Elon Musk mira de cerca a Mastodon: ¿podrá esta red social alternativa destronar a Twitter?

Twitter no pasa por un buen momento: desde la toma de la compañía por Elon Musk lo único que se han generado son problemas y la gente busca alternativas

Mastodon es una red social de microblogging parecido a Twitter, con la diferencia que no está controlada por una única empresa o servidor, sino que funciona utilizando una federación descentralizada de servidores.

Es decir, que en realidad es una gran red conformada por pequeñas redes especializadas en alguna temática. Es por ello que se crean diferentes servidores, llamados instancias o comunidades. Los mensajes pueden ser leídos sólo dentro de una comunidad específica, o por toda la red.

En el momento que vive Twitter, Elon Musk debería estar preocupado por la migración hacia otras plataformas que hacen los usuarios.

Lanzado fue en 2016 como mastodon.social, y desarrollado a partir de GNU Social, un proyecto GNU de Richard Stallman destinado a crear redes sociales descentralizadas bajo el estándar abierto Ostatus.

Mastodon también es compatible con Quitter, y los usuarios de ambas aplicaciones pueden interactuar entre ellos a través de las mismas redes federadas.

Las diferencias entre Mastodon y Twitter no sólo están en su funcionamiento descentralizado a través de código abierto y software libre. Se promociona como una alternativa a Twitter sin censura, aunque eso no quiere decir que no haya normas, indicó Xataka.

Cómo registrarte en Mastodon

El primer paso para registrarte en Mastodon es decidir en cuál de sus comunidades quieres participar. Para ello hay que revisar la lista de servidores en la web joinmastodon.org, seleccionar uno, y se verán dos casillas en las que puedes elegir la temática y el idioma que buscas.

La página principal de la mayoría de las instancias es muy similar. A la derecha tendrás una página central con la descripción de la instancia, y a la izquierda una columna donde puedes identificarte o registrarte, rellenando el cuestionario con tu nombre de usuario, dirección de correo y contraseñas, como con cualquier otra red social.

En muchos casos tendrás que confirmar tu dirección utilizando un correo electrónico que te llegará a la cuenta de correo con la que te hayas registrado.

¿Destronar a Twitter?

Mastodon es diferente a Twitter. Aunque se elige como alternativa ante Twitter, la red social descentralizada no está exenta de sus propios problemas. Mastodon promete ser una "red abierta, libre y federada", pero su funcionamiento presenta retos que en Twitter no existían.

Con la migración de usuarios algunos administradores se ha puesto duros, bloqueando decenas de usuarios, mientras que otros servidores son más tranquilos.

Mastodon se basa en pequeñas comunidades más que en una plataforma completa

En Twitter es todo un vendaval de información, muchas veces alejada incluso de nuestros intereses. Por el momento Mastodon se centra en nuestro círculo de amistades e intereses, lo que facilita que se creen lo que se conocen como "cámaras de eco".

La seguridad y privacidad de Mastodon existe a nivel de servidores. Un usuario anónimo no registrado no podrá leer tus mensajes privados, pero dentro de la comunidad no existe el concepto de privacidad, y los administradores de cada servidor también pueden leer tus mensajes privados al no estar cifrados.

Te puede interesar Una franquicia sin competidores: cuánto sale poner una ferretería H30 y cuándo recuperás la inversión

En Mastodon tampoco existe un buscador global de mensajes. Esto dificulta buscar campañas organizadas de desinformación. También complica en exceso el perseguir a los trolls, indicó Xataka.