, esta agencia aportará su expertise, creatividad, e innovación a una de las mayores agencias de experiencias a nivel mundial

Accenture firmó un acuerdo para avanzar con la adquisición de Droga5, una de las agencias creativas más innovadoras e influyentes del mundo. La agencia, con sede en Nueva York, se convertirá en parte de Accenture Interactive, mejorando sus capacidades como Agencia de Experiencias, capaz de diseñar, construir y administrar experiencias de clientes.

La adquisición le dará a Accenture Interactive una posición distinta en el mercado, que le permitirá acompañar de una mejor manera a sus clientes hacia el futuro de la innovación. Esta noticia representa una evolución en su camino para construir un nuevo modelo de agencia: uno con el poder de diseñar experiencias de marca transformadoras, e infundir esas experiencias con el poder emocional e inspirador del pensamiento y creatividad de marca.

Te puede interesar ¿Qué es transformación digital?: todo lo que siempre quisiste saber y no te animaste a preguntar

"El futuro de la construcción de marca no se trata solo de crear grandes ideas; se trata de crear grandes experiencias ", dijo Brian Whipple, CEO global de Accenture Interactive. "Estamos entusiasmados de trabajar con David Droga y su equipo de estrategas de marca y mentes creativas para mejorar las experiencias con las marcas".



"Al celebrar el décimo aniversario de Accenture Interactive, unir fuerzas con Droga5 será un hito que cambiará el juego para nosotros y para la industria a medida que continuemos reuniendo la combinación correcta de capacidades".

Fundada en 2006, Droga5 es una agencia creativa muy aclamada con más de 500 empleados en Nueva York y Londres. Desde su inicio se ha convertido en sinónimo de trabajo ambicioso, influyente y desafiante para la industria. Entre los ejemplos recientes se incluye el trabajo premiado para la sorpresa del Super Bowl de Amazon Prime Video, Tourism Australia, The New York Times, IHOP y Game of Thrones.



La agencia ha sido nombrada Agencia del Año 20 veces por organizaciones que van desde Adweek y Advertising Age hasta el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions y los Effies de Norteamérica. Además de lo anterior se asocia con marcas como Chase, Prudential, Kraft, Hershey, Hennessy y Under Armour.

Te puede interesar ¿Y si lo enchufás y te olvidás de cargar nafta?: crece oferta de autos eléctricos premium tras la baja de impuestos

"Desde el primer día, hemos trabajado arduamente para impulsar a nuestra industria y tener un impacto positivo ", dijo David Droga, fundador y presidente creativo de la adquirida. "El mundo de la publicidad está cambiando, y estamos entusiasmados con esta increíble oportunidad con una compañía que agregará más dimensión a nuestras mejores ideas y nos empujará más allá de nuestras ambiciones existentes. La propuesta que podemos llevar al mercado con Accenture Interactive transformará la industria".

Ambas empresas nacieron en la era digital y a menudo se promocionan como pioneros en una industria en proceso de cambio radical. Las dos fueron nombrados recientemente 2019 Fast Company como las empresas más innovadoras en publicidad. Accenture Interactive fue reconocida por "liderar la fusión de la consultoría estratégica, la tecnología publicitaria y el trabajo creativo", mientras que Droga5 fue alabado por sus campañas publicitarias poco convencionales y transformadoras.



Al unir fuerzas, ambas organizaciones estarán mejor preparadas para cumplir su objetivo común de crear un nuevo modelo de agencia, uno diseñado para brindar a los clientes y consumidores experiencias de marca gratificantes en cada punto de contacto.

Te puede interesar Argentina, Chile y Colombia pelean por mega inversión de Amazon: por qué Jeff Bezos elegiría nuestro país

"La experiencia del cliente es un motor probado de ventaja competitiva y crecimiento empresarial sostenido, y estamos encantados de ofrecer las capacidades altamente diferenciadas de Droga5 para ayudar a Accenture Interactive a transformar las experiencias para los clientes de nuestros clientes y continuar siendo un catalizador para la disrupción en toda la industria", dijo David Rowland, director ejecutivo interino de Accenture.

"En nuestra búsqueda por crear las mejores experiencias, reconocimos la necesidad de elevar aún más el nivel de nuestra creatividad", continuó Whipple. "Droga5 ocupa el escalón más alto de agencias de marca y es una excelente opción para nosotros, debido a su creatividad, rigor estratégico y capacidades de experiencia de marca. Estamos más que entusiasmados con las posibilidades de lo que podemos lograr juntos".

Droga agregó: "Este es el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo en la historia de Droga5. Accenture Interactive es una de las fuerzas más disruptivas de la industria. Estoy seguro de que son el mejor socio para hacer crecer nuestro negocio y brindar mayores oportunidades para nuestros clientes y nuestra gente".

La incorporación de esta agencia representará la mayor adquisición de Accenture Interactive desde su fundación en 2009. Desde las primeras adquisiciones, incluida la firma de diseño Fjord y la especializada en e-commerce Acquity Group en 2013, hasta adquisiciones más recientes, como Karmarama y The Monkeys, así como la expansión en áreas que incluyen Realidad Extendida y Servicios Programáticos, el negocio de U$S 8.500 millones ha estado evolucionando para mantenerse a la vanguardia de las necesidades cambiantes de los CMO de hoy.